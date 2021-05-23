طبيب البوابة: تناول هذا الطعام يمكن أن يوقف شغفك بالأطعمة السريعة

إن التحكم في شغفك للأطعمة الدسمة والأطعمة غير الصحية هو التحدي الأكبر للجميع عند محاولة التخلص من الوزن...

قد تحاول أن تأكل طعامًا صحيًا طوال اليوم ، ولكن عندما تصيبك آلام الجوع في منتصف النهار ، سيكون من الصعب عليك مقاومة إغراءات الطعام.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تخريب هدف إنقاص الوزن بسهولة. ولكن يبدو أن هناك طعامًا واحدًا يمكنه التحكم في شهيتك ومساعدتك على البقاء على المسار الصحيح.

ماذا نأكل؟

الحيلة لكبح شهيتك: تناول حبة زبيب ببطء شديد. هل أنت متفاجئ؟؟؟

قد يبدو الأمر غريبًا بالنسبة للكثيرين ، لكنها طريقة مجربة للحد من الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والمعالجة. يساعد تناول الزبيب ببطء عقلك على إطلاق مادة كيميائية يمكنها درء أسوأ أنواع الرغبة الشديدة.

كيف يساعد الزبيب في كبح الشهية؟

يعتبر الزبيب منخفض السعرات الحرارية وغنيًا بالمغذيات وجبة خفيفة ممتازة في منتصف النهار. يحتوي على السكريات الطبيعية واللبتين والتي لها خصائص قمع الشهية. يساعد تناول الزبيب على إبقائك راضيًا وشبعًا لفترة أطول. إلى جانب ذلك ، يمكن أن يقتل اللبتين الخلايا الدهنية عن طريق زيادة عملية التوليد الحراري. يحتوي على نواقل عصبية قوية تُعرف باسم حمض جاما أمينوبوتريك (GABA) والتي يمكنها كبح الجوع وإبطاء عملية الهضم وتقليل الإجهاد ، وهو أحد المساهمين الرئيسيين في زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

كيف تأكل الزبيب؟

أولاً ، خذ حبة زبيب وافحصها بعناية ثم شمها. أثناء القيام بذلك ، انتبه إلى الطريقة التي يتفاعل بها جسمك مع أفعالك ، مثل زيادة افراز اللعاب في الفم أو قرقرة المعدة. ثم ضع الزبيب على لسانك وحركه داخل فمك ، واشعر بملمسه وطعمه. ابدأ بمضغه ببطء ، ولاحظ طعمه. ابلعه وتخيل أنه ينتقل من الحلق إلى المعدة. بكلمات بسيطة ، يجب أن تكون حاضرًا بانتباه أثناء تناول هذا الزبيب لكبح شهيتك.

في غضون خمس دقائق تقريبًا ، لن تشعر بالجوع أو الرغبة في تناول الأطعمة السريعة. هذه طريقة فعالة لزيادة الوعي في جسمك وتعليمه أن يقول لا للإسراف في الأكل.

أطعمة أخرى يمكن أن تقلل من الرغبة الشديدة

تلعب الروائح دورًا قويًا في تحفيز عقولنا وتحفيز أو كبح الجوع. هذا هو السبب في أن الروائح الكريهة يمكن أن تساعد أيضًا في الحد من الجوع والمساعدة في إنقاص الوزن.

ملاحظة سريعة:

التفاح والموز: تشير دراسة إلى أنه عندما يشم الأشخاص البدينون رائحة التفاح الأخضر أو ​​الموز عند الشعور بالجوع ، فإنهم يفقدون المزيد من الوزن مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك. وذلك لأن رائحة هذه الفاكهة يمكن أن تكبح الشهية.