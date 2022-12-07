طبيب البوابة: التشنج المهبلي في أول تجربة جنسية من المفترض أن يكون الجنس ممتعًا. أي شيء بخلاف ذلك يعني أن شيئًا ما ليس على ما يرام. أولاً، لا ينبغي الخلط بين الجنس المؤلم والمتعة أو أي شيء أخر! فقط لأنك لا ترى الجروح والنتوءات والكدمات والدم ، لا يعني أن كل شيء يعمل بشكل جيد.

ومع ذلك ، إذا كنت تعانين من الألم أثناء ممارسة الجنس دون أي أعراض أو علامات ملحوظة ، فقد يكون ذلك بسبب حالة تسمى التشنج المهبلي.

ما هو التشنج المهبلي؟

التشنج المهبلي هو نوع من الخلل الوظيفي الجنسي الذي تعاني منه المرأة ، حيث تشد عضلات المهبل من تلقاء نفسها بسبب الخوف من الإيلاج. وهو ينطوي على توتر في المهبل وتشنجات عضلية غير مقصودة تسبب الألم. بغض النظر عما يتم إدخاله - في المهبل سواء كان عضواً ذكرياً أو إصبعاً أو سدادة قطنية أو أداة طبية، في حالة التشنج المهبلي ، لا مفر من الألم.

طبيب البوابة: التشنج المهبلي في أول تجربة جنسية

أسباب قد تؤثر عليكِ بسبب التشنج المهبلي

وفقًا لخدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) ، فإن سبب التشنج المهبلي ليس واضحًا دائمًا. ومع ذلك ، يمكن أن تكون بعض الأسباب:

الخوف من أن يكون المهبل ضيقا جدا

أول تجربة جنسية

الفحص الطبي المزعج

الاعتقاد بأن الجنس مخجل أو خطأ

وجود حالة طبية مؤلمة ، مثل مرض القلاع

أعراض يجب الانتباه إليها:

غالبًا ما تتضمن علامات التشنج المهبلي ما يلي :

ألم وانزعاج أثناء الإيلاج المهبلي

عدم القدرة على ممارسة الجنس

الجماع المؤلم

التشنج المهبلي لا يؤثر على قدرة السيدة على الإثارة والاستمتاع بأنواع أخرى من الاتصال الجنسي. علاوة على ذلك ، من المهم التذكير بأن الجماع بشكل عام غير مؤلم باستثناء بعض الحالات مثل التهاب الفرج ، القلاع ، الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، انقطاع الطمث ، مرض التهاب الحوض وانتباذ بطانة الرحم يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الجماع المؤلم.

خيارات العلاج

التشنج المهبلي ليس مشكلة مزمنة ويمكن علاجه. اذا استمر الألم لعدة أيام فيفضل الحصول على استشارة طبية، قد يصف الطبيب بعض التمارين لتليين العضلات وجلب الهدوء ومساعدة عضلات المهبل على الاسترخاء. ولا يوجد هناك أي مبرر للخوف أو القلق تجاه الجنس.

من المهم تثقيف الأزواج الجدد حول تشريح الجسم وما يتبعه أثناء المداعبة والجنس. يمكن أن تساعدك الاستشارة على إدراك حالتك وطرق التغلب عليها. قد تدعمك أيضاً بعض التمارين وأساليب الاسترخاء خلال هذه العملية.

يمكن أن يؤثر الخلل الوظيفي الجنسي على علاقاتك. ومع ذلك ، من المهم أن تعرف أنه ليس خطأك وأنه لا يوجد ما تخجل أو مذنب بشأنه. من خلال التدخل المناسب والمساعدة المهنية ، يمكنك دائمًا التغلب على هذه التحديات والعيش حياة جنسية أكثر صحة وسعادة.

طبيب البوابة: الولادة القيصرية متى تصبح مشكلة؟