5 طرق فعالة لحل التحديات والتنافس بين الأشقاء

بصفتك أحد الوالدين، يمكن أن يكون إنجاب أكثر من طفل نعمة، ولكنه قد يكون صعبًا للغاية في نفس الوقت...

5 طرق لتجنب أسلوب التهديد مع أطفالك

في حين أن رابطة الأخوة مليئة بالحب والحياة والضحك ، فإنها تحمل أيضًا معارك مريرة ومشاجرات مزعجة. ظل التنافس بين الأشقاء قضية شائعة في الأسرة التي لديها أكثر من طفل واحد.

من الشائع وجود اختلافات في الآراء بين الأشقاء وأحيانًا قد يشعر أحد الأطفال بمعاملة غير عادلة أكثر من الآخر. على الرغم من أن الآباء يحبون أطفالهم على قدم المساواة ، عن قصد أو عن غير قصد ، إلا أنهم قد يشعلون جوًا تنافسيًا بين أطفالهم. إذا كان الأمر كذلك ، فإليك 5 طرق للتراجع عما بدأته ومساعدة أطفالك في حل مشكلاتهم.

اعتنِ بجميع أطفالك بالتساوي

لا تفرق بين أطفالك. وزع حبك عليهم على قدم المساواة. في حين أن هناك احتمال كبير بأن يكون لديك طفل مفضل بين أطفالك ، لا تكشف عن ذلك بشكل واضح. لن يؤذي ذلك مشاعر أطفالك الآخرين فحسب ، بل سيضر بعلاقتهم على المدى الطويل. بدلاً من ذلك ، امنح كل منهم الوقت على حدة واستمع إلى ما يقولونه. لا تنحاز إلى أحد الجانبين ، بل حاول مساعدتهم على التعاون مع بعضهم البعض.



لا تدع الاخ الاكبر ينظر باحتقار لاخيه الاصغر

غالبًا ما يشعر الأخ الأكبر بالامتياز في انتقاد أو تحقير أخيه الأصغر ، وهو أحد الجوانب غير الصحية في علاقة الأخ. بصفتك أحد الوالدين ، ما يمكنك فعله هو تعليم طفلك البكر فن التواصل بشكل مناسب مع الآخرين ، حتى الصغار. اشرح لهم كيف أن كونهم أكبر سناً يجعلهم أكثر عرضة للمساءلة وأنه يجب أن يكون لديهم أيضًا قلوب أكبر. بدلاً من النظر إلى إخوتهم وأخواتهم الصغار ، يجب عليهم مساعدتهم وإرشادهم لتحقيق العظمة.

قدم فرص متكافئة لتجنب التنافس بين الأشقاء

نظرًا لأن البكر هو الأكبر سنًا وسيكون لديه سنوات أكثر من الخبرة وقدرات معرفية أكبر ، فقد يكونون دائمًا الفائزين وقد يشعر طفلك الصغير بالإحباط. قد يؤدي ذلك إلى الكثير من المنافسة وقد يؤدي أيضًا إلى تعزيز نفسية طفلك الأكبر. لذلك ، لتجنب ذلك ، قم بتعريف جميع أطفالك وتعريضهم لتكافؤ الفرص. ربما شيء لا ينطوي على القوة أو الذكاء ، ولكن مجرد الحظ مثل ألعاب الطاولة. هذا يمنح جميع أطفالك فرصًا متساوية للفوز أو الخسارة.

ساعدهم على إدراك ما يميزهم عن غيرهم

كل طفل فريد من نوعه. لكن الأطفال لا يكتشفون ذلك بمفردهم. كآباء ، يجب أن تساعدهم على إدراك ذلك. في حين أن الطفل الأكبر سنًا قد يكون لديه مواهبه الخاصة ، يجب أن تتأكد من أن ابنك الأصغر لا يشعر بأنه أقل منها بأي شكل من الأشكال. دون إهمال إنجازات طفلك الأكبر ، ساعده أيضًا على التفوق فيما يريد القيام به. بهذه الطريقة سيستمر كلاهما في تقدير العمل الشاق لبعضهما البعض.

اجعل الطفل الأكبر مسؤولاً عن أخيه الأصغر

النضج يأتي مع المسؤوليات. إن جعل طفلك البكر يشعر بمزيد من المسؤولية والمساءلة تجاه أشقائه الصغار ، يمكن أن يقلل من حالات المشاجرات والمشاجرات بين أطفالك. بينما يشعر الأب الأكبر بالحاجة إلى أن يكون أكثر تفهماً ، يبدأ الأخ الأصغر في احترام قراراته بمرور الوقت ، مما يضمن علاقة أشقاء أكثر هدوءًا وتماسكًا.

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