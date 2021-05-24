طبيب البوابة: الفرق بين أعراض فيروس كورونا الخفيفة والشديدة

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طبيب البوابة: أسئلة شائعة عن عدوى كوفيد-19 عند الأطفال

على الرغم من أهمية التعرف على العلامات التحذيرية والظاهرة للعدوى ، من المهم أيضًا أن يتعلم أي مريض مصاب بفيروس كوفيد-19 كيفية التعرف على نمط أعراضه والتمييز بينها - سواء كان خفيفًا أو متوسطًا أو شديدًا.

كيف تميز بين الأعراض؟

نظرًا لأن معظم الناس يميلون إلى ظهور أعراض متشابهة في اليوم الأول ، فقد يكون من المربك معرفة ماذا ومتى تكون العدوى شديدة في طبيعتها. مع نمو الوباء ، تم اكتشاف أعراض جديدة وغير عادية ، والتي ، كما أظهرت الحالات ، لا ينبغي الاستخفاف بها. وبالتالي ، فإن معرفة طبيعة العدوى في بعض الأحيان ، ومدى اعتدالها أو خطورتها ، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا ، ويساعدك على إدارة حالتك بشكل أفضل كثيرًا. يمكن أن يجهزك أيضًا لاكتشاف العلامات التي تحتاج إلى أقصى قدر من العناية والاهتمام.

إليك كيفية اختلاف ظهور أعراض كوفيد-19 خلال الموجة الأولى والموجة الثانية:

بصرف النظر عن العلامات التقليدية ، كيف يمكنك حقًا التمييز بين العدوى لديك، سواء كانت خفيفة أو شديدة؟

ما هي الأعراض التي يجب أن تنتبه لها منذ البداية؟ وماذا يجب أن تفعل إذا تقدمت الأعراض؟

الحالة الخفيفة: إليك ما يمكن أن تتوقعه

بطبيعتها ، تميل معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أن تكون خفيفة ، ويميل معظم الأشخاص الذين يعانون من نوبة خفيفة من العدوى إلى التعافي تحت رعاية العزل المنزلي. وفقًا للأطباء ، فإن 80٪ من حالات كوفيد-19 خفيفة.

الآن ، يميل معظم الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد-19 الخفيف إلى التحسن والتعافي جيدًا تحت الرعاية ولا يحتاجون إلى دخول المستشفى.

كما هو الحال في ، يمكن أن تبدأ الأعراض الشائعة للمرض في سلوك عدوى تنفسية أو فيروسية أو شبيهة بالإنفلونزا. ومع ذلك ، من المهم أن تضع في اعتبارك أنه على الرغم من وجود قواسم مشتركة في الأعراض ، إلا أن علامات وأعراض كوفيد-19 قد يكون من الصعب التغلب عليها وتسبب خسائر أطول في الجسم.

حتى لو كانت إصابتك خفيفة ، يمكن أن تترك علامات باقية على الجسم، وتستغرق بعض الوقت قبل أن تتعافى تمامًا. يميل 1 من كل 5 أشخاص مصابين بفيروس كوفيد-199 الخفيف إلى الشعور بالمرض بعد أسابيع من النتيجة السلبية.

ومع ذلك ، فإن وجود أقل من 5 أعراض عادة ما يكون علامة على أن عدوى كوفيد-19 قد تكون في الجانب الأكثر اعتدالًا (لاحظ ، قد لا يكون هذا هو الحال مع الجميع).

فيما يلي بعض أكثرها شيوعًا تم الإبلاغ عنها:

- السعال الجاف والتهاب الحلق و / أو سيلان الأنف واحتقان الأنف

- حمى خفيفة وقشعريرة

- التعب الشديد أو التعب

- فقدان حاسة الشم والذوق

- الأوجاع والآلام والصداع

- الإسهال والغثيان والقيء

المرضى الذين يعانون من كوفيد-19 الخفيف أو المعتدل قد يعانون أيضًا من أعراض مثل العين الوردية، وطنين الأذن، وجفاف الفم والتي يتم الآن الاعتناء بها كأعراض جديدة للعدوى.

قد يعاني الشخص المصاب بفيروس كوفيد-19 الخفيف من أي من هذه الأعراض أو كلها. يمكن أن تختلف شدة الأعراض. يمكن أن تمنحك المدة التي تستمر فيها الأعراض بشكل فردي تنبيهات حول شدة مرضك.

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