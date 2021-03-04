طبيب البوابة: أفضل 5 مشروبات غنية بالبوتاسيوم

يعد معدن البوتاسيوم ضروريًا لجسمك للحفاظ على توازن السوائل ووظيفة القلب المناسبة. كما يلعب البوتاسيوم دورًا في تنظيم ضغط الدم وتقلص العضلات والحفاظ على صحة العظام ...

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وفقًا لمعهد الطب ، يحتاج الرجال والنساء البالغون إلى ما لا يقل عن 4700 ملليغرام من البوتاسيوم يوميًا. الجسم غير قادر على تخزين أو إنتاج البوتاسيوم ، لذلك يجب أن يأتي من نظامك الغذائي اليومي.

يمكن أن يساعدك تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم على تلبية متطلباتك اليومية. فيما يلي أفضل 5 مشروبات غنية بالبوتاسيوم:

5 مشروبات عالية البوتاسيوم:

1. عصير الجزر

يحتوي الجزر النيء على نسبة عالية من البوتاسيوم مقارنة بعصير الجزر، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية. ولكن من حيث الحجم ، يعتبر عصير الجزر مصدرًا أكثر تركيزًا للعناصر الغذائية.

1 كوب من الجزر النيء المفروم يحتوي على حوالي 400 ملليغرام من البوتاسيوم و 50 سعرة حرارية. بينما يحتوي كوب 8 أونصات من عصير الجزر على ما يقرب من 700 ملليغرام من البوتاسيوم و 100 سعرة حرارية ، أو 20٪ من القيمة اليومية.

عصير الجزر مشروب كثيف المغذيات ، يوفر 902٪ ، 46٪ ، 26٪ ، 14٪ و 8٪ من القيم اليومية لفيتامين أ وفيتامين ب 6 وفيتامين ك وفيتامين هـ والألياف على التوالي لكل كوب.

2. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند ، الذي يأتي من داخل ثمار جوز الهند الصغيرة ، هو مشروب صحي وطبيعي يحتوي على البوتاسيوم. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يوفر ماء جوز الهند حوالي 430 ملليجرام من البوتاسيوم لكل 8.5 أونصة ، والتي تلبي ما يقرب من 9 ٪ من احتياجاتك اليومية من المعدن.

يعتبر ماء جوز الهند أيضًا مصدرًا جيدًا للإلكتروليتات الأخرى ، مثل الفوسفور والمغنيسيوم. يمكنك شرب ماء جوز الهند لإعادة الترطيب بعد ممارسة الرياضة بدلاً من المشروبات الرياضية عالية السكر. يمكنك شرائه للبيع في عبوات في محلات البقالة ومحلات الأطعمة الصحية.

3. عصائر الفاكهة

يمكن أن تساعد عصائر الفاكهة في زيادة تناول البوتاسيوم. توفر لك حصة 8 أونصات من عصير البرقوق 707 ملليجرام من البوتاسيوم ، أو 15٪ من احتياجاتك اليومية.

يحتوي عصير البرتقال على 496 ملليغرام لكل وجبة. بينما يحتوي عصير الجريب فروت وعصير الأناناس على ما بين 325 و 378 ملليجرام من البوتاسيوم لكل كوب. لا يعتبر عصير العنب والتفاح من المصادر الممتازة، لكنهما يوفران ما يقرب من 250-263 ملليجرام لكل وجبة.

اختر العصائر الخالية من السكر وجميع الأنواع الطبيعية من هذه العصائر للحصول على أكبر قدر من البوتاسيوم وأقل كمية من السعرات الحرارية أو المكونات المضافة.

4. عصير البرقوق

عصير البرقوق ، مثل البرقوق المجفف المصنوع منه ، محمّل بالبوتاسيوم. يحتفظ بنسبة مئوية أعلى بكثير من العناصر الغذائية للفاكهة بأكملها ، مقارنةً بأنواع عصير الفاكهة الأخرى ، وفقًا لكتاب "Wellness Foods A to Z."

لما يقرب من 180 سعرة حرارية ، يوفر كوب 8 أونصات من عصير البرقوق حوالي 700 ملليغرام من البوتاسيوم ، أو 20٪ من القيمة اليومية. كما أنه يوفر 28٪ و 17٪ و 10٪ من القيم اليومية للحديد وفيتامين ب 6 والألياف على التوالي.

عند شرب عصير البرقوق لزيادة استهلاكك اليومي من البوتاسيوم ، يمكنك البدء بحصة 4 أونصات وزيادة تدريجية إلى 8 أونصات ، بالنسبة لبعض الأفراد ، فهو يحتوي على تأثير ملين خفيف.

5. عصير طماطم

يعتبر عصير الطماطم منخفض الصوديوم مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم. لما يقرب من 50 سعرة حرارية ، يوفر كوب 8 أونصات من عصير الطماطم 921 ملليغرام من البوتاسيوم ، أو 26٪ من القيمة الغذائية اليومية. كما أنه يوفر حوالي 120٪ و 10٪ و 8٪ من القيم اليومية للألياف وفيتامين أ وفيتامين ج.

على الرغم من أن عصير الطماطم العادي يوفر نفس الكمية من الألياف والسعرات الحرارية والفيتامينات ، إلا أنه يحتوي على 5 أضعاف الصوديوم ونحو نصف كمية البوتاسيوم مثل الصنف منخفض الصوديوم. تحتوي حصة 8 أونصات من عصير الطماطم العادي على 12٪ فقط من القيمة اليومية للبوتاسيوم.

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