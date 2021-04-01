طبيب البوابة: الاحتياطات التي يجب عليك اتباعها اثناء تطعيم الأطفال

نعلم جميعًا أن الجهاز المناعي لحديثي الولادة والرضع والأطفال لم يتم تطويره بشكل كامل ، مما يجعلهم عرضة للإصابة بأمراض مختلفة مثل الحصبة والكزاز والدفتيريا والبرد وما إلى ذلك ...

تعتبر اللقاحات وسيلة فعالة لمنع انتشار الأمراض التي تهدد الحياة بين الأطفال والبالغين. التطعيم يجعل جهاز المناعة أقوى وينتج أجسامًا مضادة تحمينا من الأمراض الفتاكة.

التطعيم في زمن فيروس كورونا

كما نعلم جميعًا ، فإن حالات كوفيد-19 في ارتفاع. نتيجة لذلك ، يتردد الآباء والأسر في الخروج وتطعيم أطفالهم. لكن التطعيم والتحصين في الوقت المناسب لحديثي الولادة والأطفال مهمان للغاية لحمايتهم من الأمراض الخطيرة. وبالتالي ، لا فائدة من تأخير أو إلغاء تطعيم طفلك. فيما يلي الاحتياطات الصحيحة التي حددها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية والتي من خلالها يمكن للوالدين التأكد من أن أطفالهم يمكنهم تلقي التطعيم بأمان.

الاحتياطات الواجب اتباعها

- قم بزيارة العيادة فقط عندما يكون لديك موعد تطعيم مؤكد.

- انتظر خارج غرفة الطبيب حتى يأتي دورك.

- ارتدِ القناع والقفازات وحتى مجموعات معدات الوقاية الشخصية ، إذا لزم الأمر.

- لف الأطفال حديثي الولادة بملابس ناعمة لجعلهم مرتاحين.

- المحافظة على مسافة 2 متر مع الجميع داخل العيادة أو خارجها.

- احمل معك 70 في المائة من المطهرات التي تحتوي على الكحول واغسل يديك جيدًا بعد إجراء التطعيم.

- لا تحمل أي ألعاب وتجنب لمس مقابض الأبواب والجدران.

- إذا لم يكن طفلك صغيراً للغاية ، يمكنك جعله يرتدي القناع.

- يفضل الدفع بالبطاقة ولا تطلب من كبار السن مرافقة الطفل إلى العيادة لأن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا معرضون لخطر كبير.

ما تحتاج الى معرفته:

- احمل بطاقة سجل التطعيمات. اطلب بطاقة جديدة إذا فقدت آخر بطاقة.

- زيارة العيادة فقط في موعد مسبق.

- جهز الطفل ودع الطبيب يعرف ما إذا كان طفلك يعاني من أي مشاكل صحية حالية أو حتى مشاكل صحية قائمة.

- كن مستعدًا لدعم الطفل أثناء التطعيم.

- إذا كان طفلك أكبر من عامين ، يمكنك أن تشرح للطفل أهمية التطعيم (ربما من خلال قصة ممتعة).

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