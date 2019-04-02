طبيب البوابة: 7 آثار جانبية لتناول حليب اللوز

حليب اللوز مفيد ولكنه لا يناسب الجميع

نظرا لوجود البروتينات، والكالسيوم والمعادن، اكتسب حليب اللوز الكثير من الأهمية مؤخرا. حيث يتم إعداده عن طريق مزج اللوز بدقة في الماء للحصول على مشروب جوزية ودسم. ويفضله في اغلب الأحيان الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو لديهم حساسية من حليب الصويا. وبصرف النظر عن كونه من المشروبات، يستخدم حليب اللوز للطبخ والخبز أيضا. ومع ذلك، لن يجد الجميع شرب حليب اللوز فعالا بسبب آثاره الجانبية. وفيما يلي بعض منها:

1. حساسية المكسرات

الناس الذين يعانون من حساسية المكسرات والفستق يمكن أن يعانوا من آثار جانبية شديدة بعد تناول حليب اللوز. تظهر الأعراض عادة بعد ساعتين من الاستهلاك. ويمكن أن تتراوح بين الاختناق الخفيف إلى الشديد، وتورم اللسان والشفتين، وفقدان الوعي.

2. مشاكل الغدة الدرقية

يساعد اللوز على تضخم الغدة الدرقیة، مما یعني أنه یحتوي علی مواد تھیِّج الغدة الدرقیة. عند استهلاك اللوز بكميات أكبر، يمكن أن يسبب تورم في الغدد الدرقية مما يؤثر على استيعاب اليود. لذلك، الناس الذين هم في خطر انخفاض وظيفة الغدة الدرقية يجب ان يتجنبوا حليب اللوز.

3. آلام في البطن وانتفاخ

الناس الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز يمكن أن تظهر عليهم في بعض الأحيان أعراض مماثلة (ولكن ليست شديدة) بعد تناول حليب اللوز. يمكن ان تصاب بطانة المعدة بالتهيج مما يسبب ألم شديدا في البطن. هذا قد يؤدي إلى الانتفاخ والغثيان وعدم الراحة والغازات، لذلك يفضل الحد من تناول الطعام حتى زوال الاعراض.

قد يحتوي حليب اللوز المتاح تجاريا على إضافات مثل الليسيثين الصويا، الصمغ الغار، والكاراجينان التي يمكن أن تسبب ضيق المعدة والأمعاء. يجب على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، بشكل خاص، تجنب حليب اللوز.

4. الصداع النصفي

يؤدي وجود الحمض الأميني التيروزين في اللوز الى زيادة حدة الصداع النصفي لدى بعض الناس. على الرغم من أن هذا الأحماض الأمينية ضروري لأداء الجسم بشكل عام، فإن مستويات أعلى منه يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحالة. لذلك، إذا كنت قد تعرضت لهجمات الصداع النصفي في الماضي، فمن المستحسن استشارة الطبيب قبل أن تستهلك حليب اللوز.

5. ارتفاع مستويات السكر

حليب اللوز لا يحتوي على كميات كبيرة من السكريات أو الكربوهيدرات. ومع ذلك، فإن الحليب المتاح تجاريا غني بالسكر، لتعزيز طعمه. وهذا يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر بعد استهلاكه.

6. لا يصلح للأطفال

لا شيء يمكن أن يحل محل حليب الأم. يمكن أن يؤدي استبدال حليب بحليب اللوز المعبأ إلى حدوث سوء تغذية لدى الطفل. كما أن معدة الطفل لا تزال غير مهيأة لاستيعاب عدد كبير من الأحماض الأمينية، والمعادن، والفيتامينات الموجودة في حليب اللوز. يمكنك إجراء انتقال تدريجي من حليب الأم إلى حليب البقر او حليب اللوز لنمو صحي لطفلك.

7. صدمة الحساسية

بعد وقت قصير من تناول حليب اللوز، قد يشعر بعض الناس بطعم معدني غريب في فمهم، يرافقه حكة ووخز. انت بحاجة إلى تقديم الرعاية الطبية على الفور لأن صدمة الحساسية هي واحدة من الآثار الجانبية القاتلة لحليب اللوز. يمكن أن تتراوح الأعراض من انخفاض ضغط الدم الى الاختناق، الى الاغماء.

حليب اللوز له فوائد صحية مختلفة، شريطة أن يتم استهلاكه باعتدال. يمكن أن يكون استبدال حليب البقر بحليب اللوز فكرة سيئة. في أي حال، قبل ادخال حليب اللوز الى النظام الغذائي الخاص بك، من الأفضل مناقشة ذلك مع الطبيب لمعرفة المضاعفات المحتملة.

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