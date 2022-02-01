جميلة البوابة: كيف يؤثر كوفيد-19 على بشرتك؟ لقد غزا متحور أوميكرون الذي بدأ من جنوب إفريقيا الآن كل بلد تقريبًا في العالم. تختلف أعراضه قليلاً عن أعراض كوفيد -19 ، ومن ثم يصعب اكتشافه. أدى المتغير المتحور شديد العدوى إلى زيادة في الحالات ، مما يزيد من خطر تفشي حالات كوفيد-19. بالنظر إلى السيناريو الحالي ، من الضروري أن تكون على دراية بجميع العلامات النموذجية وغير الشائعة لعدوى الجهاز التنفسي حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت ممكن لتجنب أي أحداث غير متوقعة.

بينما لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن المتحور الجديد ، فقد وجد أنه يسبب أعراضًا مشابهة جدًا لنزلات البرد ، لكن خبراء الصحة يحذرون الآن من وجود علامة غير عادية للعدوى يمكن أن تؤثر على بشرتك أو شفتيك أو أظافرك .

جميلة البوابة: كيف يؤثر كوفيد-19 على بشرتك؟

ما هي مؤشرات كوفيد-19 التي تظهر على الجلد والشفتين والأظافر؟

قد يلاحظ الأشخاص المصابون بـ كوفيد-19 أن جلدهم أو شفاههم أو أظافرهم قد يصابون بمسحة شاحبة أو رمادية أو زرقاء اللون. إذا أصبحت أظافرك زرقاء أو رمادية ، فعليك طلب المساعدة الطبية على الفور. يعاني الأشخاص المصابون بـكوفيد-19، وفقًا للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، من مجموعة واسعة من الأعراض بالإضافة إلى الأعراض الثلاثة الأولية.

اعتمادًا على لون بشرتنا ، يجب أن نكون على دراية بالجلد الشاحب أو الرمادي أو الأزرق أو الشفاه أو لون الأظافر ، لأن هذا يمكن أن يشير إلى نقص الأكسجين في الدم. هذه الأعراض هي مؤشرات تحذيرية طارئة ، بحسب منظمة الصحة ، وعلينا طلب المساعدة الطبية على الفور. من مؤشرات الطوارئ أيضًا صعوبة التنفس والألم المستمر أو الضغط في الصدر والحيرة وعدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا.

جميلة البوابة: كيف يؤثر كوفيد-19 على بشرتك؟

الأعراض الأكثر شيوعًا التي يتم الإبلاغ عنها هي:

سيلان الأنف والصداع والعطس والسعال المستمر والتهاب الحلق.

جميلة البوابة: كيف يؤثر كوفيد-19 على بشرتك؟

ما هو تأثير الكمامة على الجلد؟

الجلد هو الطبقة الخارجية لجسمنا العديد من الوظائف للحفاظ على الأشخاص الذين يرتدون القناع بشكل متكرر يعانون من مشاكل الجلد وعدم الراحة. يتغير الجلد بعد استخدام الكمامة لمدة 6 ساعات وأكثر.

1. احمرار درجة حرارة الجلد و (TEW) بنسبة 3% و 20% من ارتفاع درجة الحرارة (TEW) يزيد من الاحمرار بنسبة 9%.

2. زيادة محتوى الدهون بأكثر من 13 في المائة وتراجع الرقم الهيدروجيني بنسبة 3.24 في المائة مما يجعله أكثر حمضية.

3. تراجع مرونة الجلد بنسبة 9.9 في المائة ، تضخم حجم مسام الجلد بنسبة 72 في المائة. ارتفع عدد حب الشباب بنسبة 1.62 في المائة.

4. ارتفاع درجة حرارة الجلد نتيجة ارتفاع درجة الحرارة داخل الكمامة بسبب الزفير. يبدو أن زيادة الفوضى الحمراء للجلد مرتبطة بالضغط والتلامس مع القناع ودرجة حرارة الجلد بسبب تمدد الأوعية الجلدية وزيادة تدفق الدم.

5. محتوى الزهم و PH

يزيد استخدام الكمامة من درجة الحرارة حول الجلد مع تعزيز إنتاج الدهون. PH ، عندما يزيد إفراز الدهن والعرق من سطح الجلد ، يصبح قناعًا حامضيًا.

6. الاستخدام المتكرر للكمامة يؤدي إلى زيادة إرهاق الجلد وتقليل مرونة الجلد وزيادة حجم المسام بشكل متكرر والتعرض المطول لارتفاع درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة بسبب الاستخدام المستمر للكمامة. يؤدي تضخم حجم المسام إلى زيادة مشكلة حب الشباب. ومع ذلك ، فقد أبلغ بعض الأشخاص أيضًا عن تعرق ليلي وغثيان وإرهاق وآلام في الجسم وحمى وطفح جلدي وتقرحات في العين والتي قد تستمر لمدة 4-5 أيام قبل الشفاء.

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