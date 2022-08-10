طبيب البوابة: الطريقة الصحيحة لإرضاع طفلك الرضاعة الطبيعية هي طريقة طبيعية لإطعام طفلك وهي طريقة موصى بها لإطعام الأطفال حديثي الولادة ، وخاصة في الأشهر الستة الأولى من حياتهم. على الرغم من كونها طريقة طبيعية ، إلا أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت للأمهات الجدد وأطفالهن للتكيف مع الرضاعة الطبيعية لضمان تغذية الطفل جيدًا.

يساعد حليب الأم على بناء المناعة ويحمي الطفل من عدة أمراض في المستقبل. نظرًا لأنه أمر مهم لك ولطفلك ، فبالوقت والصبر ، يمكنك تعلم الرضاعة الطبيعية بسهولة دون أي إزعاج. تجدر الإشارة إلى أنه في البداية قد يكون الأمر صعبًا بسبب مشاكل الإمساك بالثدي واحتقان الثدي وتشقق الحلمات والشعور بعدم كفاية إنتاج الحليب. قبل أن نبدأ ، إليك بعض الأسباب التي تجعلك تختار الرضاعة الطبيعية.

طبيب البوابة: الطريقة الصحيحة لإرضاع طفلك

لماذا الرضاعة الطبيعية مهمة؟

يحمي حليب الثدي الطفل من الالتهابات مثل الإسهال والتهابات الأذن والتهابات الصدر والتهابات المسالك البولية. الأطفال الذين يرضعون من الثدي أقل عرضة للإصابة بالإكزيما والربو والسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وسرطانات الأطفال مثل اللوكيميا والأورام اللمفاوية في وقت لاحق في الحياة.

كما يساعد الأم على إنقاص وزن الحمل بوتيرة أسرع ويقلل من خطر إصابة الأم بسرطان المبيض والثدي. كما أنه يبدأ علاقة بينك وبين طفلك تدوم مدى الحياة.

تجنبي الماء وحليب البقر والرضاعة في الأشهر الستة الأولى من حياة طفلك. إن إعطاء الأطعمة غير حليب الأم يمكن أن يجعل الطفل أقل اهتمامًا بالحليب ، مما يتسبب في مشاكل في الرضاعة وحرمان الطفل من الحماية التي يوفرها حليب الثدي.

طبيب البوابة: الطريقة الصحيحة لإرضاع طفلك

الرضاعة الطبيعية 101

هناك منحنى تعليمي للرضاعة الطبيعية. ستحتاج إلى تجربة أوضاع مختلفة وأوقات مختلفة خلال اليوم ومعرفة ما هو الأفضل لك ولطفلك. تواجه معظم مشاكل الرضاعة الطبيعية في الأسابيع القليلة الأولى بعد الولادة. لذلك ينصح باستشارة الأطباء لمساعدة الأمهات الجدد في الرضاعة الطبيعية.

توطيد العلاقة يساعد إبقاء طفلك قريبًا منك بعد الولادة بفترة وجيزة في بدء حليب الثدي ويساعدك على فهم احتياجات الطفل على مدار فترة زمنية . موقعك يعد الجلوس مع ظهرك مستقيمًا مع دعم ظهرك وذراعيك بمساعدة الوسائد هو المفتاح لمنع آلام الظهر المستقبلية التي تحدث غالبًا بسبب المواقف الخاطئة أثناء الرضاعة. يمكن أن يكون الاستلقاء وإطعام الطفل وضعًا مريحًا ، خاصةً للرضاعة الليلية . وضعية الطفل أيًا كان الوضع الذي يناسبك ، تذكر ما يجب القيام به :

احملي طفلك بالقرب منك وتأكدي من أن رأس طفلك وكتفه وجسمه في خط مستقيم .

يجب أن يكون أنف الطفل وشفته العليا مقابل الحلمة .

امساك طفلك بالثدي

تأكد من أن طفلك يفتح فمه على اتساعه ويصعده بسرعة إلى ثديك. يجب أن يأخذ طفلك المنطقة المحيطة حول الحلمة (الهالة) جنبًا إلى جنب مع الحلمة .

بمجرد أن يمسك طفلك بالحلمة، إذا استمر الألم أثناء الرضاعة ، فإن الوضعية ليست هي الأمثل. حرري ثديك بعيدًا عن زاوية فم الطفل وحاولي الإمساك بالثدي مرة أخرى .

وأخيراً مع المثابرة والصبر والمساعدة من استشارية الرضاعة سوف تتمكنين من النجاح.

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