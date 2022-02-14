طبيب البوابة: أكل البيض بعد سن الأربعين مفيد أم لا في حين أن البيض يحتوي بالتأكيد على تركيبة جيدة من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان ، إلا أن الفوائد التي يقدمها لجسم الإنسان بعد سن معينة لا تزال موضع تساؤل من قبل الكثيرين.

تقول ورقة بحثية صدرت عام 2016 ، "إن تشجيع كل من الذين يقتربون من منتصف العمر على تضمين البيض بشكل متكرر ، كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن ، بالإضافة إلى النشاط البدني ، يمكن أن يساعدهم في الحفاظ على قوة عضلاتهم ووظائفهم، وبالتالي الحفاظ على القدرة الوظيفية وتقليل معدلات الاعتلال والوفيات وتكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بمرض ساركوبينيا ".

طبيب البوابة: أكل البيض بعد سن الأربعين مفيد أم لا

مما تتكون البيضة؟

تتكون البيضة المسلوقة الكبيرة من: 77 سعرة حرارية ، 0.6 جرام من الكربوهيدرات ، 5.3 جرام من الدهون ، 212 مجم من الكوليسترول ، 6.3 جرام من البروتين ، فيتامين أ ، فيتامين ب 2 ، فيتامين ب 12 ، فيتامين ب 5 ، الفوسفور والسيلينيوم.

البيض مصدر غني للأحماض الأمينية مما يجعلها واحدة من أفضل مصادر البروتين.

طبيب البوابة: أكل البيض بعد سن الأربعين مفيد أم لا

الفوائد التي يمنحها البيض لمن هم أكبر من 40 سنة

للبيض مساهمة كبيرة في تجديد كتلة العضلات المتضائلة لدى كبار السن. يفشل العديد من كبار السن في تلبية المتطلبات الموصى بها للبروتين. البيض مصدر كبير لتغذية الأشخاص الذين يتقدمون في السن. "تظهر أدلة على أن تناول كمية كافية من البروتين في كل وجبة قد يكون مطلوبًا لتحسين تخليق العضلات لدى كبار السن. البيض مصدر غير مكلف ومتوفر على نطاق واسع وسهل الهضم للبروتين عالي الجودة ويحتوي على نسبة كبيرة من الليوسين ، وهو أحد الأحماض الأمينية. وهو حمض مهم لتكوين العضلات ، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الأخرى ذات الأهمية لكبار السن، بما في ذلك فيتامين د وأحماض أوميغا 3 الدهنية ".

طبيب البوابة: أكل البيض بعد سن الأربعين مفيد أم لا

مفاهيم خاطئة عن تناول البيض يومياً

كثير من الناس لا يدرجون البيض في نظامهم الغذائي بسبب القلق بشأن الكوليسترول. أظهرت الدراسات البحثية أن الكوليسترول الموجود في البيض لا يضر بصحة الإنسان إذا تم تناوله باعتدال.

لذلك ، يجب أن يحصل الأشخاص في الأربعينيات من العمر بالتأكيد على بيضة واحدة كل يوم ، دون أي تردد ، لتلبية متطلبات الجسم الغذائية.

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