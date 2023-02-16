البوابة - تعد القدمين من أكثر الأجزاء الحسية في جسم الإنسان. لذلك ينصح دائماً بارتداء جوارب أو أحذية عند المشي، ولكن على عكس الشائع، المشي حافي القدمين، يمكن أن يعطي العديد من الفوائد لجسمنا.

القدم عبارة عن بنية كثيفة تتكون من 26 عظمة و 35 مفصلاً ، يتم تجميعها معًا وتدعمها الأربطة. يصاب الطفل الصغير بحالة القدم المسطحة عند بدء المشي ، لأن عضلات وعظام وأربطة قدمه لا تزال قيد التطور. قدم الطفل مبطنة بالدهون وهي مرنة للغاية. عندما يمشي الأطفال بدون أحذية ، يساعدهم ذلك على استشعار الفرق بين السجاد والأرضيات الصلبة والعشب.

طبيب البوابة: المشي حافي القدمين مفيد للأطفال

رأي الخبراء:

ما لم تلاحظ أن طفلك يعاني من مشاكل في نمو القدم ، فإن المشي حافي القدمين هو الحل الأمثل لتعلم المشي. عندما نمشي بدون أحذية، نجد انخفاضاً في خلايا الدم البيضاء وزيادة في خلايا الدم الحمراء مما يشير إلى مناعة أفضل. فيما يلي أهمية مشي الطفل حافي القدمين:

طبيب البوابة: المشي حافي القدمين مفيد للأطفال

الفوائد الصحية:

يساعد على تحقيق النمو الأمثل للعضلات

أظهرت الدراسات أن قدمي الأطفال تطور عضلات أقدام أقوى ومتناسقة عندما يمشون حافي القدمين معظم الوقت. عند الولادة ، تكون عظام أقدام طفلك الصغيرة ناعمة جدًا ، وفي الوقت الذي تنمو فيه ، تصبح العظام أكثر صلابة وتتطور المفاصل والعضلات والأربطة في القدمين. في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون المشي حافي القدمين هو سبب نمو عضلات الطفل.

يحسن خفة الحركة والوعي

عندما تكون قدم طفلك الصغيرة على اتصال مباشر بالأرض ، يحصل دماغ طفلك الصغير على المعلومات من خلال النهايات العصبية ويسمح لجسمك بمعرفة كيفية التكيف مع التوازن. يزيد ارتداء الأحذية من طبقة الحماية لأقدام الطفل مما يعني أن الدماغ لا يمكنه الحصول على المعلومات عندما يجعل توازن طفلك أكثر صعوبة. المشي حافي القدمين يعني أن طفلك قادر على التميز بين الأسطح المختلفة بأمان. الركض والمشي على أسطح مختلفة مثل العشب والرمل والطين يمنح الأطفال الصغار الثقة لتحريك أجسامهم بطرق مختلفة.

يحسن التطور الحسي

يستكشف الأطفال الصغار الأشياء بأقدامهم وأيديهم. هناك ما يقرب من 200000 نهايات عصبية في باطن القدم. ويختبر الطفل العديد من القوام وهو حافي القدمين قبل أن يقف ويمشي، فهو يدفع أصابع قدمه وأقدامه في الأريكة والسجاد وحتى أي شيء حوله وما إلى ذلك.

طبيب البوابة: المشي حافي القدمين مفيد للأطفال

النتيجة:

قد يكون من الصعب إيقاف استخدام أحذية الأطفال في الوقت الحاضر. لذلك حاولي استخدامها في التقاط الصور فقط ، ثم دعي طفلك يمشي حافي القدمين باقي اليوم لاستكشاف وتعلم أشياء كثيرة عن جسده وحركته ومحيطه من قدميه.

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