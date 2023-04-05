طبيب البوابة: السعال المزمن أسباب شائعة ومحتملة

البوابة - السعال هو طريقة جسمك لتنقية المرات الهوائية من مصادر التهيج في الحلق أو الشعب الهوائية. يمكن أن يكون سبب السعال المزمن عدة عوامل صحية. إذا كنت تعاني من السعال أو كان هناك شخص من حولك يسعل بشكل مستمر ومزمن، فقد يكون سبب ذلك هو بعض المشاكل المحتملة التالية.

ملاحظة: يمكن أن يساعدك ارتداء الكمامة ، خاصة في الأماكن العامة ، على منع الإصابة بأي عدوى تلوح في الأفق من الهواء.

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أبرز مسببات السعال المزمن

الربو

الربو هو مرض مزمن يصيب الرئتين ويمكن أن يسبب نوبات متكررة من السعال الليلي أو في الصباح الباكر ، بالإضافة إلى أعراض أخرى لنوبة الربو والتي تشمل الصفير وضيق التنفس وضيق الصدر ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

الحساسية

السعال الذي يأتي ويختفي في مواقف معينة يمكن أن يكون سببه الحساسية. بعض أنواع الحساسية الشائعة التي تؤدي إلى السعال تشمل الهواء الجاف أو حبوب اللقاح في الهواء أو شعر القطط.

كوفيد -19

السعال الجاف هو أحد أكثر أعراض كوفيد-19 شيوعًا. قد يعاني بعض الأشخاص من سعال مصحوب بالبلغم. تشمل العلامات الأخرى لعدوى كوفيد-19 الحمى والتعب وفقدان حاسة التذوق والشم واحتقان الأنف والتهاب الملتحمة والتهاب الحلق والصداع وآلام العضلات أو المفاصل.

الانفلونزا

السعال هو أحد أكثر أعراض الأنفلونزا والبرد والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى شيوعًا والتي تتداخل مع التنفس الطبيعي. إذا كان شخص ما يسعل بسبب نزلة برد ، فقد يعاني أيضًا من علامات أخرى مثل انسداد الأنف والحمى ، وفقًا لمكتبة الطب الوطنية الأمريكية.

تلوث الهواء

يمكن أن تؤدي الملوثات والمهيجات الموجودة في الهواء إلى استمرار السعال المزمن. حتى التعرض المفاجئ للأبخرة مثل عادم الديزل يمكن أن يؤدي إلى السعال والبلغم وتهيج الرئة. يمكن أن تؤدي هذه الملوثات والمهيجات أيضًا إلى تفاقم أعراض الحساسية أو الربو.

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