طبيب البوابة: تمارين كيجل لحياة جنسية صحية

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على حياة جنسية صحية ، يمكن أن تلعب أشكال مختلفة من التمارين الخاصة واليوجا دورًا حيويًا...

ومع ذلك ، يمكن أن تساعد تمارين كيجل التي تعتبر تمارين شد سهلة لتقوية عضلات قاع الحوض ويمكنها أيضًا دعم أعضاء الحوض ، بما في ذلك مجرى البول والمثانة والأمعاء. لذلك ، فإن أداء تمارين كيجل بانتظام يمكن أن يساعد في تعزيز التحكم الجيد في المثانة والوظيفة الجنسية.

سواء كنت رجلاً أو امرأة ، يمكن لهذه المجموعة من التمارين أن تؤثر على صحتك الجنسية بأكثر الطرق إثارة الممكنة. عندما تكون صغيرًا ، من الطبيعي أن يكون لديك عضلات حوض قوية ومشدودة. ومع ذلك ، بمرور الوقت ومع تقدمك في العمر ، يمكن أن يصبحوا ضعيفين قليلاً بل ويتراخون بسبب الولادة وسرطان البروستاتا و / أو عوامل أخرى.

دور تمارين كيجل للمرأة

بالنسبة للنساء ، يمكن أن تحسن تمارين كيجل الرغبة الجنسية لديهن من خلال مساعدتهن على استرخاء عضلاتهن المهبلية. يسمح لمهبلهم بالانفتاح أكثر قليلاً من المعتاد ، متجنبًا الألم أثناء الجماع. من خلال تحسين الدورة الدموية في المهبل وقاع الحوض ، يمكن أن تؤدي تمارين كيجل أيضًا إلى زيادة مستوى الإثارة لدى النساء ، وإحكام عملية تزييت المهبل وتسهيل وصولهن إلى النشوة الجنسية.

لماذا يجب على الرجال أداء تمارين كيجل؟

وبالمثل ، يمكن لتمارين كيجل عند الرجال ربط عملية الاستثارة ، مما يمنحهم انتصابًا أقوى. يمكن لعضلات قاع الحوض القوية أن تمنح الرجال مزيدًا من القوة والتحكم في القذف وكذلك تمنع النشوة المبكرة. لذلك ، فإن أداء تمارين كيجل بانتظام لا يمكن أن يؤدي فقط إلى زيادة الرغبة الجنسية لدى الناس ، بل يساعد الرجال والنساء على حد سواء ، على البقاء لفترة أطول في السرير.

في حين أنه من المهم فهم فوائد تمارين كيجل على صحتك الجنسية ، فمن المهم أيضًا أن تعرف تمارينك جيدًا.

كيفية أداء تمارين كيجل؟

يمكن لكل من الرجال والنساء أداء هذه المجموعات من التمارين بنفس الطريقة تقريبًا.

تتمثل الخطوة الأولى لأداء تمرين كيجل في تحديد عضلات الحوض. يمكنك بعد ذلك اتخاذ وضع مريح لضمان استرخاء جسمك.

- استنشق بعمق من خلال أنفك ، واسمح لبطنك بالارتفاع لأنه يمتلئ بالهواء. حافظ على استرخاء عضلات قاع الحوض أثناء الشهيق.

- أخرج الزفير ببطء وسلاسة من خلال فمك ، حيث تشد عضلات قاع الحوض برفق.

- حافظ على انقباض عضلات قاع حوضك لمدة 3 إلى 6 ثوانٍ أثناء الزفير.

- أرخي عضلاتك تمامًا لمدة 6 إلى 10 ثوانٍ ولا تحبس أنفاسك بينهما. كرر هذا التمرين 10 مرات على الأقل لكل جلسة.

إلى جانب حركات "الضغط " ، يمكنك أيضًا تجربة الجسر والقرفصاء ، والتي تشغل أيضًا عضلات قاع الحوض.

لذا ننصحكم بتجربة كل الأنواع المختلفة من تمارين كيجل ، وذلك لزيادة الرغبة الجنسية لديك وتحسين حياتك الجنسية.

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