البوابة - ما هي نوعية النوم المفضلة لديك؟ سواء كنت تنام على ظهرك أو ملتفاً على نفسك، فإن الوضع الذي تنام فيه يؤثر بشكل خطير على الجودة العامة لنومك ليلاً. يمكن أن تلعب وضعية النوم دورًا في الشخير أو حرقة المعدة أو حتى التجاعيد. وبعض الأوضاع أفضل من غيرها.

إذا كنت تعتقد أن وضعية نومك تؤثر على قدرتك على الحصول على نوم هانئ ليلاً ، فاستمر في القراءة لمعرفة المزيد حول إيجابيات وسلبيات كل وضعية نوم.

طبيب البوابة: النوم على الجانب أم الظهر إيهما أفضل؟

النوم على الظهر

الإيجابيات: هذه الوضعية رائعة للعمود الفقري والرقبة لأنها تبقي الظهر مستقيم. في عالم مثالي ، نومك على الظهر بدون أي وسائد ، سيترك الرقبة في وضع محايد. للنوم على الظهر فوائد تجميلية أيضًا. قضاء الليل كله ووجهك إلى الأعلى ، بدلًا من وضعه على وسادة ، سيؤدي إلى تقليل تجاعيد الوجه. لذا، إذا كنت تريد أن تبدو منتعشًا في الصباح ، فإن نومك على الظهر هو الوضع المناسب لك.

السلبيات: على الرغم من فوائده التجميلية، إلا أن النوم على الظهر ليس رائعًا للجميع. بالنسبة لأولئك الذين يشخرون أو يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، فإن النوم على الظهر سيزيد الأمر سوءًا. يؤدي الاستلقاء على الظهر إلى عودة الجزء الخلفي من اللسان الى مجرى الهواء ، مما يعيق التنفس ويسبب أصوات الشخير المزعجة. يقترح معظم الأطباء النوم على جانبك إذا كنت تعاني من توقف التنفس أثناء النوم.

النوم على الجانب

الإيجابيات: هذه الوضعية هي أكثر أوضاع النوم شيوعًا. إذا كنت تنام على جانبك ، يجب أن تفكر في الجانب الأيسر. فهو يخفف من ارتجاع الحمض وحرقة المعدة ، ويعزز الهضم ، ويحفز تصريف السموم من العقد الليمفاوية ، ويحسن الدورة الدموية ، ويساعد عقلك على التخلص من الفضلات. نظرًا للتشريح وموقع الأعضاء الداخلية لجسمك ، فإن هذه الفوائد المذهلة تأتي فقط من النوم على الجانب الأيسر. لذلك من المهم أيضًا أن تنام على جانبك الأيسر في وضع غير جنيني.

السلبيات: هذه الوضعية يمكن أن تضغط على المعدة والرئتين، وتؤثر على تدفق الدم ، لذلك من الأفضل تبديله أو قد تشعر بتنميل في ذراعيك من الاستلقاء على أحدهما لفترة طويلة. أخيرًا ، يضع هذا الوضع الكثير من الضغط على الكتفين ، لذا إذا كنت تعاني من آلام في الكتف ، فحاول ألا تنام على جانبك.

النوم على البطن

الإيجابيات: هذه الوضعية تخفف من الشخير ، ولكن هذا كل ما في الأمر.

السلبيات: تعد هذه الوضعية أسوأ وضعية للنوم، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الظهر. يعمل على تسطيح المنحنى الطبيعي لمحاذاة العمود الفقري ، مما قد يؤدي في النهاية إلى آلام أسفل الظهر. بالإضافة إلى ذلك ، فإن النوم طوال الليل مع تحويل رأسك إلى جانب واحد سيؤدي إلى إجهاد أو ألم في الرقبة. إذا كنت تفضل هذه الوضعية ، فحاول وضع وسادة ثابتة أسفل الوركين وأسفل البطن لرفع الجزء السفلي من العمود الفقري ، وضمان راحة ليلية أفضل.

النتيجة

كن على دراية بجسمك وأنماط نومك بشكل عام لتضع في اعتبارك ما إذا كان الوضع الذي اخترته هو الخيار الأفضل لك. على سبيل المثال ، إذا كنت تعاني من آلام الظهر أو الشخير وانقطاع التنفس ، فقم بتغيير وضعيتك للحفاظ على عمودك الفقري في حالة محاذاة. قد تجد أن هذا يحدث فرقًا كبيرًا وينتج عنه نوم ذو جودة عالية.

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