طبيب البوابة: هل يمكن أن يؤدي الجنس إلى الإجهاض؟ "هل يمكن أن يؤدي الجنس إلى الإجهاض؟" ، "هل يسبب الإجهاض؟" ، "هل يضر الطفل؟" - هذه تقريبًا بعض الأسئلة الشائعة التي تزعج جميع الأزواج الذين يتوقعون أول مولد لهم.

عندما يبدأ الجنين في النمو داخل الرحم ويقترب موعد الولادة بسرعة ، يشعر الأزواج بالقلق وتزداد الأسئلة خاصة الحميمية منها. حتى أن البعض يتوقف عن الجنس طوال الأشهر التسعة ، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى الإجهاض. طبيب البوابة قام بالإجابة على جميع الأسئلة التي تحتاج إلى معرفتها حول ممارسة الجنس الآمن أثناء الحمل.

طبيب البوابة: هل يمكن أن يؤدي الجنس إلى الإجهاض؟

هل ممارسة الجنس أثناء الحمل آمنة؟

العلاقة الحميمة أثناء الحمل ليست آمنًا فحسب ، بل يشجعها العديد من الأطباء أيضًا. الجنس لا يؤذي الجنين في أي مرحلة من مراحل الحمل لأنه محمي بواسطة عضلات الرحم القوية والسائل الأمنيوسي وسدادة مخاطية حول عنق الرحم. خلال هذه الرحلة التي تستغرق تسعة أشهر ، قد يزداد الدافع الجنسي لدى النساء وقد يكون للحميمية بعض الفوائد الصحية أيضًا. فقط في حالات الحمل المعقدة ، يجب عليك التحدث مع طبيبك لفهم الحالة بشكل أفضل.

طبيب البوابة: هل يمكن أن يؤدي الجنس إلى الإجهاض؟

هل الجنس يحفز المخاض أو يؤدي إلى الإجهاض؟

لا يوجد رابط بين الاستمتاع بليلة ساخنة مع شريكك وبين الإجهاض. يحدث فقدان الحمل في حالة النمو غير الطبيعي للجنين. وليس بسبب الجنس.

فيما يتعلق بالجنس والولادة المبكرة ، أثبتت العديد من الدراسات أنه لا توجد علاقة بينهما. الجنس لا يؤدي إلى الولادة المبكرة. ولكن في حالات الحمل المعقدة، لا تمارس الجماع أثناء الحمل. هناك احتمالية أن تؤدي النشوة الجنسية أو الاختراق الجنسي إلى حدوث انقباضات براكستون هيكس وتؤدي إلى الولادة المبكرة.

طبيب البوابة: هل يمكن أن يؤدي الجنس إلى الإجهاض؟

أفضل وضعية جنسية

يمكن أن تكمن الصعوبة الوحيدة لممارسة الجنس أثناء الحمل في إيجاد الوضعية المناسبة. مع بدء نمو البطن ، قد تواجه النساء صعوبة في اختيار وضع مريح للاستمتاع بالعلاقة الحميمة. قد لا تكون وضعية المواجهة الأفضل لأنها قد تضغط على البطن والأعضاء الداخلية للمرأة. عند اختيار الوضعية ، يجب أن تشعر المرأة بالراحة وتتنفس بشكل صحيح ويمكنها التحكم في عمق وسرعة الإيلاج. تعد وضعية راعية البقر أو الجلوس جنبًا إلى جنب أو الجلوس على حافة السرير من أفضل الأوضاع الجنسية التي يجب تجربتها أثناء الحمل.

متى ينبغي تجنب ممارسة الجنس

فقط في ظروف خاصة معينة ، يجب على الزوجين تجنب العلاقة الحميمة من أجل سلامة الطفل والأم. وهذه هي:

مشاكل عنق الرحم

الحمل بتوأم

عدم كفاءة عنق الرحم

تاريخ الولادة المبكرة

فقدان الدم أو النزيف المهبلي غير المبرر

تسرب السائل الأمنيوسي

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