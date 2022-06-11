طبيب البوابة: اخسر 8 كيلوغرامات في شهر قبل الصيف إذا كنت لا تزال تحاول معرفة كيفية إنقاص الوزن والحصول على جسم رشيق في الوقت المناسب لعطلتك الصيفية الشهر المقبل ، فقد حان الوقت للتوقف عن التساؤل والبدء في القيام بذلك. ستحتاج إلى نظام غذائي صحي وفعال ، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة لمساعدتك على إنقاص الوزن بسرعة.

طبيب البوابة: اخسر 8 كيلوغرامات في شهر قبل الصيف

فيما يلي بعض الحلول لتقليل الكيلوجرامات في شهر واحد فقط

طبيب البوابة: اخسر 8 كيلوغرامات في شهر قبل الصيف

اشرب الكثير من الماء

قد لا تحتوي المياه على خصائص سحرية لحرق الدهون ، لكنها بالتأكيد تساعد في جهود إنقاص الوزن. يخطئ معظم الناس بين الشعور بالعطش والشعور بالجوع. في غضون شهر ، يمكن أن يساعدك شرب 500 مل من الماء قبل العشاء بنصف ساعة على خسارة ما يصل إلى 3 كيلوغرامات!

طبيب البوابة: اخسر 8 كيلوغرامات في شهر قبل الصيف

تمرن يوميا

لن تكون قادرًا على إنقاص الوزن فقط عن طريق تغيير نظامك الغذائي. مطلوب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لحرق كل الدهون الزائدة. في ثلاثة أيام ، مارس تمارين القلب والقوة ، وفي الأيام الأخرى ، قم بالأمرين معًا. سوف يساعدك على زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون. كل أسبوع ، يجب أن تمارس الرياضة لمدة 140 دقيقة. استخدم السلالم بدلًا من المصعد لتكون أكثر نشاطًا.

طبيب البوابة: اخسر 8 كيلوغرامات في شهر قبل الصيف

المشي إلى وجهتك

في المرة التالية التي تغادر فيها منزلك لتذهب إلى ماكينة الصراف الآلي أو السوبر ماركت أو حتى الحديقة اذهب سيراً على الاقدام. المشي لمدة 30 دقيقة كل يوم يمكن أن يحرق ما يصل إلى 150 سعرة حرارية. لذلك يمكنك أن تفقد 500 جرام من جسمك في ثلاثة أيام فقط!

طبيب البوابة: اخسر 8 كيلوغرامات في شهر قبل الصيف

تناول البروتينات الخالية من الدهون

اجعل البروتينات الخالية من الدهون جزءًا من نظامك الغذائي إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن. إنه عنصر غذائي ضروري يبقيك ممتلئًا وشبعًا لفترة أطول من الوقت. كما أنه يساعد في الأداء السليم لعملية التمثيل الغذائي الخاصة بك. يجب أن تحتوي كل وجبة على 70 إلى 115 جرامًا من البروتين الخالي من الدهون. أمثلة - التوفو والبيض والبقوليات والمأكولات البحرية والدجاج منزوع الجلد.

طبيب البوابة: اخسر 8 كيلوغرامات في شهر قبل الصيف

اشرب الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بالكافيين و Epigallocatechin gallate ، وكلاهما يساعد جسمك على حرق الدهون وتسريع عملية التمثيل الغذائي. يمكن أن يؤدي تناول 3-4 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا إلى حرق 100 سعر حراري ، أي ما يعادل خسارة نصف كيلو جرام في 5 أيام فقط.

طبيب البوابة: اخسر 8 كيلوغرامات في شهر قبل الصيف

استنشق بعض الأطعمة

نعم ، يمكن أن يساعدك شم الأطعمة مثل التفاح والموز والنعناع والثوم وحتى زيت الزيتون على إنقاص الوزن. ما هو سبب ذلك؟ حسنًا ، يبدو أن شم الطعام قبل تناوله يمكن أن يثبط شهيتك ، مما يتسبب في تقليل تناول الطعام وفقدان المزيد من الوزن (أي الوزن).

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: لا تشعر بالحرمان اثناء الريجيم

طبيب البوابة: أنظمة ريجيم يجب ألا تفكر في اتباعها أبدًا