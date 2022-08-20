طبيب البوابة: الآم الكتف تعرف على الأسباب الشائعة بالنسبة للكثيرين، قد يبدو ألم الكتف وكأنه مشكلة يومية تبدأ دون انذار وتنتهي من تلقاء نفسها. ولكن في الحقيقة هذا الألم ليس عادياً بل قد يشير الى مشكلة خطيرة إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب.

يقول الأطباء لا ينبغي السماح بتطور أي نوع من الألم سواء في المفاصل أو في العضلات. يبدأ الألم بكونه محتملاً وهذه هي مرحلة التحقق واستشارة الطبيب. بمجرد تقدم وزيادة الألم، تزداد التعقيدات وينتشر الألم الى المناطق الطرفية .

تعالوا نتعرف على ما يمكن أن يعنيه ألم الكتف ، ولماذا يجب عدم تجاهل هذا الألم، وما هي الأمراض التي تؤثر على ألم الكتف.

طبيب البوابة: الآم الكتف تعرف على الأسباب الشائعة

ألم الكتف: ماذا يمكن أن يعني؟

يمكن أن يعني الألم في الكتف أي شيء ما لم يتم فحصه من قبل الطبيب. ويمكن أن يعني أيضًا شيئًا أكثر خطورة إذا لم يختفي الألم. إذا كان المرء يتعامل مع نطاق محدود من الحركة ، فقد يكون الإحساس ناتجًا عن التهاب الأوتار أو التهاب الجراب أو الكسر أو التهاب المفاصل أو ضغط لوح الكتف على الأعصاب.

طبيب البوابة: الآم الكتف تعرف على الأسباب الشائعة

الكتف المتجمدة

هي حالة شائعة بين أولئك الذين لديهم نمط حياة مستقر. وتعني عدم القدرة على رفع الذراع بالكامل مع الشعور بالألم. يشير الألم المرتبط بضعف الذراع إلى إصابة الكفة المدورة أو تمزق الرباط أو احتكاك عظامك بأنسجة المفصل. في هذه الحالة ، يكون الأمر صعبًا لحمل أشياء يزيد وزنها عن وزن معين .

طبيب البوابة: الآم الكتف تعرف على الأسباب الشائعة

لماذا يجب عدم تجاهل آلام الكتف؟

يحذر الأطباء من ان العلاج والتشخيص المبكر هما أفضل طريقة ممكنة لعلاج وشفاء آلام الكتفين ، وإذا تركت دون علاج أو تم تجاهلها يمكن أن تسبب إصابات طويلة الأمد.

يمكن أن يضمن العلاج في الوقت المناسب الحركة السليمة لأحد أكثر أعضاء الجسم حركة. تشكل شبكة معقدة من العضلات والأوتار والأربطة مفصل الكتف. تمكّننا مفاصل الكتف لدينا من الكتابة والدفع والسحب والرفع والحمل والمزي. يجب أن تحاول الحفاظ على كتفيك مرنين ومتحركين قدر الإمكان. السبب الرئيسي لعدم تجاهل آلام الكتف هو خطر تفاقمها إذا تركت دون علاج. لذلك ، يجب أن تسعى للحصول على رعاية طبية سريعة من أجل التشخيص ولا يجب أن تؤجل العلاج إذا كنت تعاني من ألم مزمن أو ألم في مفصل الكتف.

ألم الكتف مشكلة شائعة مع انتشار يقدر بنحو 4٪ إلى 26٪ في عموم السكان. مفصل الكتف هو أكثر مفاصل الجسم حركة ، حيث يمر بثلاث مستويات للحركة. ومع ذلك ، هناك جانب سلبي. هذا يجعله أيضًا أكثر عرضة للإصابة ، وبالتالي يجب على المرء أن يستمع إليه بالتأكيد عندما يحاول لفت انتباهك.

طبيب البوابة: الآم الكتف تعرف على الأسباب الشائعة

ما هي الأمراض التي يعتبر فيها ألم الكتف من الأعراض الشائعة؟

هشاشة العظام (مرض يسبب انهيار المفاصل) ، وإصابة الكفة المدورة ، والتهاب المفاصل الروماتويدي (مرض التهاب المفاصل) ، والتهاب الجراب (التهاب المفاصل) هي أمراض قليلة تبدأ بألم في مفصل الكتف.

وأضاف أيضًا أنه إذا كنت تعاني من ألم شديد في الكتف فقد يكون ذلك بسبب تمزق في الأوتار وتجمد الكتف والتواء وخلع الكتف وكسر الكتف وعظام الذراع مع العنق أو المفصل الحقاني العضدي أو المفصل الأخرمي الترقوي أو الكفة المدورة أو الأنسجة الرخوة الأخرى حول الكتف. المصدر الأكثر شيوعًا لألم الكتف هو الكفة المدورة ، وهو ما يمثل ثلثي الحالات. وتشمل بعض الأسباب الأخرى تمزق الشفا والتهاب المفاصل وعدم توازن العضلات.

طبيب البوابة: الآم الكتف تعرف على الأسباب الشائعة

ما الذي يسبب آلام الكتف

الإجهاد هو السبب الرئيسي لآلام مفصل الكتف لدى كثير من الناس ، ومن الأسباب الأخرى يمكن أن تكون التهاب الأوتار أو الالتهاب الناتج عن الاستخدام المفرط ، وعدم استقرار مفصل الكتف الذي يحتاج إلى تصحيح طبي ، أو خلع الكتف ، أو كسور عظام الترقوة أو الذراع أو التجمد. الكتف والأوتار الممزقة والتهاب المفاصل.

الكتف المتجمد (التهاب المحفظة اللاصق) هو السبب الشائع التالي لألم الكتف ، والسكري غير المنضبط هو عامل الخطر الأكثر شيوعًا لهذه الحالة.

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