أسرار الأيورفيدا وتأثير الطقس على حياتك الجنسية هل تخيلت يوماً أن تبرمج حياتك الجنسية وفقاً لحالة الطقس؟ قد يبدو الأمر خيالياً أو درامياً جداً، ولكن وفقًا للأيورفيدا ، يجب إلا يقتصر الجنس على المتعة والتكاثر فحسب، بل إنه أحد الركائز الثلاث للأيورفيدا ، التي يمكن أن تغذي أجسامنا وتساعد على توازن الدوشا.

أسرار الأيورفيدا وتأثير الطقس على حياتك الجنسية

الأيورفيدا والصحة الجنسية

وفقاً للأيورفيدا ، يعرف الجنس باسم الأنسجة التناسلية أو شُاكرا داتو وهو أحد الأنسجة السبعة أو الداتوس، التي تشمل راسا (البلازما) ، راكتا (الدم) ، مامسا (الأنسجة العضلية) ، ميداس (الأنسجة الدهنية) ، أستهي (الأنسجة العظمية) ، ماجة (النخاع العظمي).

ترتبط شُاكرا داتو بالأنسجة التناسلية مثل الحيوانات المنوية والمني في جسم الذكر، والبويضة في جسم الأنثى. ومع ذلك ، يقال إن شُاكرا داتو الصحية والمتوازنة تحافظ على الصحة العامة وتنظمها. وبالتالي ، يمكن أن تؤدي الرغبة الجنسية الزائدة إلى عدم توازن وزيادة شُاكرا داتو ، في حين أن عدم وجودها يمكن أن يؤدي إلى الضعف والعجز والمشاكل المتعلقة بالعقم.

أسرار الأيورفيدا وتأثير الطقس على حياتك الجنسية

أهمية الأوجاس (جهاز المناعة)

تشير الأوجاس " Ojas" إلى حيوية الفرد وطاقته. وظيفته الأساسية هي محاربة المرض وتقوية المناعة. ومع ذلك ، وفقًا للأيورفيدا ، يؤثر الجنس وسلوكنا الجنسي بعمق على جهاز المناعة لدينا وتدفق الطاقة الحيوية.

أسرار الأيورفيدا وتأثير الطقس على حياتك الجنسية

الجنس والفصول

وفقاً للأيورفيدا فأن النشاط الجنسي يكون أفضل في بعض المواسم وهما الشتاء والربيع. عندما يكون عنصر الماء موجوداً بكثرة. هذا أيضًا هو الوقت الذي تعمل فيه الطبيعة على تعزيز الشُكرا داخل الأوعية الدموية، وبالتالي فهو أيضًا أفضل وقت للحمل. وبالمثل ، يقال إن النشاط الجنسي ينضب خلال فصلي الصيف والخريف، حيث تكون طاقة بيتا وفاتا أكثر انتشارًا. حيث يُعتقد أن الحيوية الإنجابية تكون في أدنى مستوياتها خلال هذا الوقت. ووفقًا لمبادئ الأيورفيدا ، يجب على المرء أن يأخذ بعض العلاجات العشبية المنشطة، إذا كان سيقوم بأي أنشطة جنسية في موسم غير ملائم.

أسرار الأيورفيدا وتأثير الطقس على حياتك الجنسية

ما هو عدد مرات ممارسة الجنس المفضلة حسب الموسم؟

وفقًا لنص الأيورفيدا الكلاسيكي "Ashtanga Hridayam" كتبه فاجباهات ، "خلال فصل الشتاء ، يمكن للشخص أن ينغمس في ممارسة الجنس يوميًا بقدر ما يحلو له بعد تناول المنشطات الجنسية؛ ومرة كل ثلاثة أيام في فصلي الربيع والخريف ؛ ومرة كل أسبوعين في الخريف والصيف ". حيث يُقال أن هذا هو الوقت من العام الذي يكون فيه الجسم في ادنى قوته بسبب كل ما ينتج من طاقة ونشاط. وينصح المرء بالانغماس في ممارسات التبريد والجنس ليس من بين النشاطات التي تبرد الجسم.

يكون الجسم في متوسط ​​القوة في فصلي الربيع والخريف ، بينما يكون أقوى في الشتاء ، وأضعف في الصيف ، وبالتالي يجب على المرء تقليل أو زيادة ممارسة الجنس حسب الموسم الذي يراه مناسباً.

أسرار الأيورفيدا وتأثير الطقس على حياتك الجنسية

نصائح الأيروفيدا لحياة جنسية صحية

فيما يلي بعض النصائح المفيدة من أجل حياة جنسية أكثر صحة:

وفقًا للأيورفيدا ، فإن أفضل وقت لممارسة الجنس هو في الصباح بعد شروق الشمس ، ولكن قبل العاشرة أو في وقت مبكر من المساء. ولا يُنظر إلى الجنس في الليل على أنه مثالي .

تناول الأطعمة التي تعد من المنشطات الجنسية الطبيعية وتحفز إنتاج الحيوانات المنوية والبيض ، مثل السمن وعصير جوز الهند والحليب .

بعد ممارسة الجنس، قم بالتدليك بالزيت قبل الاستحمام لاستعادة فاتا دوشا المستنفدة.

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