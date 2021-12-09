طبيب البوابة: ما لا تعرفه عن الحمل بالنطف المنوية الحمل باستخدام النطف المنوية أو الإخصاب في المختبر (IVF) أو التلقيح الاصطناعي أو أطفال الانابيب كلها عبارة عن سلسلة معقدة من الإجراءات المستخدمة للمساعدة في الخصوبة أو منع المشاكل الوراثية والمساعدة في إنجاب طفل.

طبيب البوابة: ما لا تعرفه عن الحمل بالنطف المنوية

عملية التلقيح

خلال عملية التلقيح، يتم جمع (استرجاع) البويضات الناضجة من المبايض وتخصيبها بالنطف المنوية في المختبر. ثم يتم نقل البويضة الملقحة (الجنين) أو البويضات (الأجنة) إلى الرحم. تستغرق الدورة الكاملة للإخصاب في المختبر حوالي ثلاثة أسابيع. في بعض الأحيان يتم تقسيم هذه الخطوات إلى أجزاء مختلفة ويمكن أن تستغرق العملية وقتًا أطول.

تعد هذه الطريقة الشكل الأكثر فاعلية لتقنيات المساعدة على الإنجاب. يمكن إجراء العملية باستخدام بويضات وحيوانات منوية من الزوجين أو قد يشمل التلقيح الاصطناعي بويضات أو حيوانات منوية أو أجنة من متبرع معروف أو مجهول في بعض الحالات الخاصة. في بعض الحالات ، يمكن استخدام رحم متبرع أيضاً لسيدة ترغب في حمل الجنين.

تعتمد فرصك في إنجاب طفل سليم باستخدام أطفال الأنابيب على العديد من العوامل ، مثل عمرك وسبب العقم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون التلقيح الاصطناعي مستهلكًا للوقت ومكلفًا وغالبًا. إذا تم نقل أكثر من جنين واحد إلى الرحم ، يمكن أن يؤدي التلقيح الاصطناعي إلى الحمل بأكثر من جنين واحد (الحمل المتعدد).

يمكن لطبيبك مساعدتك في فهم كيفية عمل التلقيح الاصطناعي ، والمخاطر المحتملة وما إذا كانت هذه الطريقة في علاج العقم مناسبة لك.

طبيب البوابة: ما لا تعرفه عن الحمل بالنطف المنوية

ما هي خطوات عملية الحمل بالنطف المنوية؟

تحفيز المبيض. استرجاع البويضات. جمع / استرجاع الحيوانات المنوية. الإخصاب وتنمية الأجنة. نقل الأجنة.

طبيب البوابة: ما لا تعرفه عن الحمل بالنطف المنوية

متى تشعر السيدة بالحمل بعد التلقيح الاصطناعي؟

عندما تقرر المريضة الخضوع لعملية أطفال الأنابيب، يتم تخصيب بويضة المرأة بعينة من الحيوانات المنوية في المختبر ، ثم يتم الاحتفاظ بها في حاضنة. بعد بضعة أيام ، يتم إدخال الجنين مباشرة في الرحم. في معظم الحالات ، يستغرق ظهور أعراض الحمل المبكرة حوالي أسبوعين.

طبيب البوابة: ما لا تعرفه عن الحمل بالنطف المنوية

هل الحمل بالنطف المنوية (التلقيح) أفضل من الحمل الطبيعي؟

لا شك أن الحمل الطبيعي هو أفضل طريقة للإنجاب، ولكن التلقيح المخبري ليس مجرد طريقة أخرى للانجاب بل قد يكون الطريقة الوحيدة لتحقيق حلم الأمومة والأبوة للعديد من الاشخاص. أما الأمر الأكثر إثارة هو أن التلقيح المخبري عمومًا يتمتع بمعدلات نجاح أعلى من الحمل الطبيعي. من بين 100 من الأزواج الذين يحاولون الحمل بشكل طبيعي ، سيحمل 20 في المائة بالفعل شهريًا.

