طبيب البوابة: الكذب على أطفالك له تأثير عميق على مستقبلهم

دعونا نتقبل أخطائنا - كلنا نكذب على الأطفال في بعض الأحيان. عندما يصرون على الذهاب إلى الملعب أو عندما يريدون تناول الحلوى، فإننا لا نتردد في إخبار تلك الأكاذيب البيضاء الصغيرة لتهدئتهم...

انها إحدى أسهل الطرق للتعامل مع مطالبهم العشوائية دون أي ضجيج أو ضجة. ولكن أيها الاهالي الأعزاء ، إذا كنتم تلجئون في كثير من الأحيان إلى الكذب للتعامل مع نوبة غضب اطفالكم ، فعليكم التفكير في الأمر لأنه قد يكون له تأثير عميق على حاضره ومستقبله. هذا ما تقترحه دراسة جديدة.

لماذا الكذب الأبيض ضار؟

تبدو الأكاذيب البيضاء غير ضارة وقد لا تشعر بالحرج في استخدامها في الأوقات التي تكون فيها عالقًا في موقف صعب. ومع ذلك ، كشفت دراسة جديدة أجراها الباحثون في سنغافورة أن عدم النزاهة مع الأطفال يمكن أن يؤثر سلبًا على أطفالنا. قد يقنعهم تفسيرك لبعض الوقت ، ولكن قد يكون له تأثير سلبي طويل المدى على طفلك الصغير. هم أكثر عرضة للكذب عندما يكبرون وقد يواجهون صعوبة في التعامل مع التحديات النفسية والاجتماعية.

ما تقترحه الدراسة

في الدراسة التي أجريت على 379 شابًا سنغافوريًا ، تم الكشف عن أن المشاركين الذين تم الكذب عليهم وهم أطفال كانوا أكثر عرضة لإخفاء الأشياء عن والديهم كبالغين. إلى جانب ذلك ، فقد نشأوا ليصبحوا أكثر أنانية ويعانون من الشعور بالذنب والعار. حتى أنهم واجهوا صعوبة في مواجهة التحديات النفسية والاجتماعية.

استخلص الباحثون هذه الاستنتاجات بعد إجراء دراسة مفصلة حيث طُلب من المشاركين إكمال أربعة استبيانات عبر الإنترنت. في الحالة الأولى ، طُلب منهم أن يتذكروا ما إذا كان والديهم قد أخبروهم بأكاذيب تتعلق بالأكل أو الذهاب الى مكان ما أو الإقامة، وسوء سلوك الأطفال وإنفاق المال عندما كانوا أطفالًا.

طلب الاستبيان الثاني من المشاركين أن يتذكروا عدد المرات التي كذبوا فيها على والديهم كبالغين فيما يتعلق بقضايا مثل أنشطتهم وأفعالهم أو المبالغة في الأحداث.

في الاستبيانين الأخيرين ، كان على المشاركين ملء استبيانين يقيسان الصعوبة النفسية والاجتماعية المبلغ عنها ذاتيًا والميل إلى التصرف بشكل أناني ومندفع.

النتيجة

في نهاية الدراسة ، تم التوصل إلى أن الآباء الذين يكذبون على أطفالهم يعرضون أطفالهم الصغار لخطر أكبر لتطوير بعض المشكلات السلوكية مثل العدوانية ، وكسر القواعد ، والسلوك التدخلي. ومع ذلك ، هناك بعض القيود على الدراسة ، مثل الاعتماد فقط على رأي الشباب حول تجربتهم الشخصية مع كذب الوالدين. هناك حاجة إلى مزيد من البحث حيث يمكن أيضًا أخذ مدخلات الآباء في الاعتبار.

بدائل الكذب على أطفالك

بدلًا من الكذب على أطفالك ، عندما تكون عالقًا في موقف صعب ، حاول شرح الموقف بإعطائهم أسبابًا وجيهة. عندما تحاول تهدئتهم من خلال إبداء أسباب وجيهة بدلاً من الكذب ، فإن ذلك سيجعلهم أكثر تقبلاً. قد لا يكون الأطفال سعداء دائمًا بردودك وقد يحتجون قليلاً ، لكن هذا سيعلمهم الصدق وسيمارسونه حتى عندما يكبرون.

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