طبيب البوابة: تأثير ارتفاع سن الوالدين على الأبناء مع مرور الوقت ، تغير أسلوب الأبوة لدينا ، وكذلك تغير سن الأبوين. لقد ولت الأيام التي كان الأزواج يخططون فيها لإنجاب الأطفال قبل بلوغ سن الثلاثين. مع الزواج المتأخر والتفضيلات المهنية ، يختار الناس الآن إنجاب الأطفال في وقت لاحق عندما يكون لديهم المزيد من الموارد والخبرة لرعاية الأطفال.

لكن مرارًا وتكرارًا ، أثيرت أسئلة حول ما إذا كان إنجاب الأطفال في وقت متأخر قد يؤثر على نمو الأطفال. اختلف الخبراء في هذا المجال في الآراء حول هذه المسألة. يفضل البعض ذلك بينما يشير آخرون إلى المشكلة التي قد تنشأ.

طبيب البوابة: تأثير ارتفاع سن الوالدين على الأبناء

فيما يلي بعض الفوائد والعيوب المحتملة لإنجاب أطفال من مختلف الأعمار:

1. فقدان الحمل

يشير كل من العلم والحكمة الشعبية إلى أن الأزواج الذين لديهم أطفال في العشرينات من العمر لديهم أطفال أصحاء وينخفض خطر فقدان الحمل والعيوب الخلقية. هذا لأنه في مرحلة العشرينات، يعمل الجهاز التناسلي لكل من الرجال والنساء بكفاءة أعلى. بعد الأربعينيات يتدهور عدد الحيوانات المنوية وجودتها عند الرجال ، ويحدث الأمر نفسه مع بويضات النساء. تؤدي حالات التمثيل الغذائي الإضافية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري إلى زيادة صعوبة الحمل.

2. التطور العقلي للطفل

تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن تقدم عمر الأم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في النتائج المعرفية العصبية. وفقًا لدراسة أجريت عام 2009 ، فإن وجود أب أكبر سنًا يمكن أن يكون سببًا لتراجع النتائج المعرفية العصبية لدى الأطفال خلال فترة الرضاعة والطفولة. اقترحت دراسة أخرى نُشرت في مجلة Molecular Psychiatry أن عمر الأب قد يكون مرتبطًا أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالتوحد عند الأطفال.

3. الصحة العقلية للوالدين

المخاوف البيولوجية واضحة في حالة الآباء الأكبر سنًا ، ولكن عندما يتعلق الأمر بالصحة العقلية ، فإن إنجاب الأطفال في وقت لاحق يعد خيارًا أفضل بكثير. تشير دراسات مختلفة إلى أن أطفال الآباء الأكبر سنًا لديهم تأثير سلبي أقل على صحتهم العقلية. وهو أكثر شيوعًا في حالة الآباء الأكبر سنًا. في حالة الأمهات الأكبر سنًا ، لم تكن هناك مزايا نفسية واجتماعية واضحة للأطفال. تشير الدراسات إلى أن الأمهات الأكبر سنًا أكثر نضجًا وتعليمًا وأقل عرضة للانخراط في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أثناء الحمل.

طبيب البوابة: تأثير ارتفاع سن الوالدين على الأبناء

ما هو الوقت المناسب لإنجاب الأطفال؟

ليس هناك وقت صحيح أو خاطئ لإنجاب الأطفال. الدراسات المختلفة لها نتائج مختلفة. لذلك ، لا يمكن القول بوضوح متى يجب على المرء أن يخطط لانجاب الأطفال. لتحديد فئة عمرية دقيقة ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال. يعتمد الأمر عليك وعلى شريكك تمامًا عندما يتعلق الأمر بالتخطيط للأطفال. أهم شيء هو أن تكون مستعدًا ذهنيًا لتربية طفل لأن هذه ليست مهمة سهلة.

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