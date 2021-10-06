طبيب البوابة: أهمية استخدام خيط الأسنان للأطفال بصرف النظر عن منع رائحة الفم الكريهة، والحد من مخاطر التسوس، وإزالة البلاك، ومنع أمراض اللثة، فإن تنظيف الأسنان بالخيط بانتظام يساعد على تعزيز صحتنا الدماغية.

لم تجد الدراسات صلة محتملة بين سوء صحة الفم وأمراض القلب فحسب، بل تشير الأبحاث إلى أن صحة الأسنان السيئة قد تؤدي إلى تدهور القدرات المعرفية أيضًا. في حين أن تنظيف أسنانك أمر بالغ الأهمية، فإن تنظيف الأسنان بالخيط مرة واحدة على الأقل يوميًا يمكن أن يؤدي إلى صحة دماغية جيدة ليس فقط لدى البالغين، ولكن أيضًا لدى الأطفال.

طبيب البوابة: أهمية استخدام خيط الأسنان للأطفال

الدراسة

كان الأشخاص الذين يعانون من فقدان الأسنان أكثر عرضة للإصابة بضعف الإدراك بنسبة 1.48 مرة وخطر الإصابة بالخرف 1.28 مرة مقارنة بالآخرين. وأظهرت الدراسة أنه مع كل سن إضافي مفقود ، يزداد خطر الإصابة بالضعف الإدراكي. علاوة على ذلك ، فإن البالغين الذين يعانون من فقدان الأسنان كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتدهور المعرفي إذا لم يكن لديهم أطقم أسنان.

قال باي وو، أستاذ في الصحة العالمية في كلية روري مايرز للتمريض بجامعة نيويورك وكبير مؤلفي الدراسة ، في بيان، "بالنظر إلى العدد المذهل للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض الزهايمر والخرف كل عام ، وفرصة تحسين صحة الفم طوال العمر ، فمن المهم اكتساب فهم أعمق للعلاقة بين ضعف صحة الفم والتدهور المعرفي".

طبيب البوابة: أهمية استخدام خيط الأسنان للأطفال

كيف تؤثر صحة الأسنان السيئة على خلايا الدماغ؟

البكتيريا المسببة لالتهاب اللثة (التهيج والاحمرار والتورم) قد تكون مرتبطة أيضًا بمرض الزهايمر. يمكن أن ينتقل هذا النوع من البكتيريا ، المسماة بورفيروموناس جينيفاليس، من الفم إلى الدماغ. بمجرد دخولها إلى الدماغ، تطلق البكتيريا إنزيمات تسمى gingipains التي يمكن أن تدمر الخلايا العصبية، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى فقدان الذاكرة والإضرار بالصحة المعرفية .

وفقًا لمسح أجرته الجمعية الأمريكية لطب الأسنان (ADA) ، فإن 16 في المائة فقط من البالغين يستخدمون خيط الأسنان. معظم الناس لا يدركون أهمية نظافة الفم واستخدام الخيط.

إذا لم يتم تنظيف الأسنان بالخيط بشكل صحيح ، فقد تظل جزيئات الطعام والبكتيريا محاصرة بين أسناننا. هذه الخطوة البسيطة لا تساعد فقط في منع رائحة الفم الكريهة ولكن أيضًا في تجنب تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

في حين أن تنظيف الأسنان بعد كل وجبة قد لا يكون مناسبًا ، فإن تنظيف الأسنان بالخيط بعد الوجبة أمر سهل ويمكن القيام به في أي مكان. هذا ينطبق أيضا على الأطفال.

يمكن أن يساعد الخيط أيضًا في الحفاظ على نظام غذائي ونمط حياة صحيين ، حيث أن استخدام الخيط بعد الأكل سيجعلك أقل إغراء لتناول وجبة خفيفة.

طبيب البوابة: أهمية استخدام خيط الأسنان للأطفال

كيف يمكن للوالدين تشجيع الأطفال على الحفاظ على صحة الأسنان؟

بادئ ذي بدء ، من المهم للغاية أن تكون قدوة عظيمة. إذا كنت لا تنخرط في تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط ، فسوف يتبع طفلك خطواتك ويمتنع عن فعل الشيء نفسه.

في حين أن تنظيف الأسنان بالفرشاة أمر مهم للغاية للأطفال وهو شيء اعتادوا عليه الآن ، إذا لم يكونوا مرتاحين للتنظيف بالخيط ، فلا تجبرهم على ذلك.

ومع ذلك ، يمكنك دائمًا تعريفهم بطرق ممتعة لاستخدام الخيط. من المهم أن تفعل ذلك معهم ، حتى يكون لديهم رفقة ويمكنهم أيضًا قضاء الوقت معك. يمكن أن يؤدي إنشاء نظام المكافآت إلى التزام اكبر. سواء كان ذلك بالفرشاة أو الخيط ، إذا كنت تقدر جهودهم في كل مرة ، فسيكونون على استعداد للمتابعة.

كلما خرجت لشراء أدوات العناية بالأسنان ، اصطحب طفلك معك. دعه يختار ما يفضله.

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