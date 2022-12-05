طبيب البوابة: الولادة القيصرية متى تصبح مشكلة؟ لطالما اعتبرت الولادة القيصرية الطريقة الأكثر شيوعاً لولادة الأطفال في الحالات الصعبة، ولكن ليس في وقتنا الحاضر، فالكثير من النساء الحوامل يلجئن اليوم الى العملية القيصرية لاختصار الوقت، والجهد ولتجنب الألم من المخاض الطبيعي. ومع ذلك، على الرغم من شعبيتها المتزايدة، لا يزال هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالولادة القيصرية، ولا سيما العملية القيصرية من الجزء السفلي، فلا زال هناك العديد من الناس الذين يعتقدون بأن الولادة المهبلية الطبيعية تعتبر أفضل من القيصرية. نتيجة لذلك، تواجه الكثير من الأمهات الجدد انتقادات من عائلاتهن عند اختيارهن لعملية ولادة قيصرية، تعالوا نتعرف على المخاوف، والاختيار الأفضل.

عندما يتعلق الأمر بالولادة القيصرية، من الضروري أن تعرف المرأة الحامل أنه من شروط الولادة غير المهبلية أن تكون قوية جسدياً وعقلياً. ومع ذلك، نظراً للحالات غير المتوقعة والطارئ، يمكن أن تساعد الولادة القيصرية في ضمان عدم وجود سيناريوهات غير مرغوب فيها للأم أو الطفل. في النهاية، يبقى القرار بيد الطبيب حول الطريقة الأنسب للولادة وفقًا لحالة الطفل والأم.

طبيب البوابة: الولادة القيصرية متى تصبح مشكلة؟

الولادة القيصرية ليست عملية سهلة؟

على الرغم من أن عمليات الولادة القيصرية هي نوع شائعاً من الجراحة ، إلا أنها لا تزال عملية جراحية كبرى ولا ينبغي التعامل معها باستخفاف. لذلك أثناء اتخاذ مثل هذا القرار، تحتاج الأم إلى فهم خطوات ما قبل العملية وما بعدها أيضاً إلى جانب فوائدها وعيوبها.

مزايا الولادة القيصرية المخطط لها:

بما أن الولادة القيصرية هي عملية جراحية مخططة لها، فإن الأم تعرف على وجه التحديد موعد ولادة الطفل. وبالتالي يمكنها التعامل مع لوجستيات عملية الإدخال الى المستشفى، والتحضيرات الخاصة، وغيرها من الترتيبات بسلاسة.

هناك ميزة هامة جداً أيضاً وهي أن جميع الممرضات سيكن متوفرات وقت الولادة. على سبيل المثال، الطفل الذي يحتاج إلى طبيب أو الأم التي تتطلب نقل الدم هي حالات يمكن فيها لموظفي المستشفى الاستعداد لها.

بالنسبة للنساء اللواتي لا يرغبن في تحمل آلام المخاض، فإن الولادة القيصرية تعد خيارًا رائعًا .

عيوب الولادة القيصرية:

تتضمن بعض المشكلات الشائعة المتعلقة بالعملية القيصرية ما يلي:

تعقيدات متعلقة بجرعات التخدير.

الحاجة إلى المسكنات على الأقل خلال الـ 48 ساعة الأولى.

من المرجح أن تكون كمية الدم المفقودة أثناء الجراحة أكثر مما هي عليه في الولادة الطبيعية.

هناك خطر محتمل للإصابة بالالتهابات والعدوى، بما في ذلك أمراض المسالك البولية، بسبب القسطرة.

فترة العودة الى الحياة الطبيعية أطول من فترة الولادة المهبلية. حتى لو لم تكوني طريحة الفراش، لا يمكنك استئناف روتينك لمدة تصل إلى أسبوعين.

الاستشارة الطبية ضرورية

لكل طريقة ولادة فوائدها وعيوبها. نظرًا لاختلاف ظروف الحمل لكل امرأة، لذلك يجب أن يكون نوع الولادة الذي ستختارها بعد مناقشة مفصلة مع طبيب النساء والتوليد.

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