طبيب البوابة: أهمية بذور الخردل في النظام الغذائي سواء كان ذلك بإضافة معجون بذور الخردل إلى الكاري أو قلي الخضار أو العدس معها أو ببساطة رش بعض بذور الخردل المطحونة فوق السلطة ، فهناك العديد من الطرق لتضمين هذه البذور الصغيرة في نظامك الغذائي. يمكن أن يعزز المذاق العطري الخفيف لهذه البذور نكهة أي طعام تختار تحضيره وهو متعدد الاستخدامات تمامًا لاستخدامه بطرق مختلفة. إن إضافة بذور الخردل إلى طعامك يزيد أيضًا من حاصل المغذيات ويساعد أعضاءك على العمل بكفاءة أكبر.

من فوائد تناول بذور الخردل كل يوم فقدان الوزن:

طبيب البوابة: أهمية بذور الخردل في النظام الغذائي

زيادة الوزن هي الشغل الشاغل هذه الأيام

تعتبر زيادة الوزن الزائد مشكلة شائعة في الوقت الحالي، والتي زادت فقط في العامين الماضيين ، منذ أن تم إغلاق المكاتب بسبب الوباء واضطر الناس إلى العمل من المنزل. ساهمت المشاهدة بنهم ، والأكل المفرط ، وقلة النشاط البدني في زيادة الوزن. لذلك ، من أجل إنقاص الوزن ، إلى جانب ممارسة الرياضة ، يحتاج المرء إلى تناول بذور الخردل الصحية يمكن أن يكون إضافة رائعة للنظام الغذائي. يتم الحصول على هذه البذور من نباتات الخردل. ليست البذور فقط ، ولكن الأجزاء الأخرى من نبات الخردل صالحة للأكل ومغذية للغاية.

طبيب البوابة: أهمية بذور الخردل في النظام الغذائي

كيف يمكن لبذور الخردل أن تساعدك على التخلص من الكيلوجرامات

تحتوي بذور الخردل بأنواع مختلفة من العناصر الغذائية التي لا تساعد فقط في إنقاص الوزن ولكن يمكنها أيضًا تقليل المخاطر المرتبطة بالأمراض المزمنة. يحتوي على الحديد والكالسيوم والسيلينيوم والفوسفور وكل هذه المعادن تساعد على زيادة التمثيل الغذائي وبالتالي فقدان الوزن. تعد البذور الصغيرة المتوفرة باللونين الأصفر والأسود مصدرًا غنيًا للجلوكوزينولات ، وهي مركبات تحتوي على الكبريت والتي توجد عادةً في الخضروات الصليبية. فهي تساعد على حمايتنا من الأمراض من خلال مكافحة الأكسدة المرتبطة بالسمنة وزيادة الوزن وتراكم الدهون الحشوية.

طبيب البوابة: أهمية بذور الخردل في النظام الغذائي

كيفية إضافة الخردل إلى نظامك الغذائي

يعتبر الخردل منخفض السعرات الحرارية نسبيًا ، لذلك يمكنك بسهولة إضافته إلى نظامك الغذائي دون القلق بشأن السعرات الحرارية اليومية التي تتناولها. إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا مخططًا ، فيمكنك استخدام عجينة الخردل كصلصة للسلطة أو استبدال كاري البصل العادي بكاري الخردل لجني فوائد هذه التوابل المذهلة. يعد الخردل المطحون طريقة أخرى لاستخدام البذور في نظامك الغذائي. يمكنك نثر المسحوق على السلطة أو إضافته إلى الخضار لزيادة تناول البذور الصغيرة. أثبت الطهي بزيت الخردل أيضًا أنه مفيد للصحة وإنقاص الوزن. قديماً ، كانت بذور الخردل تُستخدم في الغالب في تحضير الطعام لما لها من فوائد صحية مذهلة. يمكنك أيضًا الحصول على أوراق الخردل في الشتاء. تحتوي الأوراق الخضراء على مغذيات أكثر من البذور ويمكن تحويلها إلى أطباق يسيل لها اللعاب.

طبيب البوابة: أهمية بذور الخردل في النظام الغذائي

كلمة تحذيرية

تعتبر بذور الخردل آمنة للاستهلاك إذا تناولتها بكميات محدودة. الإفراط في تناول الخردل بأي شكل من الأشكال يمكن أن يؤدي إلى الإسهال وآلام المعدة. يجب على أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري أو على وشك إجراء عملية جراحية أن يأخذوا بذور الخردل بكميات محدودة. حتى النساء الحوامل والمرضعات يجب أن يكن حذرات.

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