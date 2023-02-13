نصائح للتحدث إلى الأطفال بعد الأحداث الصادمة يستجيب الأطفال للأحداث الصادمة والمزعجة بطرق مختلفة. البعض قد يرد بشكل مباشر والبعض الأخر قد يستغرق وقتاً في الاستجابة للحدث، ربما أسابيع أو اشهر، عندها يبدأ سلوك مقلق في الظهور. معرفة العلامات الشائعة في مختلف الأعمار يمكن أن تساعد الأهل والمعلمين على التعرف على المشاكل والاستجابة لها بشكل مناسب.

نصائح للتحدث إلى الأطفال بعد الأحداث الصادمة

سن ما قبل المدرسة



الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-5 سنوات يجدون صعوبة خاصة في التكيف مع التغيير والخسارة. هؤلاء الأطفال لم يطوروا بعد مهاراتهم في التأقلم ، لذا يجب عليهم الاعتماد على الوالدين وأفراد الأسرة والمعلمين لمساعدتهم في الأوقات الصعبة. قد يتراجع الأطفال الصغار جدًا إلى مرحلة سلوكية سابقة بعد حدث عنيف أو صادم. قد يستأنف الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة مص إصبعهم أو التبول اللاإرادي أو قد يخافون من الغرباء أو الحيوانات أو الظلام أو البقاء لوحدهم.

قد يتشبثون بأحد الوالدين أو المعلم أو يصبحون مرتبطين جدًا بمكان يشعرون فيه بالأمان. تعتبر التغييرات في عادات الأكل والنوم شائعة، وكذلك الأوجاع والآلام التي لا يمكن تفسيرها. الأعراض الأخرى التي يجب مراقبتها هي العصيان ، وفرط النشاط ، وصعوبة الكلام ، والسلوك العدواني أو الانسحاب. قد يروي الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة قصصًا مبالغًا فيها الحدث الصادم أو قد يشير إليه بشكل متكرر.

الطفولة المبكرة

قد يعاني الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا من نفس ردود الفعل التي يعاني منها الأطفال الصغار. قد ينسحبون أيضًا من مجموعات اللعب والأصدقاء ، ويتنافسون أكثر على جذب انتباه الوالدين ، ويخافون من الذهاب إلى المدرسة ، ويظهرون تراجعاً في الأداء المدرسي أو يصبحون عدوانيين أو يجدون صعوبة في التركيز. قد يعود هؤلاء الأطفال أيضًا إلى المزيد من السلوكيات الطفولية ، مثل طلب الإطعام أو ارتداء الملابس.

مرحلة المراهقة

من المحتمل أن يعاني الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عامًا من شكاوى جسدية غامضة عندما يشعرون بالضغط ، وقد يتوقفون عن الأعمال المنزلية أو العمل المدرسي أو المسؤوليات الأخرى. على الرغم من أنهم قد يتنافسون بقوة للحصول على اهتمام أولياء الأمور والمعلمين ، إلا أنهم قد ينسحبون أو يقاومون السلطة أو يصبحون مزعجين في المنزل أو في الفصل أو يبدئون في تجربة السلوكيات عالية الخطورة مثل تعاطي الكحول أو المخدرات.

نصائح للتحدث إلى الأطفال بعد الأحداث الصادمة

كيف أساعد

الطمأنينة هي المفتاح لمساعدة الأطفال خلال الأوقات العصيبة. يحتاج الأطفال إلى الدعم الجسدي مثل العناق لنشر الطمأنينة، وكذلك الدعم اللفظي. لذلك يجب الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالحدث بصدق، دون اسهاب في التفاصيل المخيفة أو السماح للموضوع بالسيطرة على وقت العائلة أو الدرس إلى أجل غير مسمى. شجع الأطفال من جميع الأعمار على التعبير عن المشاعر من خلال المحادثة أو الكتابة أو العمل الفني وإيجاد طريقة لمساعدة الآخرين الذين تأثروا بالحدث . حاول الحفاظ على روتين عادي في المنزل أو الفصل الدراسي، وشجع الأطفال على المشاركة في النشاط الترفيهي. قلل من توقعاتك مؤقتًا حول الأداء في المدرسة أو في المنزل ، ربما عن طريق تقليل مسؤوليات الأعمال الروتينية العادية . اعترف بأنك أيضًا قد يكون لديك ردود أفعال مرتبطة بالحدث الصادم. اتخذ خطوات لتعزيز شفائك الجسدي والعاطفي .

نصائح للتحدث إلى الأطفال بعد الأحداث الصادمة

نصائح للتحدث مع الأطفال بعد حدث صادم

توفير فرص للأطفال للتحدث عما يشاهدونه في التلفزيون وطرح الأسئلة .

لا تخف من الاعتراف بأنك لا تستطيع الإجابة على جميع أسئلتهم .

أجب عن الأسئلة بمستوى يستطيع الطفل فهمه .

توفير فرص مستمرة للأطفال للتحدث. ربما سيكون لديهم المزيد الأسئلة مع مرور الوقت .

وضع خطة طوارئ عائلية. الشعور بأن هناك شيء يمكنك القيام به قد يكون مريحًا جدًا للأطفال والكبار على حد سواء .

اسمح للأطفال بمناقشة مخاوفهم بشأن قضايا أخرى غير ذات الصلة. هذه فرصة جيدة لاستكشاف هذه القضايا أيضًا .

مراقبة مشاهدة التلفزيون للأطفال. قد يرغب بعض الآباء في الحد من التعرض لمشاهد عمليات الانقاذ. عندما يشاهد الطفل التغطية الإخبارية للحدث. قد تنشأ الأسئلة في هذه الأوقات.

المصدر: samhsa.com

طبيب البوابة: أعراض اضطراب الغدة الدرقية عند الأطفال

طبيب البوابة: الحمل الخفي: ما هو ولماذا يحدث؟