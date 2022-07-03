طبيب البوابة: تكيس المبايض الأسباب والعلاج يؤدي مرض تكيس المبايض (PCOD) إلى حدوث تكيسات متعددة في المبايض. يزداد حجم المبيض في هذه الحالة بسبب عدم التوازن الهرموني. يمكن أن يتسبب نمط الحياة السيئ والسمنة والتوتر أيضًا في الإصابة بتكيس المبايض. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري ويمكن أن يسبب العقم. وهي حالة طبية ينتج فيها مبيض المرأة بويضات غير ناضجة أو ناضجة جزئيًا بأعداد كبيرة ، وبمرور الوقت تصبح هذه الأكياس في المبايض وتسبب العديد من المشكلات الصحية.

العوامل الرئيسية التي تساهم في تكيس المبايض هي زيادة إنتاج الأنسولين. هناك احتمال بنسبة 50% أن سبب الإصابة بـتكيس المبايض هو وراثي.

طبيب البوابة: تكيس المبايض الأسباب والعلاج

أعراض تكيس المبايض:

الحيض غير المنتظم - تصبح الدورة الشهرية غير منتظمة أو نادرة أو طويلة. في بعض الأحيان توقف الدورة الشهرية أو غياب الحيض . نزيف الحيض الغزير - قد تعاني النساء من نزيف حاد قد يستمر لمدة 7 أيام أو أكثر. يحدث هذا بسبب انخفاض مستويات هرمون البروجسترون . دورات مؤلمة - النزيف الغزير يمكن أن يسبب تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة أو الألم الشديد في أسفل البطن. تشعر النساء بالراحة بعد وضع كمادات ساخنة. في بعض الحالات، يجب مناقشة هذه التشنجات مع طبيب أمراض النساء للحصول على راحة سريعة . نمو الشعر- يُلاحظ نمو الشعر المفرط على الوجه والجسم بما في ذلك الظهر والبطن والصدر . سواد الجلد - في بعض حالات تكيس المبايض يصبح الجلد أغمق خاصة حول منطقة الرقبة ، في الفخذ وتحت الثدي . حب الشباب - يسبب تكيس المبايض أيضًا ظهور بثور صغيرة أو حب الشباب على الوجه والصدر وأعلى الظهر . زيادة الوزن - تؤدي إلى السمنة في بعض الحالات. هذا يقلل من الثقة بالنفس لدى النساء مما يسبب تقلبات مزاجية وانخفاض الدافع . تساقط الشعر - يتراجع الشعر على فروة الرأس أحيانًا ويلاحظ أيضًا وجود بقع صلعاء على فروة الرأس . تدني نوعية الحياة - تعاني النساء المصابات بتكيس المبايض من العلاقات الاجتماعية السلبية والصورة الذاتية السلبية وتعطيل أنماط الأكل والنوم. في بعض الحالات تسبب الاكتئاب والقلق لدى النساء .

طبيب البوابة: تكيس المبايض الأسباب والعلاج

تشخيص تكيس المبايض والعلاج

بعد مناقشة التاريخ الطبي والفحص البدني المناسب ، قد يوصي الطبيب بفحص الحوض. يمكن أيضًا التوصية بإجراء فحوصات الدم للتحقق من مستويات الهرمون والموجات فوق الصوتية للتحقق من مظهر المبيض والرحم.

يمكن السيطرة على المرض عن طريق إجراء تعديلات على نمط الحياة ، وإدارة الوزن المناسبة واتباع نظام غذائي صحي. يُنصح أيضًا بإجراء مشاورات منتظمة مع طبيبة أمراض النساء إذا كنت تعانين من تكيس المبايض، ويمكن تناول الأدوية لعلاج الدورة الشهرية المتقطعة أو غير المنتظمة ومستويات الكوليسترول والتصبغ ونمو الشعر وما إلى ذلك. يمكن أيضًا إجراء جراحة المبيض بالمنظار لخفض مستويات هرمون التستوستيرون.

لا يوجد سبب واضح لتكيس المبايض ، لكن الاكتشاف المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعد في تقليل المضاعفات التي تنطوي عليه.

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