طبيب البوابة: أعراض ما بعد كوفيد وتأثيرها على الجسم يُستخدم مصطلح متلازمة أعراض ما بعد كوفيد أو أعراض كوفيد طويلة الأمد لوصف العلامات والأعراض التي تستمر لمدة تزيد عن 4 أسابيع بعد الإصابة بـكوفيد-19 . هناك عدد من العلامات المحتملة للمتلازمة، وبعضها يمكن أن يؤثر على مناطق مختلفة في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن تتنوع الأعراض ويمكن أن تُكون بعض المضاعفات الشديدة.

يمكن أن تؤثر متلازمة أعراض ما بعد كوفيد على جسمك بالكامل وقد تواجه العديد من الأعراض المختلفة، إما في وقت واحد أو في أوقات مختلفة. يمكن أن تتغير الأعراض الخاصة بك وتأتي وتختفي بمرور الوقت. من المهم الاتصال بطبيبك إذا كنت تعاني من الأعراض بعد أربعة أسابيع أو أكثر من الإصابة بـكوفيد-19.

طبيب البوابة: أعراض ما بعد كوفيد وتأثيرها على الجسم

مشاكل الرئة

أثناء التعافي من كوفيد-19، قد تجد أن لديك عدة مشكلات في رئتيك ، بما في ذلك ضيق التنفس. قد يحدث ضيق التنفس أثناء المشي أو حمل حقيبة التسوق أو الصعود أو النزول على الدرج. قد يكون لديك سعال رطب وتجد أنك بحاجة إلى تنظيف رئتيك كثيرًا. قد تجد أيضًا أن تنفسك صاخب أكثر من المعتاد. يمكن أن تشمل مضاعفات الرئة الناتجة عن كوفيد-19 الالتهاب الرئوي ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) والإنتان.

طبيب البوابة: أعراض ما بعد كوفيد وتأثيرها على الجسم

التعب وقلة الطاقة

التعب شائع بعد الإصابة بكوفيد-19 . قد يشعر بعض الناس بالتعب قليلاً ، بينما قد يشعر الآخرون بالتعب الشديد لدرجة الإرهاق. قد تجد أن التعب يأتي ويذهب. يشعر الكثير من الأشخاص الذين يتعافون من فيروس كورونا بالتعب الشديد لفترة طويلة بعد إصابتهم بالمرض. يمكن أن يكون هذا بسبب استمرار جسمك في الاستجابة لعدوى كوفيد-19، على الرغم من تحسن العدوى الأولية. قد تؤدي محاولة ممارسة الرياضة والعودة إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 في وقت قصير جدًا إلى الشعور بالإرهاق. في الأيام التي تكون فيها مستويات الطاقة لديك أفضل، حاول ألا تفعل الكثير من التمارين، لأن هذا قد يجعلك تنهار مرة أخرى. تأكد من أخذ وقت للراحة بانتظام.

طبيب البوابة: أعراض ما بعد كوفيد وتأثيرها على الجسم

ألم أو ضيق في الصدر

يعد ألم الصدر من الأعراض الشائعة التي يعاني منها الأشخاص أثناء التعافي من فيروس كورونا. قد يكون ألم الصدر بعد كوفيد-19 مقلقًا ولكنه لا يهدد الحياة. يمكن أن يسبب فيروس كورونا ألمًا عضليًا أو وجعًا في الصدر، والذي يمكن أن ينتشر أيضًا على نطاق أوسع. تشعر المنطقة المصابة بألم عند اللمس وتزداد سوءًا بسبب حركات مثل تحريك الصدر أو تمارين الشد. يمكن أن يكون ألم الصدر غير النوعي حادًا أو خفيفًا ، ويمكن أن يحدث على فترات قصيرة أو يكون مستمرًا. يعاني بعض الأشخاص المصابين بـ كوفيد-19 الحاد أيضًا من مشاكل في القلب والدورة الدموية أثناء مرضهم. إذا كنت تعاني من ألم في الصدر يأتي ويذهب ، يجب أن تتحدث إلى طبيبك حول هذا الأمر لأنه لا ينبغي أبدًا تجاهل ألم الصدر.

طبيب البوابة: أعراض ما بعد كوفيد وتأثيرها على الجسم

الاكتئاب وأفكار إيذاء النفس

قد تكون الأعراض النفسية المستمرة بين الناجين من كوفيد -19 مثل الاكتئاب والقلق وأعراض ما بعد الصدمة والضعف الإدراكي مرتبطة بعوامل نفسية وإصابات عصبية بيولوجية. وجد الباحثون أن عوامل الخطر الرئيسية للتفكير في الانتحار هي انخفاض الدعم الاجتماعي ، واضطرابات النوم ، والحجر الصحي والإرهاق ، والشعور بالوحدة ، وصعوبات الصحة العقلية.

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