طبيب البوابة: أهم الأمراض التي يجب الانتباه إليها عند الأطفال

يشعر الآباء دائمًا بالقلق على صحة أطفالهم ، خاصة خلال تغيير الفصول...

طبيب البوابة: الاحتياطات التي يجب عليك اتباعها اثناء تطعيم الأطفال

هناك بعض الأمراض التي تصاحب موسم الصيف. فيما يلي أكثرها شيوعًا تحتاج إلى الانتباه لها.

التهاب الأذن الخارجية

يُعرف باسم أذن السباح ، وهو التهاب في قناة الأذن الخارجية ناتج عن بقاء الماء محبوسًا في الداخل.

ضربة الشمس

تحدث ضربة الشمس عندما يقضي الشخص وقتًا طويلاً في الشمس ، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم ، والجفاف ، والغثيان ، وجفاف اللسان ، والجلد الساخن.

التهاب الأنف التحسسي

تشبه حمى القش الزكام حيث تتفاقم الأعراض مع فصلي الربيع والصيف.

الطفح الجلدي

الطفح الجلدي الحراري هو طفح جلدي أحمر أو وردي يظهر على الرأس والرقبة والكتفين. يحدث هذا عندما تنتفخ قنوات العرق وتصبح مسدودة ، مما يسبب الحكة وعدم الراحة.

الاكزيما

الأكزيما هي حالة جلدية متكررة تنتج طفح جلدي مثير للحكة في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يؤدي التعرض للكلور والشمس إلى جفاف الجلد والتسبب في تهيج الجلد.

مرض لايم

مرض لايم ليس شائعًا جدًا. إنه مرض ينتقل عن طريق القراد وغالبًا ما يتم التقاطه في الصيف.

تسمم بتومين

إنه تسمم غذائي منتشر خلال فصل الصيف. يزداد نمو البكتيريا مع الحرارة.

عزيزتي الأم: 5 نصائح لجعل الجماع أقل إيلامًا بعد الولادة

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام