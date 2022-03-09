طبيب البوابة: ارتفاع حالات الاكتئاب بين الحوامل أثناء كورونا كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة إسيكس أن جائحة كوفيد-19 تسبب في ارتفاع حاد في الاكتئاب والقلق لدى الأمهات الحوامل. نُشرت الدراسة في مجلة "BMC Pregnancy and Childbirth"

وجد البحث أن الدعم الاجتماعي يحمي من أعراض القلق المرتبطة بالوباء ، لكنه سلط الضوء على التغييرات التي طرأت على خدمات الأمومة التي فرضها الإغلاق والقيود الأخرى التي من المحتمل أن تضر بالصحة العقلية.

تم التكهن في الورقة ، بأن إزالة المواعيد والتغييرات الأخرى في الاتصال وجهًا لوجه قد يكون له تأثير على الحالة الصحية. وقالت المؤلفة الرئيسية ، الدكتورة سيلفيا ريغاتو ، إنه من الضروري "حماية صحة الأم أثناء الحمل وما بعده" و "ضمان حصول جميع الأطفال وأسرهم الجديدة على أفضل بداية ممكنة في الحياة"

طبيب البوابة: ارتفاع حالات الاكتئاب بين الحوامل أثناء كورونا

نتائج الدراسة

ووجدت الدراسة أن هناك ارتفاعًا حادًا في معدلات الاكتئاب المبلغ عنها بنسبة 30 في المائة عن مستويات ما قبل الوباء ، من 17 في المائة إلى 47 في المائة - مع ارتفاع معدلات القلق أيضًا بنسبة 37 في المائة في توقع الأمهات إلى 60 في المائة.

أجريت الدراسة التي تمت مراجعتها من قبل الأقران على 150 امرأة خلال ذروة أزمة فيروس كورونا بين أبريل 2020 ويناير 2021 - قبل بدء برنامج التطعيم - بقيادة الدكتورة ماريا لورا فيليبيتي والدكتور ريغاتو ، باحثان في Essex Babylab في جامعة إسكس.

أظهرت الورقة أن الصدمات السابقة للولادة ، مثل تلك التي حدثت أثناء جائحة كوفيد-19، يمكن أن تزيد بشكل كبير من التعرض لمشاكل الصحة العقلية.

كما ظهر من الدراسة أن النساء الحوامل المصابات بأعراض اكتئاب أعلى أفدن بأنهن أقل تعلقًا بأجنتهن.

وقالت الدكتورة ريغاتو: "في حين أن هذه النتيجة تتماشى مع الملاحظات السابقة بأن مزاج المرأة أثناء الحمل يؤثر على العلاقة المبكرة مع طفلها، فإنها تعزز الحاجة إلى دعم السلطات للمرأة طوال فترة الحمل وفترة ما بعد الولادة من أجل حماية صحتها وفترة ما بعد الولادة ونمو أطفالهم ".

طبيب البوابة: ارتفاع حالات الاكتئاب بين الحوامل أثناء كورونا

نتيجة البحث

الأهم من ذلك ، كشف البحث أيضًا عن التأثير الإيجابي للدعم الاجتماعي في حماية الصحة العقلية للأمهات الحوامل. وجد المؤلفون أن النساء اللاتي اعتبرن أن تأثير كوفيد-19 أكثر سلبية أظهرن مستويات أعلى من القلق.

وقالت الدكتورة فيليبيتي إنه يجب القيام بالمزيد لمساعدة النساء خلال هذه الفترة الضعيفة من حياتهن. وقالت: "إن المعدلات المرتفعة للاكتئاب والقلق أثناء الجائحة التي أبرزتها دراستنا تشير إلى أن النساء الحوامل يواجهن أزمة صحية عقلية يمكن أن تتدخل بشكل كبير وتضعف الترابط بين الأم والرضيع أثناء الحمل ، ويمكن أن تؤثر بشكل محتمل على نتائج الولادة ، وكذلك نمو الرضع والأطفال في وقت لاحق ".

يأمل الباحثون أن يتم استخدام البحث للمساعدة في فهم كيفية تأثير الوباء على نمو الأطفال ، والصحة العقلية للأم بعد الولادة ، وكيف يتكيف الآباء خلال فترة الحمل وما بعدها.

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