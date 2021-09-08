طبيب البوابة: جفاف الفم علامة منبهة لمرض السكري

مرض السكري هو مرض مزمن يصيب عددًا كبيرًا من السكان في جميع أنحاء العالم...

يمكن أن يؤثر سلبًا على جسمك بالكامل ، بما في ذلك عينيك وأعصابك وقلبك وكليتيك. معظم الناس على دراية بعلامات وأعراض المرض ، لكن بعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق ، مما يترك الحالة غير مكتشفة. تشمل بعض الأعراض الشائعة لمرض السكري الجوع المفرط وكثرة التبول والتهيج والإرهاق.

هناك عرض واحد أكثر شيوعًا لمرض السكري يمكن أن يؤدي إلى عدم اكتشاف الحالة. هل سبق لك أن استيقظت بفم جاف في الصباح؟ حسنًا ، يمكن أن يكون علامة على مرض السكري.

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى مشاكل صحية في الفم. وبالتالي ، إذا كنت تعاني من مرض السكري ، فمن الممكن أن تصاب ببعض مشاكل الأسنان وأمراض اللثة. فيما يلي بعض الأعراض الفموية التي يجب أن تنتبه لها:

فم جاف

جفاف الفم هو أحد أولى علامات مرض السكري من النوع 2 ، والمعروف باسم جفاف الفم. يمكن أن يسبب مرض السكري نقص اللعاب في الفم ، مما قد يجعلك تشعر بالعطش الشديد والعطش الشديد. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى وجع وقرح وعدوى وتسوس الأسنان إذا لم يتم السيطرة على مرض السكري.

أمراض اللثة

هل تنزف أسنانك أو لثتك أثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة أو بالخيط؟ يمكن أن يكون علامة مبكرة على أمراض اللثة. يمكن أن يتسبب داء السكري في نزيف اللثة وتورمها ، وهو ما يُعرف باسم التهاب اللثة. إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب ، يمكن أن يؤدي إلى عدوى أكثر خطورة تسمى التهاب اللثة الذي يدمر الأنسجة الرخوة والعظام التي تدعم أسنانك.

تسوس الأسنان

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بتسوس الأسنان. يحتوي فمك على أنواع عديدة من البكتيريا، والتي عند تفاعلها مع السكريات والنشويات ، تشكل طبقة البلاك. يهاجم الحمض الموجود في البلاك مينا الأسنان ، مما يؤدي إلى حدوث تجاويف وأمراض اللثة. يمكن أن يسبب تسوس الأسنان ، إذا لم يعالج ، الألم والعدوى وحتى فقدان الأسنان.

فطريات الفم

يُطلق على مرض القلاع الفموي أيضًا داء المبيضات وهو عدوى فطرية. غالبًا ما يتناول الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري مضادات حيوية لمكافحة الالتهابات ، مما يجعلهم عرضة للإصابة بعدوى فطرية في الفم واللسان. تشمل العلامات الشائعة لمرض القلاع ظهور بقع بيضاء وحمراء مؤلمة على الفم واللسان واللثة والخدين وسقف الفم. يمكن أن تتحول هذه البقع إلى قروح مفتوحة.

يمكن أن تساعدك ممارسة نظافة الفم الجيدة على تجنب مرض القلاع.

حرق الفم واللسان

يُعد حرق الفم واللسان حالة معقدة ومؤلمة. يحدث الإحساس بالحرقان داخل الفم بسبب مستويات السكر في الدم غير المنضبطة ، والتي يصاحبها جفاف الفم وطعم مر وشعور بالحرقان. يمكن أن تتفاقم الأعراض على مدار اليوم.

المزيد:

طبيب البوابة: نصائح هامة لتعزيز صحة مريض السكري

طبيب البوابة: نصائح هامة لمرضى سكري القدمين