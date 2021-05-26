جميلة البوابة: 7 أنواع شاي تساعد في إنقاص الوزن بسرعة

يمكن لفنجان من الشاي الدافئ إصلاح كل شيء من الإجهاد إلى تقليل محيط الخصر. قد يبدو هذا أمرًا لا يصدق، لكن شرب النوع المناسب من الشاي يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن بسهولة وتحسين التمثيل الغذائي...

مشروبات طبيعية تساعد على خسارة الوزن

ليس هناك من ينكر حقيقة أن فقدان الوزن دون بذل الكثير من الجهد قد يبدو وكأنه حلم ، لكن تعديل نظامك الغذائي وإضافة بعض خلطات الشاي الطبيعية لا يمكن أن يساعدك فقط على فقدان تلك الدهون العنيدة ، ولكن أيضًا يحسن الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي على مدار فترة من الزمن .

إليك بعض خلطات الشاي التي اقترحها خبراء الصحة وخبراء التغذية لإنقاص الوزن بشكل أسرع:

شاي أخضر

يقسم خبراء التغذية والصحة في جميع أنحاء العالم الشاي الأخضر لتركيبته الغنية بمضادات الأكسدة ، والتي تساعد في حرق الدهون من خلال عملية التوليد الحراري. يساعد وجود الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر في تسريع عملية حرق الدهون ويقلل من امتصاص الدهون في الأمعاء. ومع ذلك ، هناك حاجة أيضًا إلى اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة لفقدان الوزن وإضافة الشاي الأخضر يعزز ببساطة فقدان الوزن.

شاي بو ار

شاي Pu-erh هو شاي أسود صيني مخمر. هذا الشاي التقليدي مليء بفوائد صحية وخصائص غنية بالصحة. حسب إحدى الدراسات ، فإن تناول هذا الشاي يساعد في تنظيم مستويات الأنسولين ويساعد في إنقاص وزن الجسم بشكل طبيعي. علاوة على ذلك ، فإن وجود البكتيريا الصحية في هذا الشاي المخمر يساعد في تحسين صحة الأمعاء.

شاي الشمر

الشمر، المعروف أيضًا باسم saunf ، كان جزءًا من ثقافة الطهي الهندية على مر العصور. من إضافة النكهة إلى الأطباق الشهية إلى كونه معطرًا لذيذًا للفم ، يُعرف الشمر بخصائصه العلاجية والمضادة للالتهابات. تم استخدام Saunf أيضًا كعنصر نشط في العديد من أدوية الجهاز الهضمي ويساعد في تقليل انتفاخ البطن. وبالتالي ، فإن شرب شاي الشمر لا يساعد فقط في تقليل الانتفاخ ، ولكنه يساعد أيضًا في تحسين التمثيل الغذائي ، مما يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

شاي غوجي بيري

مثل الكثير من توت الغوجي الطازج والمجفف ، يحتوي هذا الشاي على الكثير من مضادات الأكسدة والمواد المغذية التي تساعد في تعزيز المناعة والتمثيل الغذائي وبالتالي يساعد الشاي في تقليل الدهون في البطن ويعزز فقدان الوزن.

شاي الكركديه

شاي الكركديه هو شاي آخر شائع يساعد في تعزيز فقدان الوزن. منذ العصور ، تم استخدام هذا النبات وزهرته في العديد من الأدوية التقليدية، ويرجع ذلك إلى وجود مركبات الأنثوسيانين والفينول والفلافونويد التي يمكن أن تساعد في تقليل الدهون ، وتنظيم الجينات المشاركة في التمثيل الغذائي للدهون.

شاي الهندباء

شاي الهندباء هو مدر طبيعي للبول ، مما يساعد في تقليل احتباس الماء في الجسم. بصرف النظر عن ذلك ، يساعد شاي الزهور الطبيعي هذا في تحسين التمثيل الغذائي ويساعد في تسريع عملية إنقاص الوزن.

شاي الزنجبيل

الزنجبيل هو أحد المكونات الأكثر استخدامًا في كل منزل. ومن المثير للاهتمام أن شاي الزنجبيل ليس مجرد علاج مثالي لالتهاب الحلق ، ولكنه في نفس الوقت له تأثيرات مهدئة مذهلة لعلاج اضطراب المعدة وعسر الهضم والغثيان ويساعد في إدارة الوزن بشكل طبيعي. غني بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة ، شاي الزنجبيل يساعد في تقليل الالتهابات ويساعد في حرق الدهون بسهولة. فقط اشرب هذه الوجبة بعد الشاي وشاهد التغيير.

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