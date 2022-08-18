طبيب البوابة: هل هناك أشخاص لم يصابوا بكوفيد-19؟ لقد مرت سنتان ونصف منذ أن بدأت جائحة كوفيد-19 وأثبتت إصابة غالبية الأشخاص بالفيروس. لقد فقد الكثير من الناس حياتهم بسبب العدوى القاتلة ، وتعرض العديد منهم لأعراض مزمنة بعد إصابتهم.

كما أصيب بعض الأشخاص بالعدوى مرتين أو ثلاث مرات ، على الرغم من حصولهم على التطعيم الكامل. بعد كل هذا ، لا يزال هناك عدد كبير من الأشخاص الذين لم يصابوا قط بفيروس كورونا. يسميهم الباحثون "نوفيدز". الأمر المثير للدهشة هو أن البعض منهم قد عاش أو عمل أيضًا في بيئات عالية التعرض.

فهل يتمتع هؤلاء الأشخاص بجهاز مناعي أقوى أم أنه مجرد حظ؟ يحاول الباحثون اكتشاف ذلك ، على أمل تحديد العوامل الوقائية التي يمكن أن تمنع الأشخاص الآخرين أيضًا من الإصابة بالمرض.

طبيب البوابة: هل هناك أشخاص لم يصابوا بكوفيد-19؟

اتخاذ احتياطات السلامة

قد يكون أحد أسباب إصابة بعض الأشخاص بـ NOVIDS هو اتخاذ تدابير وقائية والحصول على التطعيمات في الوقت المناسب. إن ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة ، وتجنب الأماكن المزدحمة ، والتباعد الاجتماعي ، والعمل عن بعد ، وغسل اليدين بانتظام ، واستخدام المطهرات ، وتجنب السفر هي بعض الإجراءات المهمة التي عند تنفيذها بشكل صحيح ، يمكن أن تحمي المرء من فيروس كورونا إلى حد كبير.

طبيب البوابة: هل هناك أشخاص لم يصابوا بكوفيد-19؟

البناء الجيني

وفقًا للبحث ، قد يكون الأشخاص الذين لديهم تركيبة جينية معينة أكثر عرضة للإصابة بعدوى كوفيد-19 أو الإصابة بمرض خطير. بنفس الطريقة ، لاحظ الباحثون أيضًا أن بعض التعبيرات الجينية يمكن أن توفر أيضًا تأثيرًا وقائيًا.

يمكن أن توفر استجابتك المناعية للحالات الصحية الأخرى بعض الحماية ضد كوفيد-19. تم العثور على واحدة من هذه الحالات للأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية. أفاد الباحثون في دراسة أجريت في مايو 2022 أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام يبدو أنهم أقل عرضة للإصابة بفيروس كوفيد -19.

طبيب البوابة: هل هناك أشخاص لم يصابوا بكوفيد-19؟

الحظ

قال الدكتور توماس كامبل ، طبيب الطب الباطني في مستشفى جامعة كولورادو ، إنه يعتقد أن السبب الأكبر وراء عدم إصابة الأشخاص بفيروس كوفيد-19 يرجع إلى الحظ.

أظهرت الدراسات أنه حتى مع متغير اوميكرون شديد العدوى ، فإن حوالي 1 من كل 4 أشخاص يعيشون مع شخص مصاب بكوفيد أصيب أيضًا بالعدوى. تظهر هذه النسبة المنخفضة أن الناس يمكن أن يتعرضوا للفيروس ولا يمرض بعد.

يعتقد أيضًا أن الأمر قد يكون مسألة توقيت. تظهر الأبحاث أن فترة الإصابة يمكن أن تبدأ من اليوم السابق لظهور الأعراض إلى حوالي خمسة أيام من المرض. وأوضح: "لذا ، إذا كنت على اتصال بأشخاص خارج تلك النافذة ، فإن فرص الإصابة بالعدوى ستكون أقل".

طبيب البوابة: هل هناك أشخاص لم يصابوا بكوفيد-19؟

أعراض خفيفة أو بدون أعراض

درس الباحثون في جامعة برن بسويسرا أكثر من 28000 حالة إصابة بفيروس كوفيد حول العالم ووجدوا أن 42٪ من المصابين لم تظهر عليهم أعراض. لذلك هناك فرصة كبيرة أن الأشخاص الذين يدعون أنهم NOVIDS ربما أصيبوا بالعدوى ولكن لم تظهر عليهم أعراض.

قد يكون التفسير الآخر هو أنهم عانوا من أعراض خفيفة ، والتي يمكن بسهولة الخلط بينها وبين أعراض الأنفلونزا أو البرد أو الحساسية. من خلال القيام بذلك ، قد لا يكون الأشخاص قد خضعوا لاختبار كوفيد ، في حين أنه من الممكن أن يكونوا مصابين به.

طبيب البوابة: هل هناك أشخاص لم يصابوا بكوفيد-19؟

البحث عن NOVIDS

يقوم الباحثون في دراسة دولية جارية لمعرفة العنصر الجيني القادر على مقاومة فيروس كورونا بفحص أكثر من 5000 شخص ظلوا محصنين ضد عدوى كوفيد-19. وفقًا للتقرير ، تم إجراء اختبارات متكررة للعدوى والأجسام المضادة على المشاركين.

" كلنا نعلم هذه الأمثلة عن الأشخاص الذين تتوقع إصابتهم بالعدوى لأنهم كانوا وسط أشخاص مصابين بشدة يعانون من أعراض شديدة جدًا لفترة طويلة دون وجود كمامات للوجه وغيرها من التدابير الوقائية ولكنهم ، لسبب ما لم يصابوا بالعدوى"، يقول أندراس سبان من جامعة روكفلر بنيويورك ، الذي يقود البحث.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: هل نتوقع انتهاء جائحة كورونا قريباً؟

طبيب البوابة: أعراض كورونا تؤثر على شهية الأطفال