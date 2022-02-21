طبيب البوابة: الآثار الجانبية للديتوكس كم مرة قمت بشرب زجاجات من ماء الديتوكس لمجرد أن شخصًا ما أخبرك أنه مفيد للصحة وسيؤدي إلى تسريع عملية فقدان الوزن؟ هل فكرت يومًا في كيفية عمل هذه الأشياء داخل نظامك أو هل فكرت في التأثير الذي سيكون على الجسم إذا شربت أكثر من اللازم؟

بكلمات بسيطة ، مياه الديتوكس هي مجرد مياه شرب نظيفة مع شرائح من الخضار أو الفاكهة. تؤدي إضافة الفواكه والخضروات النيئة الغنية بمضادات الأكسدة إلى إثراء المحتوى الغذائي في الماء والذي يعطي عند شربه فوائد إضافية مقارنة بشرب الماء العادي.

طبيب البوابة: الآثار الجانبية للديتوكس

كيف يفيد ماء الديتوكس في إنقاص الوزن؟

لا شك أن ماء الديتوكس الذي يحتوي على مضادات الأكسدة والمغذيات ضروري لجسم الإنسان. تعتمد الفوائد التي توفرها هذه المياه على المكونات المضافة إلى الماء. على سبيل المثال ، إذا أضفت الزنجبيل ، فسيساعدك ذلك على تقليل الانتفاخ أو إذا أضفت الخيار، فسوف ينظف جسمك.

تعمل المكملات المضافة أيضًا على تحسين طعم الماء ، لذا شرب المزيد منه يزيد من ترطيب الشخص.

يقال أيضًا أن ماء الديتوكس يعزز المناعة ويوازن درجة الحموضة ويزيل السموم من الجسم.

طبيب البوابة: الآثار الجانبية للديتوكس

ما هي أنواع مياه الديتوكس المختلفة؟

كما ذكرنا أعلاه ، تعتمد طبيعة ماء الديتوكس على المكونات. يمكن استخدام أي شيء يحتوي على خصائص علاجية في ماء الديتوكس للتخلص من السموم. يجب فقط تقطيع المكونات وليس خلطها أو استخدامها في شكل مسحوق.

الأنواع المختلفة الشائعة لمياه الديتوكس (مزيج من الماء مع مكونات طبيعية وطازجة) هي:

ماء النعناع والخيار للتخلص من السموم

ماء الليمون والخيار للتخلص من السموم

ماء الزنجبيل والكركم لإزالة السموم

ماء الليمون والتوت للتخلص من السموم

ماء إزالة السموم من الليمون والأناناس وجوز الهند

ماء المانجو والزنجبيل للتخلص من السموم

ماء البطيخ والريحان للتخلص من السموم

ماء البطيخ والنعناع والليمون

ماء البرتقال والليمون والليمون

طبيب البوابة: الآثار الجانبية للديتوكس

ماذا يحدث عندما تفرط في شرب ماء الديتوكس؟

يصعب مقاومة ماء الديتوكس المنكه. يمكن للمرء أن يشرب الكثير منه في يوم واحد. ومع ذلك ، فإن الإفراط في ترطيب الجسم له مخاطره الخاصة.

يقال أن الكثير من الفوائد التي يوفرها ماء الديتوكس تأتي من الماء نفسه. عندما يتلقى جسم الإنسان كمية من الماء أكثر مما هو مطلوب ، فإنه يؤدي إلى حالة تسمى نقص صوديوم الدم. في هذه الحالة ، يطرد الجسم الأملاح المهمة مثل الصوديوم والبوتاسيوم مع الماء. نتيجة لذلك ، يمكن لأي شخص أن يعاني من الغثيان والقيء والدوخة.

يجب أن يكون المدخول المثالي من ماء الديتوكس مساويًا لكمية الماء الموصى بها التي يحتاجها المرء في اليوم.

المزيد:

حساسية السمك: أعراضها، أسبابها، علاجها

طبيب البوابة: ما تأثير إجهاد كورونا على العيون؟