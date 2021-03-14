طبيب البوابة: الحامل يمكن أن تنقل الأجسام المضادة لأطفالها

تزعم دراسة حديثة نُشرت في مجلة JAMA Pediatrics أن الأمهات المصابات بفيروس كوفيد-19 أثناء الحمل يمكن أن ينقلن الأجسام المضادة إلى طفلهن الذي لم يولد بعد عبر المشيمة... JAMA Pediatrics

أخذ البحث عينات دم من أكثر من 1470 امرأة حامل في مستشفى بنسلفانيا بين أبريل وأغسطس 2020 ، ووجدوا منها وحللوا الأجسام المضادة لـ كوفيد-19 في 83 أمًا جديدة. تم اكتشاف أن حوالي 87 ٪ من الأطفال حديثي الولادة أظهروا تقارير عن وجود أجسام مضادة لـ COVID في الحبال السرية.

تعتمد كمية وطبيعة الأجسام المضادة في الأطفال حديثي الولادة على نوع وكمية الأجسام المضادة التي كانت موجودة في الأم أثناء الحمل.

وفقًا للباحثين في الدراسة ، "تُظهر النتائج التي توصلنا إليها إمكانية وجود الأجسام المضادة المشتقة من الأم لتوفير حماية حديثي الولادة من عدوى SARS-CoV-2 وستساعد في توجيه إرشادات إدارة حديثي الولادة وتصميم تجارب اللقاح أثناء الحمل".

دور الغلوبولين المناعي G (IgG)

الغلوبولين المناعي G (IgG) هو نوع من الأجسام المضادة الموجودة في دم الحبل السري والتي تساعد على حماية الجسم من الالتهابات المختلفة.

وفقًا للدراسة الحديثة ، تم اكتشاف الغلوبولين المناعي G (IgG) في 83 من 1،471 امرأة (6٪) عند الولادة ، وتم العثور على IgG في دم الحبل السري لدى 72 من 83 من الأطفال حديثي الولادة (87٪). هذا يعكس مستوى مماثل من IgG الموجود في الأم والوليد.

كان الأطفال الأحد عشر الذين تم اختبارهم سلبيًا للأجسام المضادة إما بسبب انخفاض مستويات IgG في أمهاتهم أو بسبب انخفاض كمية إنتاج الأجسام المضادة من قبل الأمهات.

على العكس من ذلك ، لم يتم العثور على أجسام مضادة IgM ، وهي أول جسم مضاد يظهر في الاستجابة للتعرض الأولي لمستضد ، في دم الحبل السري للأمهات ، مما يشير إلى أن الأم لم تصب طفلها أثناء الحمل لأن الأجسام المضادة IgM لا يمكن أن تكون كذلك. تنتقل عبر المشيمة.

ومع ذلك ، وفقًا للباحثين ، "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت الأجسام المضادة لـ SARS-CoV-2 وقائية ضد عدوى حديثي الولادة ؛ وإذا كان الأمر كذلك ، في أي تركيز ؛ وما إذا كانت حركية الأجسام المضادة التي تم الحصول عليها من اللقاح مماثلة للحركة الطبيعية المكتسبة الأجسام المضادة ".

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