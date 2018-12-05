طبيب البوابة: أفضل علاج منزلي للسعال والبرد

يمكنك أن تصنع هذه الوصفة كحماية لك من الإصابة بالزكام والسعال في موسم الشتاء، هذه المكونات الطبيعية تساعد على حماية الجسم يمكنك الاحتفاظ بالمزيج لمدة شهرين تقريبا.

المكونات:

2 ليمون (بدون بذور)

2 قطعة زنجبيل طازج

عسل صافي

جرة زجاجية

الطريقة:

يقطع الليمون والزنجبيل الى شرائح.

توضع شرائح الليمون والزنجبيل في الجرة، بالتناوب على شكل طبقات.

ببطء ، يصب العسل فوق الليمون والزنجبيل. يضاف العسل على شرائح الليمون والزنجبيل حتى تتغطى في الجرة وتغلق باحكام.

تخزن في الثلاجة. بمرور الوقت ، سوف يبدأ الخليط بالتحول إلى جيلي.

عندما تكون في حاجة إلى بعض الشاي المهدئ ، ضع ملعقتين أو ثلاث ملاعق في كوب مملوء بالماء الساخن - تأكدي من تناول قطع كاملة من الزنجبيل والليمون كذلك. يشرب على دفعات.