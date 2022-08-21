طبيب البوابة: أيهما أكثر فائدة تمارين القلب أم القوة؟ إن الحفاظ على جسم لائق ، ولياقة بدنية متناسقة ، وصحة جيدة أمر مستحيل بدون المجموعة الصحيحة من التمارين والنظام الغذائي المناسب. بينما يلعب ما تأكله دورًا مهمًا في رحلة لياقتك ، بدون تمارين القلب والقوة ، من المحتمل أن ينتهي بك الأمر بجسم ضعيف وغير مستقر وغير مرن.

ومع ذلك ، من المهم أيضًا أن تفهم ما يحتاجه جسمك. على الرغم من أن تمارين القلب والأثقال هي جزء لا يتجزأ من كل نظام تمرين ، فمن الأهمية بمكان أن تعرف ما هو الأفضل بالنسبة لك ومتى يجب عليك أداء التمارين.

طبيب البوابة: أيهما أكثر فائدة تمارين القلب أم القوة؟

هل تمارين القلب أفضل من تمارين الأثقال أم العكس؟

لكل من تمارين القلب والأثقال مزاياها الخاصة. بينما تساعد تمارين القلب على حرق سعرات حرارية أكثر من تمارين رفع الأثقال ، فإن الأخيرة تستهدف عضلاتك وتقويها.

ومع ذلك ، في حين أن تمارين القوة ، التي تشمل رفع الأثقال ، وتمارين المقاومة ، هي نشاط لا هوائي يركز على رفع الأثقال مثل الحديد ، والأثقال أو استخدام آلات الوزن ، فإن القلب هو نشاط هوائي يستخدم الأكسجين لزيادة تنفسك و معدل ضربات القلب.

كلاهما له مجموعة من الفوائد. تساعد تمارين القوة على بناء العضلات وتحسين التناسق ، بينما تقوي تمارين القلب صحة القلب والأوعية الدموية وتحرق الكثير من السعرات الحرارية.

طبيب البوابة: أيهما أكثر فائدة تمارين القلب أم القوة؟

هل يجب ممارسة تمارين القلب قبل أو بعد تمارين رفع الأثقال؟

إذا كنت شخصًا متحمسًا لكل من تمارين القلب والقوة ، فلا حرج في الجمع بين النظامين. ومع ذلك ، يبقى السؤال هل يجب أن تمارس تمارين القلب قبل أو بعد تمارين رفع الأثقال؟ الإجابة تكمن في هدفك النهائي. هل تحاول تحسين صحة قلبك ، هل تهدف إلى التخلص من بعض الكيلوغرامات ، أم ترغب في بناء قوة عضلاتك؟

يسرد المجلس الأمريكي للتمرين عددًا من العوامل التي يمكن أن تحدد التمرين الذي يجب أن تؤديه أولاً ، وفقًا لتقارير صحة المرأة:

يجب أن تمارس تمارين القلب أولاً إذا كان هدفك هو تحسين القدرة على التحمل . للحصول على عضلات وجسم أقوى ، مارس تمارين القوة أولاً . إذا كنت ترغب في تحسين قوة الجزء السفلي من جسمك ، فقم برفع الأثقال أولاً . من أجل اللياقة العامة ، يمكنك الانغماس في أي من روتين التمرين ، لكن ابدأ بالتمرين الذي لا تحبه .

طبيب البوابة: أيهما أكثر فائدة تمارين القلب أم القوة؟

​​​​​​​إذا كان الهدف هو إنقاص الوزن؟

يعد فقدان الوزن عملية صعبة ، ولهذا السبب يمكن أن يحدث اختلاف كبير في تصحيح الأشياء البسيطة. على سبيل المثال ، يُقال إن ممارسة تمارين القلب بعد تمارين رفع الأثقال تحرق المزيد من السعرات الحرارية.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Medicine & Science in Sports & Exercise ، إذا قمت بأداء تمارين القلب بعد تدريب الوزن ، فمن المحتمل أن تحرق المزيد من السعرات الحرارية خلال الدقائق الـ 15 الأولى من تمرين القلب مقارنةً بممارسة تمارين القلب ثم رفع الأثقال.

لذلك يوصي معظم مدربي اللياقة البدنية بأداء تمارين القلب بعد تمارين رفع الأثقال ، لأنه إذا تم إجراء تمارين القلب أولاً ، فقد تستهلك الكثير من مصادر الطاقة لتدريب القوة ، مما يؤدي إلى إجهاد العضلات قبل الجلسة الأكثر كثافة. بهذه الطريقة قد يكون التمرين أقل فعالية.

طبيب البوابة: أيهما أكثر فائدة تمارين القلب أم القوة؟

هل تريد زيادة لياقة القلب والأوعية الدموية؟

يجب أن يكون تدريب القلب على رأس أولوياتك إذا كنت تبحث عن تقوية صحة القلب والأوعية الدموية. قد يؤدي رفع الأوزان الثقيلة قبل تمرين القلب إلى إجهاد العضلات ، مما يجعلك تفقد قوامك ويزيد من خطر الإصابة.

علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤثر ذلك أيضًا على قدرتك على التحمل. وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Applied Physiology Nutrition and Metabolism ، قامت مجموعة من الأشخاص بأداء تمارين القوة قبل الجري. وجد أن مجموعة معينة من الناس أظهرت كفاءة أقل من أولئك الذين ركضوا أولاً.

طبيب البوابة: أيهما أكثر فائدة تمارين القلب أم القوة؟

أفضل تمرين للقلب يمكن دمجه مع تدريب الوزن:

بينما يستخدم تدريب الوزن الجلوكوز في الجسم ، فإن تدريب القلب يستخدم الأكسجين. كلاهما نوعان مختلفان من التمارين ، لكنهما رائعان بطريقتهما الخاصة.

إذا كنت شخصًا يريد الجمع بين الروتينين والاستمتاع بأقصى قدر من الفوائد ، فاختر بعض تمارين القلب منخفضة الكثافة لتتوافق مع تدريب الوزن. وهذا يشمل التجديف ، والمشي ، والركض ، والسباحة ، وركوب الدراجات أو استخدام آلة التمارين.

الأهم من ذلك ، يجب أن تحافظ على ثباتك. مع الجمع بين التمارين المتوفرة، لا يوجد سبب للشعور بالملل وفقدان الاهتمام.

طبيب البوابة: أيهما أكثر فائدة تمارين القلب أم القوة؟

وأخيراً لا تفرط في ممارسة الرياضة

في حين أن الحفاظ على النشاط البدني وممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن يحسن صحتك العامة ، فإن مجهودك يمكن أن يأتي بنتائج عكسية ويكون له تأثير خطير على جسمك. من إصابتك بالتعب والإرهاق طوال الوقت ، قد يؤدي خفض مستويات أدائك إلى زيادة خطر الإصابة أو الإفراط في ممارسة الرياضة أو الإفراط في التدريب إلى الإضرار.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب على أولئك الذين يعانون من أمراض القلب أن لا يجهدوا أنفسهم بتمارين رياضية مكثفة وتمارين تدريبات القوة. استمع إلى جسدك ولا تدفع نفسك إلى ما هو أبعد من حد معين.

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