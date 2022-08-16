طبيب البوابة: تضاعف حالات الخرف عالمياً فكيف تحمي نفسك؟ توقعت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن حالات الخرف ستتضاعف ثلاث مرات تقريبًا في السنوات القادمة. تم دعم هذا التقدير بشأن النمو في حالات الخرف من خلال دراسة تقول أن حالات الخرف قد تتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2025. وتعرف وكالة الصحة العالمية الخرف بأنه "مصطلح شامل للعديد من الأمراض التي تؤثر على الذاكرة والقدرات المعرفية الأخرى والسلوك الذي يتعارض بشكل كبير مع قدرة الشخص على الحفاظ على أنشطته في الحياة اليومية ".

طبيب البوابة: تضاعف حالات الخرف عالمياً فكيف تحمي نفسك؟

لماذا يعتبر الخرف مصدر قلق عالمي خطير؟

مع وجود حوالي 55 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون بالفعل من هذه الحالة ، تضيف كل عام 10 ملايين حالة جديدة إلى الإحصائيات.

وفقًا لدراسة ، من المقرر أن تتضاعف حالات الخرف على مستوى العالم ثلاث مرات بحلول عام 2050 ، أي ما يقرب من 153 مليون شخص سيصابون بالخرف في السنوات القليلة المقبلة.

طبيب البوابة: تضاعف حالات الخرف عالمياً فكيف تحمي نفسك؟

تأثير الخرف

الخرف يعيق النشاط اليومي للفرد. إنه السبب الرئيسي لتعرض كبار السن للكثير من المشاكل والكسور.

بصرف النظر عن هذا ، فهو أيضًا السبب الرئيسي للوفاة بين جميع الأمراض الأخرى.

طبيب البوابة: تضاعف حالات الخرف عالمياً فكيف تحمي نفسك؟

ماذا تقول الدراسة البحثية عن الأنشطة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف؟

أكدت الدراسة البحثية ثلاثة أنشطة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف. حددت الدراسة التي نُشرت في المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب قراءة كتاب وممارسة اليوجا وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء باعتبارها أنشطة ترفيهية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف.

اعتمدت الدراسة على 74700 شخص أصيبوا بالخرف.

وجدت الدراسة أن الانخراط في هذه الأنشطة الترفيهية يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 17٪.

ومع ذلك ، فقد وجدت أن الأنشطة العقلية مثل قراءة الكتب والكتابة كان لها أقصى تأثير. انخفض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 23٪ عند القيام بهذه الأنشطة على أساس منتظم.

طبيب البوابة: تضاعف حالات الخرف عالمياً فكيف تحمي نفسك؟

ما هي الأنشطة المدرجة في الدراسة البحثية؟

قام الباحثون بإدراج الأنشطة التالية التي وجدوا أنها تقلل من خطر الإصابة بالخرف:

قراءة الكتب

الكتابة

مشاهدة التلفاز

الاستماع إلى الراديو

الألعاب التنافسية

العزف على آلات موسيقية

تصفح الكمبيوتر

استخدام الكمبيوتر للإبداع

صنع الحرف

المشي

السباحة

ركوب الدراجات

ممارسة الرياضة

اليوجا

الرقص

حضور حصص تعليمية

الانضمام إلى نادٍ اجتماعي

التطوع

زيارة الأقارب أو الأصدقاء

حضور الأنشطة الدينية

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