طبيب البوابة: ما لا تعرفه عن الحمل بالنطف المنوية

هل يمكنك اختيار الجنس مع أطفال الأنابيب؟

يُعرف الجنس بشكل متزايد على أنه كيفية تعريف الشخص جنسياً. ويمكن اختيار جنس الجنين فقط باستخدام أجنة التلقيح الاصطناعي. جنس الطفل هو تحديد جيني لإقران كروموسوم ذكر موروث XY أو إقران أنثى XX كروموسوم.

هل عملية أطفال الأنابيب مؤلمة؟

في معظم الحالات ، لا يكون حقن التلقيح الاصطناعي مؤلمة كثيرًا. هناك إحساس لاذع ولكن هذا ليس شيئًا يدعو للقلق. الإبر رفيعة جدًا بحيث لا تسبب أي ألم. يمكنك أن تطلب من شريكك البقاء بجانبك عند تناول الأدوية عن طريق الحقن.

كم تكلفة الحمل بالنطف المنوية؟

يبلغ متوسط تكلفة دورة التلقيح الصناعي (IVF) 12000 دولار. يمكن أن يصل مبلغ التلقيح الاصطناعي الأساسي إلى 15000 دولار أو قد يصل إلى 10000 دولار. نادرا ما يكون أقل من ذلك. لا تشمل هذه الأرقام تكلفة الأدوية ، والتي قد تصل إلى 1500 دولار أو 3000 دولار لكل دورة.

طبيب البوابة: ما لا تعرفه عن الحمل بالنطف المنوية

هل تنجح عملية التلقيح الاصطناعي في المرة الأولى؟ المعدل الوطني للنساء اللائي تقل أعمارهن عن 35 عامًا قادرات على الحمل عن طريق الإخصاب في المختبر (IVF) في المحاولة الأولى (بمعنى ، أول عملية استرجاع البويضات) هو 55٪. هل يبدو أطفال التلقيح الاصطناعي مثل والديهم من المهم أن نلاحظ أنه في كل من الأم البديلة التقليدية والحمل ، من الممكن أن يبدو الطفل مثل الأب أو الأم، حيث يمكن دمج الحيوانات المنوية مع البويضة عن طريق التلقيح الاصطناعي. هل يستطيع أطفال التلقيح الاصطناعي إنجاب أطفال؟ على الرغم من عدم وجود دراسات مختصة بهذا الموضع إلا أنه في الوقت الحالي ، يبلغ عمر أول الأشخاص الذين تم انجابهم عن طريق التلقيح الاصطناعي الآن أكثر من 30 عامًا ، وبعضهم لديهم أطفال. هل يمكن أن يسبب التلقيح الاصطناعي متلازمة داون؟ يقول الخبراء إن الأدوية المستخدمة في التلقيح الاصطناعي للنساء الأكبر سنًا قد تزيد من خطر إنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون. يعرف الأطباء بالفعل أن فرصة إنجاب طفل مصاب بحالة وراثية تزداد مع تقدم عمر الأم ، خاصة لمن تزيد أعمارهم عن 35 عامًا. هل يعيش أطفال التلقيح الاصطناعي لفترة أطول؟ بعد التكيف مع العوامل المربكة مثل عمر الأم والعقم المبكر ، وجد الباحثون أن الأطفال الذين تم إنجابهم من خلال التلقيح الاصطناعي لديهم خطر أعلى بنسبة 45 في المائة للوفاة قبل عام واحد من الأطفال الذين تم إنجابهم بشكل طبيعي. هل يقلل التلقيح الاصطناعي من مخاطر التوحد؟ وجدت دراسة جديدة أن الأطفال الذين تم حملهم من خلال التكنولوجيا الإنجابية المساعدة ، مثل الإخصاب في المختبر ، هم أكثر عرضة مرتين للإصابة بالتوحد مثل أولئك الذين تم انجابهم دون مساعدة.

طبيب البوابة: ما لا تعرفه عن الحمل بالنطف المنوية

لماذا يعتبر الإخصاب في المختبر غير أخلاقي لدى بعض الفئات؟

الإخصاب في المختبر (IVF) أمر مرفوض أخلاقياً في العديد من الدول لعدد من الأسباب:

تدمير الأجنة البشرية.

الخطر على النساء والأطفال حديثي الولادة

استبدال الفعل الزوجي المعاشرة الجنسية للإنجاب.

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