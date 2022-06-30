طبيب البوابة: أعراض نزول ماء الرأس أثناء الحمل يرتبط نزول الماء بانكسار الكيس الأمنيوسي قبل ولادة الطفل. السائل الأمنيوسي هو السائل الذي يحيط بالجنين أثناء الحمل. يطفو الجنين في هذا السائل. يقوم هذا السائل أيضًا بعمل توسيد للجنين ويستمر في الزيادة مع تقدم الحمل. تصل كمية السائل الأمنيوسي إلى أعلى نقطة لها في حوالي 36 أسبوعًا ويمكن قياس مستوياتها من خلال الموجات فوق الصوتية. في بداية المخاض أو أثناءه ، تمزق الأغشية ويبدأ السائل الأمنيوسي بالتقاطر. هذه العملية تسمى "نزول الماء".

طبيب البوابة: أعراض نزول ماء الرأس أثناء الحمل

أعراض تسرب الماء اثناء الحمل:

تسرب لا يتوقف: عندما ينزل الماء فإنه لا يمكن السيطرة عليه ويستمر في التدفق. الكمية تعتمد على ما إذا كانت تقطر أو تتدفق. قد يكون مثل تدفق السوائل الدافئة أو القطرات التدريجية من المهبل.

سائل عديم اللون والرائحة: السائل خال من أي رائحة ونقي. في بعض الأحيان قد يكون لها آثار للدم أو المخاط.

الشعور بالضغط: عندما ينزل الماء ، يتم الشعور بالضغط متبوعًا بالتسرب. في الأوقات التي ينفجر فيها الكيس يحدث تدفق ، وتسمع صوت فرقعة.

سائل رقيقٌ ومائيٌّ: ليس غليظاً ولا لزجاً. يمكن أن تخطئ بعض النساء وتعتقد انه إفرازات مهبلية تشبه المخاط الأبيض النقي أو الحليبي. السائل الذي يحيط بالجنين مائي ورقيق.

رائحة لا تشبه الأمونيا: لا ينبغي الخلط بين نزول الماء وبين تسريب البول. البول له رائحة نفاذة مثل الأمونيا ، لونه أصفر بينما السائل الأمنيوسي عديم الرائحة وعديم اللون.

طبيب البوابة: أعراض نزول ماء الرأس أثناء الحمل

الإجراءات التي يجب اتخاذها عند نزول الماء:

عندما تشعر بعلامات نزول الماء ، استشر الطبيب أو القابلة على الفور. ومع ذلك ، يجب على المرأة الحامل التوجه إلى المستشفى في الحالات التالية:

1. إذا نزل الماء قبل 37 أسبوعًا من الحمل - تسمى هذه المرحلة بالتمزق المبكر للأغشية (PROM) ، فقد يؤخر الطبيب المخاض لإعطاء مزيد من الوقت للطفل في الرحم لينمو بشكل كامل.

2. عندما تكون رائحة السائل الأمنيوسي كريهة أو تبدو خضراء أو بنية اللون أو تحتوي على الكثير من الدم - فهذا يشير إلى أن الجنين قد مر بحركة الأمعاء الأولى. في مثل هذه الحالة ، يقوم الطبيب بفحص حالة الطفل ثم يتخذ القرار.

3. عندما ينفجر الماء ولكن لم تبدأ الانقباضات في غضون 24 ساعة من التسرب - إذا تسرب الماء قبل الولادة ، فهناك فرصة للإصابة بالعدوى التي يمكن أن تكون ضارة بالطفل. إذا نزل الماء ولم يتطور المخاض ، فقد يعطي الطبيب مضادات حيوية لمنع انتشار العدوى. يمكن للطبيب أيضًا تحريض المخاض لمنع العدوى.

عادة ما تنزل ماء الرأس عند إتمام 39 أسبوعًا من الحمل. نزول الماء ضروري لبدء عملية المخاض. الأهم من ذلك ، إذا كان لديك أي مشاكل في تحديد ما إذا كان الماء قد نزل ، فاتصلي بالطبيب المختص فوراً.

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