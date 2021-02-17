طبيب البوابة: تعرفي على فوائد اللوز المنقوع والمقشر

يعتبر اللوز المقرمش وجبة خفيفة مثالية في منتصف النهار للحد من الجوع المفاجئ. بسبب الفوائد الصحية المذهلة ، يتم استهلاك اللوز على نطاق واسع.

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مجرد حفنة من اللوز مع الحلوى أو السلطة يمكن أن تحسن المذاق وتوفر لك العديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين هـ والدهون الصحية والزنك والحديد والبوتاسيوم. ولكن لجني جميع الفوائد الغذائية لهذا الجوز الصحي المذهل ، عليك أن تفعل شيئًا واحدًا - نقعها لليلة واحدة.

ما أهمية نقع اللوز؟

لقد قيل لنا مرارًا وتكرارًا أن هناك عدة أسباب وجيهة وراء نقع اللوز المقشر. ليس فقط من الناحية الصحية ، ولكن اللوز المنقوع أفضل من اللوز الخام أو المحمص حتى لأغراض الطهي والخبز. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تنقع وتقشر اللوز:

القشرة تجعل عملية الهضم صعبة

قوام اللوز القاسي يمكن أن يجعل من الصعب على جسمك هضمه. نقعه طوال الليل ينعم الملمس، مما يسهل على جسمك هضمه. نظرية أخرى هي أن النقع يمكن أن يساعد في كسر الألياف ، مما يجعلك تشعر بالشبع. ومع ذلك ، أشارت دراسة نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية إلى أن نقع اللوز لا يحسن من تحمل الجهاز الهضمي.

النقع يقلل من مستويات مضادات التغذية

حقيقة أخرى عن اللوز هي أن قشرته تحتوي على مضادات التغذية ، والتي يمكن أن تضعف امتصاص بعض العناصر الغذائية ، مثل الكالسيوم والحديد والزنك والمغنيسيوم. تشير الأبحاث إلى أن نقع الحبوب والبقوليات يمكن أن يقلل من مستوياتها المضادة للمغذيات ، ولكن لا يوجد الكثير من الأدلة المتاحة على ذلك في حالة اللوز والمكسرات. وفقًا للدراسة ، يمكن أن يساعد نقع اللوز في درجة حرارة الغرفة لمدة 24 ساعة في تقليل مستوى حمض الفيتيك بنسبة أقل من 5 في المائة.

النقع يسهل عملية المضغ

عادة ما يكون اللوز صعبًا جدًا ويمكن أن يسهل نقعه المضغ. إنها خطوة مهمة إذا كنت تقدمه للأطفال أو كبار السن. علاوة على ذلك، فإن تقطيع اللوز إلى قطع أصغر عن طريق المضغ يمكن أن يساعد جسمك على امتصاص المزيد من العناصر الغذائية منه. تذكر دائمًا نقعها قبل التقطيع. تشير الأبحاث إلى أن التقطيع قبل النقع يمكن أن يقلل من تركيز المعادن المهمة.

تقليل مخاطر التسمم بالسيانيد

يحتوي اللوز المر بشكل طبيعي على مادة سامة يمكن لأجسامنا تكسيرها إلى السيانيد. تشير بعض الدراسات إلى أن نقع اللوز المر يمكن أن يقلل من خطر التسمم بالسيانيد. لكن الأدلة محدودة للغاية. لذلك ، من أجل سلامتك ، يجب تجنب اللوز المر.

كيفية نقع اللوز

نقع اللوز أمر بسيط. فقط خذ نصف كوب من الماء وضع 4-5 حبات من اللوز فيه. اتركه طوال الليل ، وصفي الماء في الصباح ، وقشري الجلد وتناوله. يمكنك إضافته إلى العصائر أو السلطة أو الحلويات.

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