طبيب البوابة: أفضل طريق طبيعية للتخلص من الصداع؟

هل اصبت بصداع مزعج يصعب التخلص منه؟ اذن اول ما ستفكر به هو تناول اقراص مسكنات الألم ، خاصة إذا كنت من الملايين من الناس الذين يعانون من صداع متكرر.

ولكن ، حذر المعهد الوطني للصحة والتفوق السريري أو NICE ، من أن تناول مسكنات الألم بانتظام قد يقلل من فعاليتها ويجعل عقلك أكثر حساسية للألم ، لذلك أنت عرضة لمزيد من الصداع.

اذن ما هي الطريقة الأكثر فعالية لعلاج الصداع؟

وفقا لأخصائي الأعصاب الاستشاري الدكتور نيك سيلفر ، من مركز NHS Walton لعلم الأعصاب وجراحة الأعصاب في ليفربول ، اغلب الناس ليسوا بحاجة الى قرص مهدئ.

هذا لأنه من المحتمل أن يكون صداعك نوعا معتدلا من الصداع النصفي. أيضا ، نصف حالات الصداع النصفي غير مكتشفة.

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، يقترح د. سيلفر تدوين عدد الأيام التي لا تعاني به من الصداع كل شهر ، وهذا يعني بدون أي ألم أو خفقان أو ضبابية أو توتر أو دوخة.

"إذا حصلت على 25 يوما أو أكثر ، يجب أن تكون مسكنات الألم قادرة على المساعدة ، لأن لديك مشكلة عرضية. الإيبوبروفين والباراسيتامول فعالان ، كما هو الحال مع الأسبرين القابل للذوبان، والذي يتم امتصاصه بشكل أسرع.

إذا كان لديك أقل من 25 يوما ، فمن الأرجح أنك تعاني من الصداع النصفي وتحتاج إلى علاج أكثر تركيزًا. "

أيضا يجب أن تدرك أن ما تعتقد أنه قد يكون صداع جيوب انفية يمكن أن يكون صداع نصفي.

ماذا نأكل للصداع؟

الموز غني بالمغنيسيوم ، مما يساعد على محاربة الصداع. إذا كنت تعاني مراراً وتكراراً من الصداع ، فقد يساعد إضافة الموز في حميتك الى تقليل تواتر الصداع أو حتى المساعدة في منعه تمامًا.

استهلاك الكربوهيدرات ، مثل الموز ، سوف يساعد على تجنب الأعراض عن طريق الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

الجلوس بشكل مستقيم لتخفيف الصداع

إذا كان رأسك ينبض ، فإن الاستلقاء على المقعد او السرير هو أسوأ شيء يمكنك القيام به ، وفقًا للمعالج الفيزيائي سامي مارغو.

إذا تراجعت إلى الأمام على شل حرف C ، فإنك ستلقي برأسك لأعلى ، وهذا يمكن أن يؤذي العنق والأعصاب ، الامر الذي يسبب الصداع.

من الأفضل أن تجلس مع قدميك ممدودة على الأرض بلطف، مع الحفاظ على الركبتين والوركين مستقيمان، وتنظر إلى الأمام.

تجنب إحاطة نفسك بالورود أو بالشموع المعطرة. الروائح القوية بما في ذلك العطور قد تحفز الجهاز العصبي المرتبط بألم الرأس ويسبب الصداع النصفي.