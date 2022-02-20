حساسية السمك: أعراضها، أسبابها، علاجها

حساسية السمك هي استجابة غير طبيعية للجهاز المناعي بعد تناول السمك بأنواعه المختلفة، وتنتشر بالأخص في الأماكن التي تعتمد على السمك كوجبة اساسية.

حساسية السمك من الأمور الشائعة بين الناس، وممكن في بعض الأحيان أن تسبب ردود فعل قاتلة ومميتة.

هل حساسية السمك خطيرة؟

نعم في بعض الأحيان، قد يحصل لدى الأشخاص المصابين بالحساسية ضد السمك أعراض الربو، ألألآم في المعدة، الطفح الجلدي، تدمع العينين وسيلان الأنف. وقد يحدث في حالات نادرة ردة فعل قوية، مايـُسمّى بالعوار "صدمة تحسـّسية" مصحوبة بإنخفاض ضغظ الدم وصعوبات في التنفس.

هل السمك يزيد الحساسية؟

يعتبر السمك مسببًا شائعًا للحساسية الشديدة وهو مصدر غذائي قيم غني بالأحماض الأمينية الأساسية والأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون.

أعراض حساسية السمك

الإسهال

صعوبة التنفس أو الإصابة بالربو

حكة الجلد وظهور طفح جلدي

تورم في الحلق واللسان

انخفاض ضغط الدم

أسباب حساسية السمك

أسباب حساسية السمك هو استجابة مناعية غير طبيعية لمواد غير ضارة مثيرة للحساسية، وتعرف هذه المواد باسم المستأرجات (Allergen)، وتكون بشكل أساسي بسبب احتوائه على بروتين يدعى البارفالبومين (parvalbumin) تحفز هذه الاستجابة المناعية.

حيث يختلف بروتين البارفالبومين بشكل طفيف بين الأنواع المختلفة للأسماك، مما يعني أن التعرض للحساسية لنوع معين من السمك قد يسبب الحساسية للأنواع الأخرى أيضًا.

يعد بروتين البارفالبومين شديد التحمل للحرارة، لذا فإنه لا يتم تكسيره بسهولة حتى بعد طهيه لعدة ساعات، فإذا كان الشخص يعاني من حساسية الأسماك، فسيبدأ جهازه المناعي بإفراز مادة تسمى الغلوبولين المناعي إي (IgE) عند تعرضه لهذا البروتين بعد تناول السمك ومما يؤدي إلى إفراز الهستامين من الخلايا البدينة وخلايا الدم الأخرى في مجرى الدم.

وتتمثل وظيفة الهستامين الأساسية في توسيع الأوعية الدموية، وذلك حتى تتمكن الخلايا المناعية الأكبر من الوصول إلى مكان الإصابة أو العدوى، ولكن في هذه الحالة لا يوجد أي إصابة أو عدوى، لذا يمكن أن يؤدي إفراز الهيستامين إلى حدوث أعراض تظهر على الجلد والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، وذلك ما يعرف باسم رد الفعل التحسسي.

علاج حساسية السمك

التوقف عن تناول السمك فوراً لأنه الحساسية قد يزيد من شدة الأعراض.

يساعد تناول بعض من الأدوية المضادة للهستامين على التخفيف من شدة أعراض الحساسية الخفيفة مثل حكة الجلد.

الابتعاد عن بروتين البارافومبين المتواجد بدرجات متفاوتة في أنواع الأسماك المختلفة ونظرًا لذلك فقد يكون علاج حساسية السمك مبنيًا على الابتعاد عن تناول جميع الأسماك ويشمل ذلك الصلصات أو التوابل أو الأطعمة التي تحتوي على منتجات الأسماك.

تعتبر الأسماك واحدة من ثمانية مسببات للحساسية التي يجب إدراجها في الملصقات التي تبين المكونات الموجودة في الصنف الغذائي، كما أنه بموجب القانون فإن على الشركة المصنعة تحديد نوع الأسماك المستخدمة في المنتج، ويكون علاج حساسية السمك في حالة الإصابة الخفيفة عن طريق تناول الأدوية المضادة للهيستامين عن طريق الفم والتي لا تحتاج إلى وصفة طبية.

أما في الحالات الحساسية الشديدة فإنه ينصح بحمل حقن الإيبينيفرين المستخدمة لمرة واحدة مثل: EpiPen والذي يتم حقنه في الفخذ في حالة الطوارئ، كما يجب الإشارة إلى أنه على عكس الأشكال الأخرى للحساسية فإنه لا يمكن علاج الحساسية الغذائية عن طريق استخدام العلاج المناعي.

أعراض حساسية السمك عند الأطفال

صعوبة في التنفس

سعال

بحة في الصوت

ضيق في الحلق

ألم في البطن

قشعريرة

ظهور بقع حمراء

تورم

فقدان الوعي

انخفاض ضغط الدم

فوائد السمك الصحية لجسم الإنسان

يحتوي السمك الأوميغا 3 والأحماض الدهنية الأساسية والمعادن الضرورية لنمو الأعصاب والدماغ في الجنين

يساعد السمك على تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر،الاكتئاب، والخرف.

يجب على كبار السن تناول السمك والمأكولات البحرية مرة على الأقل أسبوعيًا يقلل من خطر إصابتهم بالزهايمر والخرف.

محاربة الالتهابات التي قد تصيب الشرايين والأوعية الدموية.

يحد من تجلط الدم.

يخفض السمك نسبة الدهون والكولسترول الضار في الدم (LDL).

يسيطر السمك على معدلات ضغط الدم.

تحسين مرونة الأوعية الدموية.

يقلل من خطر الإصابة بالالتهابات، وخاصة التهابات المفاصل.

الوقاية من أمراض السرطانات مثل سرطانات الجهاز الهضمي وسرطان الفم، وسرطان المريء، وسرطان القولون، وسرطان البروستاتا، وسرطان المبيض.

يساعد في الحفاظ على معدلات سكر طبيعية

علاج حساسية السمك بالأعشاب

الزنجبيل

البابونج

عشبة النيم

عشبة اذريون

الألوفيرا

حساسية السمك ولقاح كورونا

حساسية السمك لا تمنع من اخذ لقاح كورونا وإن مرضى الربو من الفئات ذات الأولوية لأخذ اللقاح، لا تعتبر حساسية الطعام مانعًا من أخذ اللقاح، ويمنع أخذ أي من اللقاحين (فايزر وأسترازينيكا) لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما بعد الجرعة الأولى.

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