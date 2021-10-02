طبيب البوابة: أنواع الشاي وفوائده المتعددة للبشرة بعد الماء، الشاي هو المشروب الأكثر استهلاكًا في العالم بأسره. هناك العديد من أنواع الشاي المختلفة. وكل واحد منهم له أصوله الخاصة، ونكهاته، وفوائده الصحية.

طبيب البوابة: أنواع الشاي وفوائده المتعددة للبشرة

أنواع الشاي ونكهاته

إنه لأمر مدهش كيف يمكن لمصنع واحد أن ينتج أشكالًا مختلفة من النكهات، بناءً على مستوى الأكسدة. الشاي الأسود ، والأخضر ، والأولونغ ، والبوإيره ، والأبيض- يُسمى أيضًا الشاي الحقيقي ، ويُصنع من أوراق الشاي نفسها، والتي تُسمى تقنيًا نبات الكاميليا الصينية. المشروبات التي تشبه الشاي والتي لا يتم إنتاجها من Camellia sinensis ليست شايًا من الناحية الفنية ، ولكنها غالبًا ما يتم وضعها تحت فئة "شاي الأعشاب" أو " tisanes". وهي تشمل البابونج والنعناع والكركديه والميرامية وما إلى ذلك.

نظرًا لأن جميع أنواع الشاي يتم إنتاجها من نفس النبات ، فإن فوائدها متشابهة أيضًا. تساعد جميعها في إنقاص الوزن عن طريق زيادة معدل التمثيل الغذائي في أجسامنا. كما أنها تساعد في الحفاظ على صحة القلب. نظرًا لوجود مضادات الأكسدة ، فهي مفيدة لصحة البشرة أيضًا.

طبيب البوابة: أنواع الشاي وفوائده المتعددة للبشرة

فوائد الشاي:

الشاي الأسود يقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية لاحتوائه على مضادات الأكسدة والمركبات التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم والوجه .

الشاي الأخضر نظرًا لأنه غني بمضادات الأكسدة ، فهو مفيد لفقدان الدهون وتحسين وظائف المخ وصحة القلب. كما أنه يقلل من تهيج الجلد والاحمرار .

شاي أولونغ نظرًا لوجود العديد من المركبات المفيدة للصحة ، فهو رائع لخفض ضغط الدم ، وفقدان الوزن ، وتحسين النوم ، وأمراض الأمعاء الالتهابية ، وما إلى ذلك. ويحتوي على مضادات الحساسية التي تعالج مشاكل الجلد مثل الأكزيما .

شاي بو-إيره هذا الشاي يزيد الطاقة ، ويعزز صحة القلب ، وينظف السموم والجذور الحرة ويساعد في إنقاص الوزن. يحافظ على مرونة الجلد ويحارب الشيخوخة .

الشاي الأبيض أظهرت الدراسات أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، ومكافحة شيخوخة الجلد وحتى المساعدة في إنقاص الوزن. تختلف فوائد شاي الأعشاب تبعًا لنوع الشاي .

بالاضافة الى:

- شاي البابونج والخزامى يساعدان في علاج الأرق.

- شاي الكركديه و" blue pea butterfly " غنيان بمضادات الأكسدة وجيدان حقًا للبشرة.

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جميلة البوابة: الشاي الأسود لبشرتك وشعركhttps://www.albawaba.com/ar/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83%D9%90-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%90/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AA%D9%83-%D9%88%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%83-1404124