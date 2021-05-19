طبيب البوابة: الفوائد الصحية للزعفران وطرق طبخه

الزعفران هو أحد التوابل عالية القيمة التي تشتهر بنكهتها ولونها وخصائصها الطبية. اسمها العلمي هو ، ويمكن معالجة هذا النبات وتجفيفه إلى توابل قيمة للغاية، وهي في الواقع أثمن التوابل من حيث الوزن ... Crocus sativus...

طبيب البوابة: الشاي والتوابل علاج ومزاج

هذه التوابل الغريبة موطنها جنوب أوروبا ، ولكن تتم زراعتها في جميع أنحاء العالم في العديد من البلدان. وتشمل هذه إيطاليا وإسبانيا واليونان وفرنسا وإيران وتركيا وفي ولاية كشمير وجامو الهندية.

الفوائد الصحية للزعفران وطرق الطبخ

الفوائد الصحية للزعفران:

1. يقوي المناعة

التوابل ليست مجرد مكونات منكهة للطعام ، بل إنها تحتوي أيضًا على تركيزات عالية من بعض العناصر الغذائية المهمة ، بما في ذلك فيتامين سي.حمض الأسكوربيك ضروري لصحتك ، حيث يساعد في تحفيز إنتاج جهاز المناعة لخلايا الدم البيضاء ، وهو الخط الأول في الجسم للدفاع ضد المرض.

كما أنه ضروري لإنتاج الكولاجين الضروري لإنتاج الخلايا في الجسم. يساهم في نمو العضلات والتئام الجروح وإنتاج الأنسجة وإصلاح الأوعية الدموية.

2. تعزيز مزاجك

وقد أظهرت الدراسات أن الزعفران يساعد في تخفيف القلق وتخفيف أعراض الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية لمن يستهلكه بانتظام. المركبات النشطة المفيدة الموجودة في الزعفران لها تأثيرات على نظام الغدد الصماء ، والتي من المعروف أنها تحفز إفراز هرمونات "الشعور بالرضا" ، التي تجعل المرء يشعر بالسعادة.

ركزت الأبحاث الحالية التي أجريت في إيران على المرضى الذين يعانون من اكتئاب شديد والذين يتناولون الأدوية النفسية التقليدية. تناول نصف المشاركين الكروسين ، وهو أحد المكونات الأساسية للزعفران إلى جانب الدواء.

النصف الآخر من المشاركين تناولوا الأدوية فقط. أظهر المشاركون الذين تناولوا المجموعة تحسنًا ملحوظًا في درجات تخفيف القلق وتخفيف الاكتئاب والحالة الصحية العامة، مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

3. الوقاية من السرطان

يعمل أكثر من 100 مركب مختلف في شكل معقد من الزعفران ، ولا بد لمضادات الأكسدة أن تظهر. هناك العشرات من مركبات مضادات الأكسدة المختلفة الموجودة في الزعفران ، والتي تبحث عن الجذور الحرة وتحييدها ، وهي المنتجات الثانوية الخطيرة لعملية التمثيل الغذائي الخلوي ، والتي يمكن أن تسبب موت الخلايا السليمة أو تحورها.

هذا يمكن أن يعزز الصحة العامة لجهاز المناعة ، ولكن بشكل أكثر تحديدًا ، يمكن أن يساعد في منع انتشار السرطان أو التطور في الجسم.

4. صحة القلب

يعد تحسين صحة القلب أحد أهم أهداف صحة الإنسان اليوم. هل تعلم أن الطريقة البسيطة للقيام بذلك هي زيادة تناول البوتاسيوم؟

يعمل البوتاسيوم كموسع للأوعية عن طريق خفض الضغط والضغط على الأوعية الدموية والشرايين بشكل فعال ، مما يسمح بخفض ضغط الدم ، وبالتالي تخفيف الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية. هذا يمكن أن يمنع حدوث أشياء مثل النوبات القلبية وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية.

5. يحسن التعلم والاحتفاظ بالذاكرة

أظهرت الدراسات الحديثة أن مستخلص الزعفران ، وخاصة الكروسين ، مفيد جدًا في علاج التباطئ العقلي المرتبطة بالعمر. في اليابان، يتم تغليف الزعفران في كبسولات، ويستخدم في علاج فقدان الذاكرة ومرض باركنسون والالتهابات.

طرق الطهي:

يكفي استخدام القليل من الزعفران الطازج لتحسين لون ونكهة الوصفة بأكملها.

هناك طرق مختلفة لاستخدام الزعفران في المطبخ. يمكن إضافة رشة إلى المستحضرات مباشرة أو في كثير من الأحيان ، يتم طحن الخيوط باستخدام المدقة التقليدية ، ثم خلطها مع الوصفات. أيضًا ، يمكنك استخدام قليل من الزعفران في كوب من الماء الساخن ؛ ثم اضافته إلى المكونات.

فيما يلي بعض نصائح التقديم:

- يمكن استخدام الزعفران كقاعدة تلوين ونكهة في كل من الأطعمة والمشروبات في المأكولات الآسيوية والمتوسطية.

- تم استخدامه في تحضير الأرز باللبن والأرز بيلاف وغيرها من الأطباق الحلوة في العديد من البلدان الباكستانية والهندية والوسطى الآسيوية. كما تم استخدامه كأساس للون والنكهة في تحضير الكيكات والآيس كريم والمشروبات.

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