الشمندر غني بالحديد ويساعد على مكافحة الأنيميا ومنع الإصابة بفقر الدم، ومن فوائد الشمندر المسلوق يحسن الشمندر من تدفق الدم إلى الدماغ مما قد يبطئ من وتيرة تقدم مرض الخرف وأمراض الدماغ والأعصاب الأخرى، الشمندر ينقي الدم من الشوائب والسموم ويحتوي على فيتامين سي، الأمر الذي يساعد على جعل البشرة تبدو في أفضل مظهر ويزيد من رونقها.

فوائد الشمندر الأحمر المسلوق

مركبات النيترات في الشمندر تساعد على خفض ضغط الدم وتسهيل تدفق الدورة الدموية في الجسم.

الشمندر للدم حيث انه غني بالحديد الذي يساعد على مكافحة الأنيميا ومنع الإصابة بفقر الدم.

يحسن الشمندر من تدفق الدم إلى الدماغ مما قد يبطئ من وتيرة تقدم مرض الخرف وأمراض الدماغ والأعصاب الأخرى.

الشمندر ينقي الدم من الشوائب والسموم ويحتوي على فيتامين سي ، الأمر الذي يساعد على جعل البشرة تبدو في أفضل مظهر ويزيد من رونقها.

يساعد الشمندر على توسعة الأوعية الدموية وتدفق الدم مما يزيد من النشاط ويرفع كذلك من مستويات الطاقة في الجسم.

الشمندر غني بالألياف وتناوله يساعد على تنظيم عمليات الهضم وتحسينها، كما يساعد على مكافحة الإمساك.

المستويات العالية من البوتاسيوم التي يحتوي عليها عصير الشمندر تساعد على خفض فرص الإصابة بالجلطات وأمراض القلب عامة.

يكتسب الشمندر لونه الرائع من أحد أنواع مضادات الأكسدة الهامة المتواجدة فيه، والمدعوة بالبيتالينات والتي تعمل على الوقاية من السرطان.

يحتوي عصير الشمندر على مادة البيتاين والتي تساعد على مكافحة تراكم الدهون والسموم في الكبد.

وجدت بعض الدراسات أن خلاصة الشمندر تساعد على تخفيض مستويات الكولسترول السيء في الجسم ورفع مستويات الكولسترول الجيد.

فوائد الشمندر المسلوق للجنس

فوائد الشمندر المسلوق للجنس، يحتوي عصير الشمندر على نسبة عالية من النترات، يحول جسمك النترات إلى أكسيد النيتريك، وقد يساعد أكسيد النيتريك، وهو غاز ينتجه الجسم بشكل طبيعي، في منع الضعف الجنسي.

فوائد الشمندر المسلوق لمرضى السكري

ثبات نسبة السكر في الدم ويحافظ عليها منخفضة

قليل السعرات الحرارية وخالٍ من الدهون

يخفض نسبة الإرهاق والتعب اللذان يصيبان مريض السكري

يقلّل من مستويات الكولسترول الضارّ في الجسم

فوائد الشمندر للرجيم

تسهيل تدفق الماء من الجسم والحيلولة دون احتباس السوائل فيه والذي يعد احد الاسباب الاساسية وراء زيادة الوزن.

يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد وفيتامين سي التي تقوي مناعة الجسم وتعززها أثناء اتباع الرجيم الذي يخشى خلاله فقدان الكثير من الفيتامينات الضرورية للجسم.

لا يحتوي الكثير من السعرات الحرارية، وكل كوب من الشمندر يحتوي على 50 سعر حراري فقط، وبالتالي فان تناوله لا يزيد من استهلاك السعرات الحرارية التي يمكن ان تتحول لدهون في حال عدم التخلص منها وحرقها.

لا يحتوي على الكوليسترول الذي يمكن ان يتسبب بزيادة الوزن والاصابة بامراض القلب.

يحتوي على مغذيات نباتية تعرف باسم البيتالينز وتشمل البيتالين والفولجاكسانثين، هذه المواد تحد من الالتهابات وتزود الجسم بمضادات الاكسدة فضلاً عن دورها الرئيسي في تنظيف الجسم من السموم ما يسهم بشكل كبير في انقاص الوزن.

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