البوابة - لا شك أنكم لاحظتم أن مناخ الأرض يتغير. فالطقس البارد أصبح أبرد و الطقس الحار أصبح أكثر دفئًا ، ومن المتوقع أن تصبح الأحداث المناخية المتطرفة مثل موجات الحر الشديدة أكثر شيوعًا وأكثر كثافة وتكرارًا وانتشارًا حول العالم.



تعرف موجات الحرارة بشكل عام على أنها الظروف التي تتجاوز فيها الحدود القصوى الحرارية اليومية متوسط الحد الأقصى المحلي بمقدار 5 درجات مئوية لأكثر من 5 أيام. ويمكن أن تؤثر موجات الحر على صحتنا الجسدية والعقلية. تعالوا نتعرف على أبرز المشاكل التي يسببها الطقس الحار.

طبيب البوابة: الطقس الحار يمكن أن يؤثر على خصوبتك

- تأثير الطقس الحار على خصوبة الرجل

وجدت دراسة من جامعة إيست أنجليا أن خصوبة الذكور قد تكون مهددة بسبب تغير المناخ. وجد الباحثون أن موجات الحرارة تلحق الضرر بالحيوانات المنوية للحشرات ولها تأثير دائم على الأجيال القادمة.

لماذا يحدث ذلك؟

يتم إنتاج الحيوانات المنوية داخل الخصيتين. لهذا ، يجب أن تكون درجة حرارة الخصية أبرد من درجة الحرارة داخل الجسم.

وفقًا للباحثين ، فإن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 9 إلى 13 درجة فوق درجة الحرارة المرتفعة المتوقعة لمدة خمسة أيام متتالية يمكن أن يضر بخصوبة الرجال.





- تأثير الطقس الحار على خصوبة المرأة

في معظم أنواع الثدييات بما في ذلك الماشية ، يكون للإجهاد الحراري آثار سلبية على الوظائف التغذوية والفسيولوجية والإنجابية. في الإناث ، فإنه يؤثر سلبًا على تكوين البويضات (تمايز البويضة إلى خلية مؤهلة لمزيد من التطور عند الإخصاب) ، ونضج البويضات (خلال هذه العملية تصبح البويضات الكاملة النمو قابلة للتخصيب) ، وتطور الإخصاب ومعدل الانغراس.

يمكن أن يكون للحرارة الشديدة آثار سلبية على الصحة الإنجابية للمرأة. يمكن أن يكون هذا أكثر ضررًا للنساء الحوامل أو اللاتي يعانين من ظروف صحية أساسية. وفقًا للتقارير ، يمكن أن يغير الإجهاد الحراري التوازن الهرموني في الجسم. هذا يمكن أن يعطل الدورة الشهرية ، مما يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية ، ونزيف حاد ، وزيادة الألم أثناء فترات الدورة الشهرية. في الحالات القصوى ، يمكن أن يؤدي الإجهاد الحراري أيضًا إلى انقطاع الطمث ، أي عدم وجود الحيض.

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موجة الحرارة والحمل

لقد وثقت العديد من الدراسات حول العالم أن النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة يمكن أن يكون لهم آثار صحية سلبية من التعرض لدرجات الحرارة المحيطة المرتفعة.



نصائح وقائية

يمكن أن تساعدك النصائح التالية في حماية صحتك بشكل عام والصحة الإنجابية بشكل خاص من تأثير الموجة الحارة:

1. شرب الكثير من الماء طوال اليوم. يجب أن تكون المرأة الحامل يقظة بشكل خاص بشأن البقاء هادئًا ورطبًا.

2. ابق في الداخل خلال ساعات الذروة من الحرارة.

3. إذا كنت بالخارج في جو حار ، خذ فترات راحة منتظمة في الظل أو في منطقة مكيفة.

4. تجنب العمل في البيئات الحارة.

5. تجنب النشاط الشاق مثل ممارسة الرياضة خلال ساعات الذروة.

6. اطلب العناية الطبية فورًا في حالة حدوث ضربة الشمس.

