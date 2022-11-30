طبيب البوابة: الصحة الجنسية لشباب الألفية في خطر تلعب الصحة الجنسية عند الرجال دور هاماً في تحديد الخصوبة ويتعين أخذها على محمل الجد. تعد كمية الحيوانات المنوية وحركتها عاملين مهمين في الحفاظ على الصحة الجنسية. في عملية القذف الواحدة يفرز السائل المنوي ملايين الحيوانات المنوية. وتقل فرص الإخصاب إذا كان العدد منخفضًا جدًا. ولا يعتمد تلقيح البويضة على الكمية فحسب، بل يعتمد أيضًا على قوة وجودة الحيوانات المنوية.

يعتقد الباحثون أن شباب الألفية معرضون لخطر الإصابة بمشاكل الصحة الجنسية أكثر من غيرهم، والسبب بعض العادات السلبية:

طبيب البوابة: الصحة الجنسية لشباب الألفية في خطر

الكسل والخمول

يتطلب أسلوب الحياة الصحي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. يعد الحفاظ على روتين تمرين منتظم في سنوات شبابك أمرًا ضروريًا للبقاء في حالة جيدة ونشاط. التدريب خمسة أيام في الأسبوع لمدة 30 دقيقة على الأقل يساعد على تعزيز القدرة على التحمل والمناعة وقدرات الشفاء والخصوبة.

طبيب البوابة: الصحة الجنسية لشباب الألفية في خطر

البيرة والكحول

قد يرتبط شرب الكحول يوميًا بمشاكل الصحة الإنجابية. يمكن أن يخفض مستويات هرمون التستوستيرون ويؤدي إلى انخفاض إنتاج الحيوانات المنوية. بينما قد تكون مقتنعًا بأن الوقت قد حان للاحتفال، فإن الإقلال من تناول الكحول قد يفيد صحتك الجنسية على المدى الطويل.

طبيب البوابة: الصحة الجنسية لشباب الألفية في خطر

القلق والإجهاد

يمكن أن تساهم مجموعة متنوعة من العوامل في ذلك ، بما في ذلك العوامل الشخصية والمهنية. من المعروف أن الإجهاد يمكن أن يؤثر سلبًا على الخصوبة والهرمونات اللازمة لإنتاج الحيوانات المنوية. كما أن الاكتئاب سيؤثر سلبًا على تركيز الحيوانات المنوية. يمكن أن تساعدك ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل في التخلص من التوتر. يمكن للمرء أيضًا القيام بأي أنشطة من اختياره مثل القراءة أو التصوير الفوتوغرافي أو البستنة أو العزف على أي آلة للتخلص من القلق.

طبيب البوابة: الصحة الجنسية لشباب الألفية في خطر

مشاكل الوزن

يمكن أن يعاني كل من الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن ونقص الوزن من مشاكل جنسية. يؤدي التوقف عن التدريبات وتناول الوجبات السريعة إلى السمنة والتي لها تأثير سلبي على القدرة الإنجابية للرجل. ولا تؤثر مشاكل الوزن على عدد الحيوانات المنوية فحسب ، بل تؤثر أيضًا على البنية الفيزيائية والجزيئية للخلايا الجرثومية في الخصيتين ، وفي النهاية على الحيوانات المنوية الناضجة.

طبيب البوابة: الصحة الجنسية لشباب الألفية في خطر

الأطعمة غير الصحية

إذا كنت ترغب في الحفاظ على مستويات الخصوبة لديك جيدة ، فمن الأفضل التخلي عن طبق البطاطا المقلية والبرغر. وفقًا لدراسة حديثة ، الذكور الذين تناولوا اللحوم المصنعة بانتظام تراجعت لديهم خلايا الحيوانات المنوية ذات الشكل الطبيعي مقارنةً بأولئك الذين تناولوا كميات أقل. يمكن أن تساعد عادة نمط الحياة الصحية مثل التفكير في ما تأكله في تحسين الوظيفة الجنسية.

طبيب البوابة: الصحة الجنسية لشباب الألفية في خطر

الجنس غير الآمن

يمكن أن تضر الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بصحتك الإنجابية بعدة طرق ، من مرض التهاب الحوض إلى انسداد قناتي فالوب ، لذلك من الأفضل توخي الحذر عندما تكون شاباً. كما ينتج ضعف عدد الحيوانات المنوية والمشاكل الجنسية في المقام الأول من الأمراض المنقولة جنسياً.

طبيب البوابة: الصحة الجنسية لشباب الألفية في خطر

استخدام الأدوية

الستيرويدات الابتنائية التي يتم تناولها لتحفيز قوة العضلات ونموها تثبط تكوين الحيوانات المنوية وتتداخل مع الخصوبة. كما تشير الأبحاث إلى أن استخدام الكوكايين أو الماريجوانا قد يقلل أيضاً بشكل مؤقت من عدد ونوعية الحيوانات المنوية لديك أيضًا.

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