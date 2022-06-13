طبيب البوابة: كيف يؤثر فيروس كورونا على الأظافر؟ كلنا نعلم بالطرق التي يهاجم بها فيروس كورونا المسبب لـ كوفيد-19 أجزاء مختلفة من الجسم. في حين أن العديد من الأعراض التي يتم مناقشتها بشكل عام معروفة للجميع ؛ هناك العديد من الأعراض الأخرى التي يتم تجاهلها على الرغم من ظهورها في مرضى كوفيد.

السبب وراء عدم سهولة إغفال بعض الأعراض هو فكرة أن مرض كوفيد هو مرض تنفسي. يرى الناس كوفيد من خلال عدسة أمراض الجهاز التنفسي الشائعة مثل نزلات البرد والإنفلونزا وما إلى ذلك.

ومع ذلك ، فإن الأعراض الأخرى التي لا يتم رؤيتها بشكل شائع تحتاج إلى قدر كبير من الاهتمام مثل الأعراض الأخرى ، وإذا تركت دون علاج فقد تؤدي إلى إحداث فوضى في الجسم.

طبيب البوابة: كيف يؤثر فيروس كورونا على الأظافر؟

أعراض شائعة على الأظافر:

تظهر إحدى هذه العلامات غير الشائعة لـكوفيد على الأظافر. عملت العديد من الدراسات البحثية على تأثير كوفيد على الأظافر وتوصلت إلى حقائق مفاجئة حول كيفية تأثيره على أظافر الأصابع والقدم.

طبيب البوابة: كيف يؤثر فيروس كورونا على الأظافر؟

كيف يؤثر مرض كوفيد على الأظافر؟

تشير الدراسة إلى أن ما يصل إلى 20% من مرضى كوفيد لديهم مشاكل جلدية. بعد الإصابة بعدوى كوفيد أو حتى أثناء حدوثها ، تظهر تشوهات في الأظافر لدى العديد من الأفراد.

أكدت 61 دراسة بحثية وجود آفات تشبه تورم الأصابع حول محيط الأظافر بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وجدت العديد من الدراسات الأخرى خطوطًا بيضاء على الأظافر وخطوط غائرة أفقيا تم تعريفها سريريًا على أنها خطوط بيو .

طبيب البوابة: كيف يؤثر فيروس كورونا على الأظافر؟

ما هي علامات مرض كوفيد في الأظافر؟

ربطت الدراسات العلامات التالية لكوفيد التي تظهر على الأظافر:

1. أخاديد أفقية فوق أظافر اليدين والقدمين

2. خطوط بيضاء على جميع أظافر الأصابع

3. تلون برتقالي في نهاية وسادة الأظافر

4. خطوط حمراء وبنفسجية في وسادة الظفر

5. حرقة وحكة في أصابع اليدين والقدمين والتي إذا استمرت لفترة طويلة تؤثر على المناطق المحيطة بوسادة الظفر

6. الإحساس بالوخز في أصابع القدم

7. تقشير غير مفسر في أظافر الأصابع

طبيب البوابة: كيف يؤثر فيروس كورونا على الأظافر؟

ما هي أكثر أعراض الأظافر شيوعًا؟

على الرغم من أن جميع الأعراض المذكورة أعلاه تظهر لدى مرضى كوفيد ، إلا أن نمط نصف القمر الأحمر يظهر بشكل أكثر شيوعًا.

في هذه الحالة، يتشكل نمط نصف حلقة بلون أحمر أو أرجواني عند قاعدة وسادة الظفر لدى الأشخاص المصابين بـكوفيد.

في حين أن الدراسات لا تزال غير واضحة بشأن حدوث ذلك ، فإن تلف الأوعية الدموية أثناء الإصابة يمكن أن يكون سببًا وراء ذلك. يمكن أن يكون التفسير الآخر هو أنه بسبب العدوى تتشكل جلطات دموية صغيرة على وسادة الظفر مما يؤدي إلى تغير اللون.

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