طبيب البوابة: أمور يجب تجنبها أثناء الدورة الشهرية الحفاظ على صحة الدورة الشهرية والنظافة أمر بالغ الأهمية لجسد الأنثى. يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المؤقتة والمزمنة، بينما يحد أيضًا من ظهور العدوى المختلفة.

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب على النساء تجنبها أثناء فترة الدورة الشهرية.

طبيب البوابة: أمور يجب تجنبها أثناء الدورة الشهرية

1.لا تستخدمي نفس الفوطة لفترة طويلة

سواء كنت تستخدمين فوطة صحية أو تلجئين إلى السدادة القطنية ، يجب تجنب ارتدائها لفترة طويلة. قد يؤدي القيام بذلك إلى زيادة فرص إصابتك بعدوى أو يؤدي إلى طفح جلدي.

طبيب البوابة: أمور يجب تجنبها أثناء الدورة الشهرية

2.تجنبي الكسل والخمول

قد تجعلك الدورة الشهرية تشعرين بأنك غير مرتاحة بعض الشيء. ومع ذلك ، لا ينبغي أن يمنعك هذا من اتباع أسلوب حياة نشط. استمري في ممارسة التمارين بانتظام ولكن دون اجهاد وقومي بمهامك قدر الامكان.

طبيب البوابة: أمور يجب تجنبها أثناء الدورة الشهرية

3.لا تفوتي وجبات الطعام

خلال فترة الحيض ، سيشعر جسمك بالتعب ، ولهذا السبب تحتاجين إلى طاقة أكثر من أي وقت مضى. لذلك، لا تفوتي وجباتك حاولي تناول الأطعمة المغذية.

طبيب البوابة: أمور يجب تجنبها أثناء الدورة الشهرية

4.لا تستسلمي للأطعمة غير الصحية

هناك قول شائع بأن الاكل غير الصحي في فترة الدورة الشهري أمر طبيعي ومقبول، وهذا غير صحيح، الايض وحرق السعرات الحرارية لا يتغير خلال هذه الفترة، واي شيء تفرطين في تناوله سوف يتحول الى دهون.

طبيب البوابة: أمور يجب تجنبها أثناء الدورة الشهرية

5.قولي لا للغسيل المهبلي

تجنبي غسل أعضائك الحميمة بغسول مهبلي ممتلئ بالمواد الكيميائية. قد يؤدي ذلك إلى تهيج المنطقة بدلًا من تنظيفها.

طبيب البوابة: أمور يجب تجنبها أثناء الدورة الشهرية

6.لا تستخدمي الشمع

خلال فترات الدورة الشهرية ، ترتفع مستويات هرمون الاستروجين لديك ، مما يؤدي إلى زيادة الحساسية ، ولهذا من المهم تجنب أي شكل من أشكال الألم بما في ذلك إزالة الشعر بالشمع أو السكر.

طبيب البوابة: أمور يجب تجنبها أثناء الدورة الشهرية

7.لا تفرطي في تناول مشتقات الحليب

ابتعدي عن منتجات الألبان. على الرغم من أنك تحتاج إلى الكالسيوم في جسمك ، إلا أن منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تقلصات البطن وتؤدي إلى الانتفاخ.

اقرأ المزيد:

7 من أسباب اختبار الحمل الإيجابي الخاطئ

طبيب البوابة: هل يمكن أن يؤدي الجنس إلى الإجهاض؟