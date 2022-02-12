كيف يستخدم جسمك الفوسفور ؟

الفوسفور في الجسم مهم، حيث أنه معدن موجود في العديد من الأطعمة مثل الجبن والفاصوليا والأسماك،كما أنه أيضًا واحد من أكثر المواد شيوعًا في بيئتك اليومية وفي جسمك، ويلعب دورًا مهمًا في صحة كل خلية في جسمك، بالإضافة إلى الكلى، العظام، عضلات، والأوعية الدموية.

وفي الحقيقة، يمكنك تناول مكمل غذائي إذا لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من الفوسفور بشكل طبيعي، إلّا أنه يمكن أن تمنعك بعض الأمراض والحالات من الحصول على ما يكفي من الفوسفور.

كيف يعمل الفوسفور في الجسم ؟

يعمل الفوسفور مع الكالسيوم للمساعدة في بناء العظام، حيث تحتاج إلى الكمية المناسبة من كل من الكالسيوم والفوسفور لصحة العظام، كما يلعب الفوسفور أيضًا دورًا هيكليًا مهمًا في الأحماض النووية وأغشية الخلايا، حيث إنه يشارك في إنتاج الطاقة للجسم أيضًا.

ويمتص جسمك كمية أقل من الفوسفور عندما تكون مستويات الكالسيوم عالية جدًا، والعكس صحيح، وتحتاج أيضًا إلى فيتامين د لامتصاص الفوسفور بشكل صحيح.

أعراض قلة الفوسفور في الجسم

يُشار إلى الفوسفور في الجسم غير الكافي باسم نقص الفوسفات، ويحدث نقص الفوسفات عندما تنخفض مستويات الفوسفور في الدم بشكل كبير، وهذا يتسبب في انخفاض مستويات طاقتك، ويمكن أن يتسبب أيضًا في:

ضعف العضلات

التعب

انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة

وفي الواقع، يمكن أن يؤدي نقص الفوسفور في الجسم إلى جانب انخفاض مستويات الكالسيوم وفيتامين د إلى ضعف وهشاشة العظام على مدى فترات طويلة من الزمن، وهذا يسبب آلام المفاصل والعضلات.

أعراض الكثير من الفوسفور في الجسم

تتداخل بعض أعراض هذه الحالة مع أعراض الفوسفور المنخفض، وتشمل هذه الأعراض:

ألم المفاصل

ألم العضلات

ضعف العضلات

وفي الحقيقة، يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الفوسفور أيضًا من الحكة واحمرار العيون، وقد تشمل أعراض الحالات الأكثر خطورة لارتفاع الفوسفور ما يلي:

الإمساك

الغثيان

القيء

الإسهال

وفي هذه الحالة، يمكن لطبيبك المساعدة في تحديد سبب ارتفاع أو انخفاض مستويات الفوسفور في جسمك، بالإضافة إلى تحديد أفضل مسار للعلاج.

كيفية الحصول على الكمية المناسبة من الفوسفور في الجسم

قد يصف الأطباء مكملات الفوسفات من أجل خفض مستويات الفوسفور، بحيث يتم تناولها مع الوجبات والوجبات الخفيفة والحد من كمية الفوسفور التي يمكن لجسمك امتصاصها.

ويمكن أن تساعد خيارات نمط الحياة في تحقيق التوازن بين المستويات العالية من الفوسفور، فمثلًا يمكنك المحاولة لـ:

الحصول على تمرين كافٍ

البقاء رطبًا جيدًا

اتباع نظام غذائي متوازن منخفض الفوسفور

الأطعمة ذات المستويات العالية من الفوسفور

وفي الحقيقة، ليس من الصعب العثور على أطعمة ذات مستويات عالية من الفوسفور، ومن الأمثلة القليلة على ذلك ما يلي:

سمك القد

سمك السلمون

التونة

الحليب

الشوكولاتة

الزبادي

البيض

الريكوتا والجبن الأمريكي

وتعد الحبوب الكاملة وصفار البيض والعدس أحدد المصادر التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور، وفي حين أن الفوسفور موجود بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، فإن الأطعمة المصنعة قد تحتوي على كميات كبيرة من المواد المضافة.

الأطعمة منخفضة الفوسفور في الجسم

جميع الفواكه والخضروات الطازجة تقريبًا منخفضة في الفوسفور، حيث أن هذه الأطعمة هي أيضًا جزء مهم من نظامك الغذائي اليومي، وتشمل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على مستويات منخفضة جدًا من الفوسفور ما يلي:

الفشار

رقائق الذرة

الخبز

بياض البيض

كيف يؤثر الفوسفور على الكلى ؟

تساعد كليتك في إزالة الفوسفور الزائد من دمك، والحفاظ على توازن مستوياتك، ويمكن أن ترتفع مستويات الفوسفور لديك بشكل كبير عندما لا تعمل كليتك كما هو متوقع، ويمكن أن يتسبب هذا أيضًا في ارتفاع مستويات الكالسيوم لديك.

ويمكن أن تتشكل رواسب الكالسيوم الخطرة في القلب، والأوعية الدموية، والعيون، والرئتين، وقد يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض الكلى إلى غسيل الكلى لمساعدة كلياتهم على تنظيف الفوسفور الزائد.

مكملات الفوسفور الغذائية والأدوية

يمكن استخدام مكملات الفوسفور والأدوية بعدة طرق، حيث قد ثبت أنها:

تعمل كملينات

علاج لالتهابات المسالك البولية والحصى البولية

علاج للمستويات المنخفضة من المعدن لدى الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية المتقدم

قد تساعد في استعادة العظام وعلاج المستويات الزائدة من الكالسيوم

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