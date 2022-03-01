طبيب البوابة: تسرب البول الأسباب والعلاج أحيانًا أثناء القرفصاء أو الجري أو العطس يتسرب البول فجأة قليلاً ولا يسعنا إلا أن نتساءل لماذا حدث ذلك. لقد مررنا جميعًا بهذا الموقف غير المريح والمحرج في مرحلة ما. في كثير من الأحيان ، قد تكون لدينا الرغبة في استخدام الحمام وبحلول الوقت الذي نصل فيه إلى هناك ، لا تفرغ المثانة بشكل صحيح. تُعرف نوبات تسرب البول من المثانة من الناحية الطبية بسلس البول وهي شائعة جدًا. فيما يلي بعض الأسباب التي تفسر سبب ذلك:

طبيب البوابة: تسرب البول الأسباب والعلاج

ما هو سلس البول

سلس البول هو حالة تفقد فيها السيطرة على مثانتك أو تعاني من مشكلة في إفراغها تمامًا. قد تواجه تسربًا طفيفًا من بعض الوقت أو رغبة مفاجئة في استخدام الحمام. بالنسبة لبعض الناس ، قد يحدث مرة أو مرتين في الشهر ، بينما قد يصبح شأناً يومياً للآخرين. قد يحدث تسرب البول اللاإرادي لعدة أسباب. إن تجربته من حين لآخر أمر جيد ، ولكن إذا أصبح شيئًا يوميًا ، فعليك الاتصال بالطبيب.

طبيب البوابة: تسرب البول الأسباب والعلاج

أنواع سلس البول

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من سلس البول التي قد يعاني منها الناس في أحدهما أو الآخر. قد تحدث معًا أو واحدة تلو الأخرى.

سلس الإجهاد: يمكن أن يحدث سلس الإجهاد بسبب النشاط البدني مثل الضحك والتمارين الرياضية والسعال. في مثل هذه الحالات ، قد تفقد المثانة السيطرة وقد تتبول قليلاً. إنه أمر طبيعي تمامًا وليس وضعًا ينذر بالخطر.

سلس البول الإلحاحي: يشير سلس البول الإلحاحي إلى الأوقات التي تفقد فيها السيطرة على مثانتك بعد الرغبة الملحة في التبول. في بعض الأحيان ، قد لا تتمكن حتى من الوصول إلى الحمام.

سلس البول الزائد: في هذه الحالة ، قد يتسرب البول الى سروالك عندما لا تفرغ مثانتك تمامًا عند التبول. يُطلق على هذا النوع من سلس البول أحيانًا اسم "التنقيط".

طبيب البوابة: تسرب البول الأسباب والعلاج

أسباب تسريب البول

هناك العديد من أسباب سلس البول. في بعض الأحيان يكون ناتجًا عن أسباب غير ضارة بينما في أحيان أخرى ، يمكن أن يكون مؤشرًا على بعض الحالات الصحية الأساسية الخطيرة. إذا كنت تعاني من تسرب البول أكثر من مرة ، فإليك الأسباب المحتملة لذلك.

ضعف المثانة بسبب الشيخوخة

تلف عضلات قاع الحوض نتيجة الولادة أو التعرض لحادث

تضخم البروستاتا

ضغط على المثانة بسبب سرطان البروستاتا أو المثانة

الحالات العصبية مثل الخرف أو مرض الزهايمر ،

التهابات المسالك البولية مثل عدوى المسالك البولية أو المثانة أو عدوى الكلى أو حصوات الكلى

الحمل

البدانة

داء السكري

سن اليأس

​​​​​​​طبيب البوابة: تسرب البول الأسباب والعلاج

موعد زيارة الطبيب

تعتبر نوبات سلس البول طبيعية إذا تعرضت لها من حين لآخر أثناء بعض النشاط البدني. النوبات المنتظمة من تسرب البول ليست طبيعية وتتطلب عناية طبية فورية. لذلك ، إذا واجهت هذا الموقف المحرج عدة مرات في الشهر ، فاتصل بطبيبك وقم بفحصه. في بعض الحالات ، يمكن أن يكون سلس البول علامة على حالة طبية طارئة. إذا كنت تعاني من أي نوع من سلس البول مصحوبًا بأي من الأعراض التالية ، فاتصل بطبيبك على الفور:

صعوبة في التحدث أو المشي

ضعف أو وخز في أي جزء من جسمك

فقدان البصر

ارتباك

فقدان الوعي

فقدان السيطرة على الأمعاء

طبيب البوابة: تسرب البول الأسباب والعلاج

العلاج

اعتمادًا على سبب حدوث تسرب البول ، قد يصف الطبيب الدواء الخاص بك ويوصي بإجراء بعض تمارين قاع الحوض لتقوية عضلات المثانة. إذا كان ناتجًا عن وزنك أو الإفراط في تناول مهيجات المثانة ، مثل الكافيين والكحول والأطعمة الحمضية. ثم سيُطلب منك إجراء التغييرات اللازمة في روتينك.

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